Expo Educa 2019:

Expo Educa lanza convocatoria a instituciones de educación privada, formal y no formal para participar de la 13ª edición a realizarse en diez departamentos del país.

Expo Educa constituye el mayor evento de oferta educativa del país a nivel público y privado, de educación formal y no formal. Mediante un dispositivo que apela al carácter interactivo de las propuestas presentadas, promueve que los/as jóvenes sean sujetos activos y puedan aprehender y conocer la información sobre las diversas propuestas formativas, así como acercarlos/as a las instituciones, y crear redes.

En su edición 2019, se propone pensar la oferta educativa desde un enfoque de derechos humanos que transversalice cuatro temáticas: Género, Discapacidad, Migrantes y Cuidados.

¿QUÉ QUEREMOS DECIR CON “ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS”?

Significa que el Estado, en este caso las instituciones parte de Expo Educa, tenemos la obligación de promover programas – acciones que actúen como instrumentos de avance en derechos. Como tales, éstos son universales y orientados por principios como la igualdad entre las personas y la no discriminación. Apuntan a planificar acciones que reviertan y transformen prácticas educativas que expresan situaciones de injusticia social por razones de orientación sexual, de género, de raza, entre otras.

CONVOCATORIA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS

La Comisión Nacional de Organización convoca, a instituciones de educación formal y no formal, a presentar propuestas de ofertas educativas con el fin de participar de la Expo Educa 2019, que se llevará a cabo en distintos departamentos del país. Expo Educa constituye el mayor evento de la oferta educativa del país a nivel público y privado, de educación formal y no formal co-organizada por:

Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) / Instituto Nacional de la Juventud (INJU)

Ministerio de Educación y Cultura (MEC) / Centros MEC

Universidad de la República (Udelar) / Programa de Respaldo al Aprendizaje (Progresa)

Administración Nacional de Educación Pública (ANEP)

Fondo de Solidaridad (FDS)

En departamentos del interior del país estarán a cargo de Comisiones locales/departamentales integradas por diversas instituciones y organizaciones de cada territorio en coordinación con la Comisión Nacional de Expo Educa. Objetivo general Expo Educa: · Democratizar el acceso a la información de la oferta educativa en un marco de derechos humanos, para la toma de elecciones vocacionales que contribuyan al cumplimiento de las trayectorias educativas.

Objetivos específicos de la Expo Educa: Presentar la oferta educativa nacional a nivel público y privado, formal y no formal, para vincular a las y los jóvenes de forma vivencial e interactiva con la información.

Favorecer los procesos de reflexión en torno a los trayectos educativos y laborales de las/os jóvenes.

Descentralizar territorialmente el acceso a la información. Propuesta Expo Educa 2019 Expo Educa 2019 se propone para esta edición pensar la oferta educativa desde un enfoque de derechos humanos que transversalice cuatro temáticas: Género, Discapacidad, Migrantes y Cuidados. ¿Qué queremos decir con “enfoque de derechos humanos”?

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El objeto de la presente convocatoria es conformar un registro de instituciones educativas interesadas en participar, con sus ofertas educativas, de la propuesta Expo Educa 2019.

CONDICIONES DE LA PARTICIPACIÓN

Interactividad: Será un requisito excluyente la no presentación de una metodología interactiva para dar a conocer y difundir las propuestas educativas así como generar interés, despertar el gusto por profesiones, oficios o disciplinas desconocidas. Se apelaa formatos de presentación de la oferta educativa que sean innovadores y no estáticos. Se sugiere la incorporación de estrategias metodológicas adaptadas al público joven.

Características de la atención: La propuesta educativa deberá ser llevada a cabo por personal de la organización participante; docentes o estudiantes, priorizando la presencia de personas con dinamismo, vínculo fluido con los adolescentes y jóvenes y con capacidad de motivar a las y los participantes a interesarse por las propuestas educativas que brinda la institución. Asistencia: tras la selección de las instituciones participantes se convocará a una reunión presencial informativa obligatoria con fecha a confirmar. La no asistencia sin previo aviso a la reunión deja sin efecto la participación en Expo Educa.

Se trabajará sobre la propuesta para este año así como otros detalles logìsticos de importancia (espacio disponible, materiales y recursos a disposición, etc).