Incertidumbre por falta de comunicación y directivas claras

Incertidumbre» dicen sentir por estos días los coordinadores de Centro MEC en Salto, Enrique Soler y Marcelo Rodríguez de Ávila, ante la falta de comunicación y directivas claras por parte del actual gobierno nacional. En conversación mantenida con EL PUEBLO, uno de ellos, el licenciado Soler expresó que «sentimos un desmantelamiento de la política cultural pública que se desarrollaba en Salto, cuyo brazo ejecutor era Centro MEC».

Para describir la situación presente, a modo de ejemplo dijo que «no tenemos permitido desde el MEC difundir las diferentes propuestas, como el protocolo sanitario para algunas actividades o las actividades que entendemos que se pueden hacer desde la virtualidad». Uno de los problemas, entiende Soler, es que «no se ha designado director ni directora para Centros MEC; nosotros nos manejamos con un presupuesto que es manejado por una dirección, pero hoy no hay nada».

Consultado acerca de si esta situación se da puntualmente desde marzo, con el cambio de gobierno, respondió: «desde el nuevo gobierno y desde la nueva normalidad». Y prosiguió explicando: «sentimos que a nosotros como coordinadores nunca se nos ha comunicado nada de qué es lo que se va a hacer, no tenemos claro qué somos actualmente, no tenemos ninguna referencia de nada. Hemos realizado movimientos a través del sindicato de trabajadores de Educación y Cultura y hemos logrado una reunión con Mariana Wainstein, que es la Directora Nacional de Cultura y algunos atisbos se ha logrado saber, pero más nada».

En cuanto a algunos cursos que se realizan, dijo que «Alfabetización digital y Robótica sabemos que no dependerá más de los Centros MEC sino que va a pasar al área de Educación; hay un rumor que lo mismo va a pasar con el Ajedrez para la Convivencia, que como recordarán habíamos hecho incluso un tablero grande en Plaza Artigas, pero no sabemos…».

A modo de conclusión sostuvo que «hoy sentimos que no solo hay un desmantelamiento sino también una incertidumbre de saber qué somos hoy».

Si bien «puede entenderse que estamos en una situación económica en la que hay que ahorrar», considera que hay cosas que para su funcionamiento no requieren demasiado presupuesto. Es el caso de la Usina Cultural (planta alta del Museo Histórico), que «trabaja bien y con un presupuesto más que magro, se abre porque hay un técnico con un sueldo mínimo, y lo que sabemos hoy es que estará funcionando hasta diciembre seguro, después no se sabe».

Los dos coordinadores que hay en Salto son presupuestados «pero no se sabe si mañana no tenemos que irnos para otro ente público, no sé, no se sabe qué va a pasar con el propio proyecto Centro MEC». La incertidumbre afecta, explicó Soler, a más de 300 trabajadores en el país, todos con contratos muy diferentes».