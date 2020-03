“Si esto no se revierte en dos o tres semanas el stock de sangre se va a ver resentido”

El Director del Banco de Sangre Eritrom – Fernando Machiavello – expresó que la situación que se vive en Salto no es muy diferente de la que se está viviendo en otros departamentos del país – ante el impacto generado por el Coronavirus.

“En Salto por ahora la situación particular – si esto no se revierte en un período de dos o tres semanas se va a resentir el stock de sangre. Hemos pasado de tener un promedio de 22 donantes diarios a un promedio de cinco u ocho donantes “ – explicó.