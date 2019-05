Barrios La Chinita y Jardines son los más perjudicados

La falta del servicio de saneamiento en la zona de Daymán es un problema que aflige a los vecinos desde hace varias décadas, pero del que también últimamente se han hecho eco algunos ambientalistas de nuestro medio, considerando sobre todo la contaminación que significa para el Río Daymán.

Artigas Coelho es un salteño que integra A.C.A.S. (Asociación Civil Ambientalista de Salto) pero, a su vez, está muy vinculado a la zona por motivos personales; en diálogo con EL PUEBLO dijo que “hace 22 años que estoy luchando por este tema y ya por tirar la toalla, porque no encuentro eco en nadie”.

Algo “ridículo”

Al problema Coelho lo explica así: “Hay una parte de Daymán que tiene saneamiento para líquidos, es la parte de abajo, es decir contra las piscinas, pero con caños de 110. Todos los hoteles, casas y comercios sacan los líquidos directamente al Río Daymán, eso no pasa por ninguna pileta de decantación ni nada, pasa sólo por un caño de 110. ¡Eso es ridículo! Eso es para cuando había tres hoteles, pero hoy es imposible. Se desbordan los pozos, se desbordan las cámaras y ni que hablar de los barrios La Chinita y Jardines, que no tienen saneamiento. Ahí es todo cámaras sépticas, que deberían ser impermeables, pero son con perdedor, entonces cuando sube el nivel las aguas servidas salen a la calle, además con la contra que el barrio La Chinita tiene cota cero, es decir que no tiene caída para ningún lado, lo que queda ahí no se va para ningún lado. Es un foco de contaminación importante”. OSE es responsable y nadie hace nada

Consultado sobre posibles soluciones, Coelho no es para nada optimista, responsabiliza directamente a OSE aunque reconoce que falta impulso de la Intendencia. “En el gobierno de Malaquina estaba la ingeniera (Roxana) González y, aunque hay quienes dicen que no, yo lo vi: ella había hecho un proyecto de saneamiento para el Daymán. Lo puso sobre una mesa en la escuela de allí y lo estuvimos mirando. Ese proyecto dice OSE que se perdió, que nunca tuvo ese proyecto. OSE es el responsable de todo esto, solamente OSE. Se los he dicho hasta en japonés a las autoridades. En una reunión en la Posada del Siglo XIX se lo dije al Intendente Lima y ya se lo había dicho a Coutinho. Pero Lima no sabía nada, sus asesores no saben nada, Coutinho no hizo nada, el anterior tampoco hizo nada, todo el mundo se olvida y en Daymán las aguas servidas están en la calle. Hay vecinos que han tenido que comprar barométrica, pero la barométrica no es algo barato, si hay que llamar dos o tres veces por semana es un presupuesto grande”, expresa con enorme resignación. ¿Por qué OSE no actúa en esta zona?Ante esta pregunta, Artigas Coelho reflexiona: “porque OSE, por estatuto, tiene que priorizar en obras sociales y Daymán no es una obra social, pasa por ahí la cosa, así que no va a hacer nada si la Intendencia no empuja para que se haga. La obra la podemos hacer los vecinos, como pusimos el agua, la luz y el alumbrado público, que nadie venga a sacar cartel, porque la realidad es que fuimos los vecinos que lo hicimos. Pero claro, precisamos asesoramiento y otras cosas que sólo pueden hacer ellos. Si el saneamiento después lo cobran, ¿cuál es el problema?”.