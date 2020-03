Consejera del Colegio Médico del Uruguay – Dra. Diana Domenech

La Dra. Diana Domenech – Consejera del Colegio Médico del Uruguay – en conversación con la redacción de EL PUEBLO primeramente una lectura de la situación que hoy vivimos en Salto – con respecto a la incidencia del Covid 19 y la invitamos a compartir – de ser posible – un pronóstico a corto plazo.

«La detección de los primeros casos nos interpela cómo sociedad a intensificar las acciones, que desde lo personal y familiar podemos tomar para ralentar la difusión comunitaria del virus». – expresó.

Para darle pelea al Covid 19 la Dra. Domenech entiende que desde lo social, los diferentes instrumentos referentes de salud, educación, están poniendo en marcha protocolos para evitar la rápida contagiosidad del virus.

-¿En qué medidas hay que hacer énfasis a nivel personal y colectivo?

-«A corto plazo, y en la medida que nos organicemos solidaria y responsablemente, si bien no detendremos la aparición de nuevos casos, es de esperar que los mismos sucedan paulatinamente, de manera de poder contener los casos graves desde el sistema de salud.

En lo personal, las medidas de higiene públicamente conocidas.

En lo familiar, disminuir los contactos sociales lo más posible, protegiendo especialmente a nuestros adultos mayores».

-«De mantener estas medidas… ¿Pueda que los embates del Coronavirus en nuestro país sean menos agresivos?

-«Lo que se busca es poder contener la agresividad del virus.

Como su contagiosidad es tan alta, lo que se intenta es que aquellas personas que se vean afectadas por el virus y requieran cuidados del tercer nivel de atención, lo puedan tener.

Esto será difícil si no enlentecemos la difusión comunitaria y muchas personas a la vez se ven afectadas y requieren de esos cuidados, que son finitos.

-¿Se ha suspendido la consulta a policlínica en los sistemas de salud

-«Se suspenden algunos servicios de atención que se considera que son posible posponerlas sin mayores riesgos para las personas, para evitar conglomerados de gente con probabilidades de contagiar o contagiarse

Se habla por ejemplo de no utilizar los mismos calzados que venimos de la calle en el hogar… por ejemplo… recordar: es un virus cuyo impacto sanitario poblacional se mide en términos de su alta y rápida contagiosidad.

Por ende, si nos exponemos en lugares donde tenemos contactos estrechos con mucha gente, esa contagiosidad aumenta.

Por ende es importante las medidas de higiene personal, sumado a la ventilación de los ambientes para reducir este factor».

-Cuando se habla de casos sospechosos… ¿Se refiere a personas que están afectadas por gripe pero que no se ha comprobado aún que se trata de Coronavirus?

-«Los casos sospechosos son pacientes con síntomas de gripe que tuvieron contacto con personas con el virus comprobado; personas con gripe que provienen de países con el virus (España, Italia, etcétera).

En ambos casos, en plazos de los últimos 15 días.

O personas con infecciones respiratorias agudas con insuficiencia respiratoria.

Esos casos se estudian para descartar o confirmar si son portadores del virus».

-Hay un fenómeno que al ciudadano le cuesta entender

¿Qué es el crecimiento exponencial del contagio y a veces entiende que es innecesario el aislamiento podría usted explicarlo de la manera más sencilla posible?

-«Si 100 personas se contagian, 5 requerirán CTI, con un promedio de estadía de 15 días cada uno.

Si no nos cuidamos y nos contagiamos muchos a la vez, días después, 5 pacientes más requerirán otros 15 días de CTI. Y en próximos días otros 5 y así sucesivamente

Significa que llegará un momento que no tendremos o será muy difícil contener las necesidades de atención de los casos graves

Si hacemos aislamiento, estaremos enlenteciendo la velocidad del contagio y podremos estar en condiciones de responder a las necesidades de nuestros pacientes graves.

-¿Cómo opera el virus en la población infantil?

-«Los niños son agentes transmisores muy importantes. Pero afortunadamente son un grupo donde el virus no genera mayor gravedad».

-Si todo se diera favorablemente en nuestro país… ¿En cuánto tiempo estaríamos en condiciones de retornar a la vida normal?

En China llevó tres meses el proceso de contención de la infección. No quiere decir que todo se suspenda por tres meses.

Esto es dinámico y las medidas irán variando en función de cómo se vayan sucediendo las cosas en nuestro país».

-Se habla de casos autóctonos…. lo que significa que el virus está en circulación…

Existen contagiados que aún no han sido detectados?

-«Quiere decir que ya hay personas que son portadores del virus sin haber venido de otras regiones.

Es altamente probable que hayan contagiado. Por eso es tan importante el aislamiento

-¿Pero esas personas fueron contagiadas por alguien que sí vino del exterior o el virus ya estaba instalado aquí?

-«No hay registro que tuviéramos el virus instalado aquí previamente a esta pandemia».

– Un cierre reflexivo..

– «Esto es una apuesta a la solidaridad social. Ojalá estemos a la altura».