“Por el momento estamos tranquilos y hemos decidido no enviar a nuestra hija al colegio”

Carlos Grilli es un joven salteño que desde hace un par de años vive con su esposa e hija en Fuengirola, Málaga y nos cuenta cómo se vive el minuto a minuto los embates del Coronavirus en aquellas latitudes. Se ha anunciado que la atención al público se circunscribirá entre las 9:00 y las 12:00 y anima a los vecinos a realizar los trámites de forma online. “Acá todo bastante tranquilo en Madrid es lo más complicado… pero todo apunta a que en cualquier momento se suspendan las clases… aún no sabemos qué va a suceder. A Italia y a los Estados Unidos no se puede ir desde Europa. La gente ha dejado de viajar… ahora mismo las aerolíneas han perdido mucho dinero por la cancelación de vuelos” – relata Carlos. La Consejería de Salud y Familias informaba en su última comunicación oficial que Málaga registra 97 de los 158 casos de Covid-19 contabilizados en la comunidad, por lo que representa el 61 por ciento del total. La cifra se aproxima al centenar tras detectarse este jueves una veintena de nuevos positivos.

¿Cómo ha reaccionado la comunidad de Fuengirola frente a esta realidad?

-“La gente no se muestra demasiado alterada…por lo menos aquí… lo cierto es que ya han tomado las medidas pertinentes. Es usual entrar a la farmacia y percibir el olor intenso a alcohol, portalina o cloro. Se está tornando difícil encontrar alcohol y desinfectante… En un supermercado chino que entramos habían colocado en la caja un nylon similar al de invernáculo a fin de no tener contacto directo con la gente. Los chinos que vemos en la vuelta están con tapabocas y guantes. A los niños en la escuela los docentes les hacen lavarse las manos al menos dos veces en la jornada, después de salir al recreo y antes de merendar. En diez comunidades autónomas se decidió suspender las clases y seguramente la misma medida se tomará aquí. Los supermercados están quedando sin carnes. Mucha gente va a comprar. Por el momento hay alimentos disponibles y lo que se agota es la carne… pero ya dijeron que no se enloquezcan con las comprar pues el abastecimiento no va a parar. Nosotros nos encontramos tranquilos y hemos tomado la decisión de no enviar a nuestra hija al colegio. En otros lugares de España la situación está muy complicada… el virus se propaga muy rápido”. Grilli nos manifestó que en las últimas horas se está definiendo la posibilidad de tomar medidas similares a las de Italia – extremando todos los recaudos. En las calles de Fuengirola prácticamente circulan muy pocos vecinos. Lo preocupante es que el virus hace que el sistema sanitario deba reorganizarse tener disponibles lugares de hospitalización.