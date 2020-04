Covid-19

El Ministerio de Salud de la Nación informó este jueves que modificó la definición de «caso sospechoso» de coronavirus. La principal novedad es que se incorporaron la pérdida de olfato y de gusto cómo nuevos síntomas. Al mismo tiempo, se bajó el patrón de fiebre: ahora alcanza con tener 37,5 Cº o más.

La ampliación se dio a conocer casi en simultáneo con el parte nocturno de casos -en el que se reportaron 98 nuevos contagios- mediante un comunicado oficial en el que se agregó la anosmia y la disgeusia como síntomas que pueden ser compatibles con el Covid-19.

De este modo, serán considerados sospechosos aquellas personas que presente fiebre y uno o más de los siguientes síntomas: tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, falta de olfato o gusto (anosmia/disgeusia) sin otra enfermedad que explique completamente el cuadro clínico.

«Además, a estas características clínicas se le debe sumar el hecho de que esa persona haya estado en los últimos 14 días en contacto con casos confirmados de COVID-19; o tenga un antecedente de viaje internacional; o tenga un historial de viaje o residencia en nuestro país en zonas de transmisión local de COVID-19, ya sea comunitaria o por conglomerados», detalla el comunicado.

Otro de los nuevos criterios, detalla, es que los pacientes que tengan pérdida de olfato o gusto como único síntoma, y que sea de reciente aparición y sin otra causa definida, se le indicará aislamiento durante 72 horas y la toma de muestra para diagnóstico para PCR, al tercer día de iniciado síntomas.

Ante todos los casos descriptos, lo que se recomienda desde el Ministerio de Salud es llamar al 107 para dar el aviso a los expertos y luego aislarse durante 72 horas, a la espera del test que confirme o descarte el contagio.

«El test se hace a las 72 horas porque antes es muy probable que de resultado negativo. Con este tiempo transcurrido se asegura que el efecto de la prueba sea el correcto», explica el médico infectólogo Tomás Orduna. Esto implicará de manera un incremento en la cantidad de testeos.

En el comunicado existe un apartado para las situaciones de los médicos, en el ojo de la tormenta durante estas últimas horas luego de que se conocieran varias casos de empleados de la salud contagiados en distintos hospitales.

«En cuanto al personal de salud y el personal esencial, se definió que deberán ser evaluados todos aquellos que presenten fiebre ó por lo menos dos de los síntomas descriptos de la enfermedad», aseguran desde el ministerio.

Y sigue: «Ante la presencia de dos ó más de los síntomas descriptos sin la presencia de fiebre se indicará aislamiento durante 72 horas, y posterior toma de muestra para su diagnóstico, al tercer día de iniciado síntomas».

Sin embargo, según pudo saber Clarín, algunos centros de salud aíslan a su personal con sólo uno de los síntomas sin esperar a que aparezcan otros. Eso es por temor a un rápido contagio en sus lugares de trabajo y por tener contacto directo con distintos pacientes.

La pérdida de olfato y de gusto ya se evaluaba desde hacía varios días como una señal de alerta ante un posible contagio de la enfermedad, aunque todavía no era oficial. De hecho en La Plata, dentro de los operativos de control de tránsito, esto ya se evaluaba mediante un «test del olfato».

La prueba consiste en entregar a los conductores un cartoncito empapado en diferentes fragancias de fácil identificación. Si el testeado no logra detectarlo, es porque puede estar afectado por el coronavirus.

A eso se le suman casos on reportes en Reino Unido, Corea del Sur, Italia, España, Francia y Alemania donde se presentaron pacientes con pérdida olfatoria como uno de los síntomas de inicio de dicha enfermedad.

Asociaciones como la Sociedad Británica de Rinología y Sociedad Francesa de Otorrinolaringología ya habían realizado consensos sobre la aparición de dicho síntoma en etapas tempranas de la enfermedad en pacientes con test positivos para coronavirus.

En una columna publicada en Clarín, la otorrinonaringóloga Stella Maris Cuevas detalló que «muchos de los pacientes han indicado presencia única de anosmia en ausencia de otros síntomas, lo cual ha sido común entre las consultas de urgencias, internistas y otorrinolaringólogos en pacientes con sospecha de 2019-nCov en Francia, Italia y Alemania.

