En oportunidad de realizarse el lanzamiento del 3er. Congreso del Movimiento “Aire Fresco” de Salto a través de una conferencia de prensa en la Casa del Partido Nacional, donde participaron los representantes de las Listas 404 (Martín Burutarán), 400 (Andrés Prati) y 50 (Carlos Silva), el líder del sector, Carlos Albisu, ante la consulta de EL PUEBLO sobre el anuncio de la Intendencia de la inminente suba en el precio del boleto del servicio de ómnibus de pasajeros, manifestó su posición contraria a la medida por entender que la misma será en perjuicio de las familias más humildes.

ES DESMEDIDO

Altas fuentes del gobierno confirmaron que el aumento en el precio del boleto podría ser de $5, llegando a valer $15, lo que aparejaría un incremento del 50% con el actual precio de $10, lo que acumulado al anterior aumento sería del 150% en apenas un año y cuatro meses de gobierno. Sobre estas cifras, reflexionó Albisu.

“Dos cosas. Primero, el precio del boleto es una tarea social que cumple. Sabemos que muchos salteños son usuarios del ómnibus. No puede ser un cero peso o un $6, pero tampoco tiene que ser un peso para aquella persona que tenga que trasladarse y no pueda hacerlo. A su vez pensamos que los ómnibus tienen que estar en buen estado, de nada sirve, como hemos visto, ómnibus que muchas veces dejaban a las personas a pie o no pasaban en hora porque estaban rotos”. “Pensamos que es desmedido para el momento que está viviendo el país y para el momento que está viviendo el departamento, una suba de un 150% a los que menos tienen y más necesitan de ese servicio. Creemos que es desmedido. También creemos que es importante que esa gente se traslade en unidades que estén limpias y en buen estado para que no los dejen a pie”.

“Hay muchos puntos que se pueden ajustar en la Intendencia para poder sacar los recursos y solventar lo que hoy no tienen para mantener esa flota de ómnibus, y no tiene que ser la gente que más necesidades tiene la que tenga que pagarlo. Podrían bajar la cantidad de ingresos” a la Intendencia, sugirió, recordando que hay un pedido de informes de los ediles del Partido Nacional que la Intendencia aún no contestó.

PRESENCIA DE DIRIGENTES NACIONALES

Al inicio de la conferencia de prensa, el dirigente Andrés Prati, en su condición de presidente de “Aire Fresco”, comenzó invitando a participar del “Tercer Congreso de Aire Fresco departamental, evento que viene marcando la impronta de este movimiento y de este crecimiento”.

“Al comienzo –recordó- era una agrupación que acompañaba a Aire Fresco, en el segundo congreso ya eran dos y hoy día son tres, lo que marca la vitalidad y el crecimiento”.

“En esta ocasión, el sábado 12 en el Club Saladero, vamos a proceder –a partir de la hora 15- a las acreditaciones. Luego habrá palabras de apertura, tendremos el informe de los ediles de la bancada del Partido Nacional para posteriormente tener la palabra de los intendentes de San José, José Luis Falero, y de Florida, Carlos Enciso”.

“Posteriormente, escucharemos la palabra del senador de nuestro sector, Álvaro Delgado. Carlos Albisu realizará el informe político departamental, y luego la palabra de nuestro líder, el senador Luis Lacalle Pou”. Prati enfatizó que si bien la invitación es a los blancos, es abierta a todo el público.

LA GENTE NOS EMPUJA

Por su parte, el líder local del sector, Carlos Albisu, destacó la realización de este nuevo congreso del sector nacionalista. “Muchos nos preguntan por qué tanta militancia política a tres años de las elecciones. Un poco por la planificación de trabajo, pero también acá hay mucho de la gente que nos está empujando a esta movilización permanente”.

“El 1º de octubre comenzamos lo que fue el Mano a Mano con Salto, que es estar en contacto permanente con todos aquellos ciudadanos del departamento, los que viven en cada uno de los rincones de las localidades, desde las más alejadas en las que estuvimos, por Sarandí de Arapey, Pueblo Fernández, a los barrios de la ciudad”.

“Hay un trabajo que vienen realizando nuestros ediles desde el 9 de julio de 2015, cuando asumieron, que ha sido permanente, constante e intenso”, viéndoselos “presentando propuestas y marcando las cosas que se hacen mal, porque de eso se trata ser una oposición constructiva”. “Esa militancia permanente nos empuja a hacer este tercer congreso”, que será este sábado desde las 15 horas en el Club Saladero.