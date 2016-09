La firma de un convenio entre la Intendencia de Salto y Salto Hortícola para el uso de la madera del Parque del Lago que fue afectada por la tormenta de viento de meses pasados, con el fin de construir invernáculos, fue suscrita ayer por el intendente de Salto, Dr. Andrés Lima y el presidente de las gremiales nucleadas en Salto Hortícola, Aquiles Mainardi.

En ese caso, los productores pagarán un canon por la madera, la cual se les entregará a precio más bajo que las que puedan conseguir en el mercado y lo recaudado será destinado al proyecto de vivienda social que impulsa la Intendencia de Salto.

BENEFICIO

“La firma de este convenio es muy importante para el sector, creemos que hemos tomado todas las medidas para que sea muy beneficioso para todas las partes. Aclaramos que la madera tendrá un costo, porque es madera trabajada y por eso tenemos un convenio con aserraderos, por lo cual no recibiremos madera para pie de invernáculo sino para techo”, informó el productor Aquiles Mainardi, en representación de las siete gremiales que conforman Salto Hortícola.

“Ahí surgió el costo del producto y un porcentaje de eso será destinado al proyecto de vivienda social, con lo cual creemos que estamos haciendo un aporte también para la sociedad. Creemos que por cómo se viene desarrollando el trabajo en el correr de esta semana o en la próxima podremos entregarle a los productores que están con un poco más de urgencia las primeras maderas”, señaló Mainardi.

Destacó a su vez que el “vínculo permanente” entre Salto Hortícola y el Gobierno departamental, no solo en el trabajo cuando hay necesidades sino también en el día a día. También le comentamos que “si hay algún productor que ha quedado afuera de esta propuesta puede arrimarse a Salto Hortícola”.

IDA Y VUELTA

Por su parte, el Director de Proyectos Especiales, Inversión y Desarrollo de la comuna salteña, Ing. Agr. Fernando Pellicer, comentó que para la Intendencia de Salto es un “orgullo poder concretar este convenio”.

Sostuvo que si bien “hubo algunas demoras en la firma del convenio, la misma obedeció a que se hicieron las gestiones para que se respetara la normativa referida a bosques y agradeció el compromiso de las gremiales hortícolas para ayudar a replantar parte del arbolado de esa zona, con el fin de preservar ese bien que es de todos los salteños para las futuras generaciones”.

“Esto no es a costo cero”, añadió el jerarca quien adujo que “la Intendencia hace una cesión de la madera, parte de lo que se estila del costo en el mercado, pero recibe un canon para volcarlo en políticas de desarrollo social, como el caso del proyecto de vivienda social. Así que esperamos tener otras acciones positivas como estas”, afirmó Pellicer.

RESULTADOS

Por su lado, el Intendente de Salto, Dr. Andrés Lima, aseguró que “para nosotros es clave que el sector productivo del departamento se le genere la mayor rentabilidad posible, porque en la medida que a este sector le vaya bien, los beneficios serán para todos”.

Recordó que hace algunos meses hizo una conferencia donde anunciaba la iniciativa de enviar a la Junta Departamental este proyecto y dijo que el mismo requería la intervención de ese órgano de gobierno, donde se generó el consenso entre todos los partidos para que el mismo se concretara, a partir de lo cual se está cumpliendo la firma de ese convenio que faculta a que ahora se pueda ingresar al Parque del Lago y retirar la madera que va a ser utilizada por los distintos productores.

Lima dijo que ese será un convenio “con beneficios para todas las partes involucradas. Primero para los productores que pueden acceder a maderas a precio menor que en el mercado, pero además, a través del mismo, se podrán generar recursos para financiar el proyecto de vivienda social que impulsa la Intendencia, al que se le suma el grueso de lo recaudado por concepto de estacionamiento tarifado Zona Azul, además de otras adiciones que llegan por el pago de Contribución Inmobiliaria y Patente de Rodados”, declaró.

En ese aspecto, dijo que los aserraderos podrán entrar al Parque del Lago y utilizar la madera fruto de la forestación que debe hacerse en el lugar, para el uso de los productores.

DESARROLLO

En tanto, que el Secretario General de la Intendencia de Salto, Lic. Fabián Bochia, señaló que “tras mantener varias reuniones con los productores surgieron este tipo de planteos de utilizar la madera, sobre todo la que tiró la gran tormenta de viento que afectó la ciudad meses atrás y recién ahora estamos llevando adelante este convenio, sucedió que nos ha costado ir rearmando cada sector de la Intendencia y hoy los mismos funcionan casi como quisiéramos”.

Bochia dijo que si bien persisten algunos problemas, los mismos “ya no son acuciantes, sino que podemos ir enfrentándolos paulatinamente, entre ellos el área que dirige el ingeniero Pellicer, que en cierta medida termina beneficiando a los proyectos de vivienda social que es una apuesta importante que nos ayuda a solucionar el problema habitacional de distintas familias de nuestro departamento”.