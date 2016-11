ANEP todavía no tiene un terreno en la zona

Todavía continúa en una etapa muy primaria la concreción de un octavo liceo para el departamento. Sin embargo para las autoridades educativas “no volvimos a fojas cero” a pesar de no contar con un predio en la zona donde se espera crear este centro de estudios, porque “esta la voluntad política que es lo más importante” para concretar el proyecto, indicó a EL PUEBLO, la Inspectora Coordinadora Regional del Consejo de Educación Secundaria de la Región Norte Uno (Artigas, Salto y Paysandú), Ana Verocai, durante una jornada realizada en la UdelaR (Universidad de la República).

“Con la comisión descentralizada de ANEP (Administración Nacional de Educación Pública) estamos procurando que se cree un octavo liceo en Salto y ya se están buscando los mejores lugares. Lo que esta definido es que será en la zona Noreste de Salto para descongestionar un poco los liceos Nº 2 y Nº 3 de esa zona que esta muy poblada”, comentó Verocai.

Luego de la propuesta realizada durante la anterior administración de donar un predio de la Intendencia de Salto para la creación del liceo Nº 8 en el barrio Saladero, las autoridades de la ANEP decidieron que el mejor lugar para este nuevo centro de estudios sería la zona Noreste de la ciudad, un área que viene creciendo notoriamente en cuanto a población y cuyos jóvenes concurren en su mayoría a los liceos Nº 2 y Nº 3, lo que permitiría “descongestionar” la matrícula de estas instituciones.

PODRÍA CONTAR CON PROPUESTAS DE UTU

Dentro de las propuestas que se manejan, está la posibilidad de que el nuevo liceo cuente de alguna manera con una integración con la UTU y así ofrecer nuevas propuestas en la zona.

En este sentido la Inspectora Regional comentó “estamos trabajando con la Intendencia de Salto, el Director Nacional de Educación y los directores del Consejo de Educación Secundaria y también mirando el mejor lugar porque no hay que ser egoístas, hay que mirar lo que más necesitan los jóvenes salteños. Por eso se analiza en una comisión descentralizada, incluso se esta pensando que no sea solo un liceo sino que tenga algunas propuestas integradas con la UTU. Se esta mirando y analizando en esa línea. Se esta buscando un buen lugar y de hecho ANEP no tiene un terreno en esa zona así que hay que buscar en propuestas de la Intendencia y se esta trabajando en eso”.

“ESTÁ LA VOLUNTAD POLÍTICA”

Verocai aseguró que aunque la ANEP no cuente con un terreno en la zona donde se piensa construir el octavo liceo en Salto “no volvimos a fojas cero” porque “esta la voluntad política que es lo más importante” y toda una comunidad que procura que se concrete como la Intendencia de Salto, la Junta Departamental, la Diputada Manuela Mutti y se cuenta con la intencionalidad de las autoridades de la educación para que se cree un nuevo liceo. “Así que si todas las intencionalidades se juntan vamos a lograr concretar el proyecto”, comentó.

EL ACCESO A

LA UNIVERSIDAD

Sobre el nivel con el que los estudiantes de secundaria llegan a la Universidad y otros centros de estudios terciarios, la inspectora y coordinadora regional señaló que “los interciclos siempre nos hacen plantear este tipo de preguntas como por ejemplo del nivel medio decimos no vienen preparados de la escuela y en el nivel terciario dicen no vienen bien preparados de la educación media. Nosotros en esta lógica de apuntar a la diversidad decimos que cuando tomamos al niño o al joven tenemos que partir de donde está, porque no todos van a estar en el mismo nivel, porque las diferencias existen. Procuramos que egresen lo mejor preparados posibles y tal vez es cierto que no saben lo suficiente de una asignatura o de otra pero creemos que estamos dando herramientas para que puedan continuar aprendiendo toda la vida y seguir preocupándonos para que salgan lo más preparados posibles. Un buen educador lo que hace es ir a buscar al joven al lugar en que esta y de ahí llevarlo al mejor lugar posible”.

FORMACIÓN

DOCENTE

En lo que respecta a la transformación de los docentes en profesionales universitarios, Verocai manifestó que “se esta transitando en esa línea”. Asimismo agregó “entendemos que la formación en educación está muy centrada dentro de nuestro propio sistema educativo y dentro de la ANEP está la educación de los docentes y este cambio de transitar hacia la formación universitaria implica cambios muy profundos entre las universidades, no solo con la UdelaR, sino también la UTEC (Universidad Tecnológica) y todos los niveles terciarios para poder potenciar la formación de los docentes”.

Finalmente, la jerarca comentó sobre la educación secundaria en general y dijo “nosotros entendemos que hemos avanzado mucho porque estamos trabajando de forma integrada, no solo con el Consejo de Educación Técnica Profesional, sino también con el Consejo de Educación Inicial y Primaria y con el nivel de Formación en Educación. Eso nos potencia y vamos camino a una mejora continua en la educación. En el caso de secundaria estamos muy focalizados en potenciar los aprendizajes y las trayectorias para que haya continuidad educativa y no perder jóvenes en el camino”, concluyó.