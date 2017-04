Con el vicepresidente de la Asociación Agropecuaria de Salto, Walter Texeira Núñez

Pueblo Lavalleja. Por: Yamandú Leal.

Nos quedaron algunas notas pendientes que trataremos de completarlas, pues son desde nuestro punto de vista, importantes cuando se inauguró el campo del SUL (Secretariado Uruguayo de la Lana). En ese momento entrevistamos al contador Walter Texeira Núñez, productor agropecuario y que desde hace varios años integra la directiva de la Asociación Agropecuaria de Salto, lugar desde el cual trabaja por todas las cosas que importan a todos los productores rurales.

-¿Cómo está vislumbrado el campo uruguayo en este momento?

Estamos en un momento que hay grandes incertidumbres internas y externas, de todas formas hay que tener una mente positiva, tener cuidado con el manejo de nuestros campos para prever esas posibles crisis climáticas que anuncian una y otra vez y a veces no vienen, pero por ahí pueden llegar. Hay que trabajar para que el precio de los mercados internacionales se reflejen lo mejor posible en lo interno. Tenemos una vieja lucha con la industria frigorífica por los pagos de la tercera balanza y todo el tema que tenemos la problemática con el rubro lanar.

-¿Cuál sería la problemática que usted afirma en el rubro lanar?

Todo el tema que es en depredadores y de abigeato el cual es una vieja lucha, a veces se dan pequeños avances pero hay que estar presentes y siempre luchando por eso, tratando de que siempre se comprendan las cosas por las cuales se enfrentan los productores rurales que están manejando procesos naturales que no siempre responde a lo que uno quiere, o para la dirección de lo que quiere el clima, los mercados que somos tomadores de precios, no podemos trasladarle a nadie nuestra ineficiencia y recibimos todas cadenas, todas las deficiencias para arriba por eso mismo es que no fijamos precios. Esto es difícil de entender especialmente por los gobernantes, no nos estamos refiriendo específicamente al Ministerio de Ganadería sino al resto del gobierno y al parlamento y a los sectores políticos muy influenciados por la cultura de la ciudad, que les cuesta mucho entender todo esto y que a veces ven manifestaciones de riquezas o de valor de los campos que en realidad no son lo que vendemos, vendemos lo que producimos arriba de los campos, no pedacitos de tierra. Entonces, esta es una vieja lucha que la vemos difícil, porque la tenemos con un gobierno que tiene un tema ideológico muy marcado en eso y ahí vemos riesgos para la producción, unos cuantos riesgos.

-¿Qué opinión le merece la variación del precio del dólar?

Para nosotros es un problema interno.

-¿En qué precio debería estar el dólar?

Bueno, me pide una cosa que no tengo idea de qué decirle, porque no sé cómo decírselo, pero de todas formas tenemos un receso importante, en un momento el dólar quiso subir y se lo trató de frenar porque eso impulsaba la inflación interna, ahora el dólar ha tenido otro proceso en el mercado internacional y ha bajado y el gobierno ha tratado que no baje demasiado, de los 28 pesos para abajo. El gran déficit fiscal, el aislamiento, la inflación, llamativamente estos fenómenos se daban en épocas de crisis pero resulta que en épocas de bonanzas también se reeditan. Aunque entonces ya es difícil de explicar lo que nos pasa, el productor agropecuario tiene que tener en cuenta que no está ni en Australia ni en Nueva Zelanda, donde los gobiernos defienden con su política la producción. Estamos en el Uruguay, acá sabemos lo que pasa, entonces hay que encarar el proceso de inversión, tecnológico, y demás. Tenemos que tener en cuenta esas cosas, y no meternos en demasiados riesgos en el cual terminan yendo contra nuestros propios intereses. Creo que este es un drama en el Uruguay, la falta de coincidencias, de objetivos, entre quienes nos gobiernan y entre quienes tenemos que producir para cinchar todos para el mismo lado, para no encontrarnos con sorpresas a la vuelta de la esquina.

-¿Un mensaje que le quiera dejar a todos los productores?

Creo que estando aquí en la apertura de este campo del SUL por el cual las gremiales del norte tanto hemos luchado, que se pudo llevar a cabo estando en la presidencia del SUL, el productor salteño Joaquín Martinicorena, y campo que además hoy se inauguró con el nombre de Mario Azarini, creo que es todo un acontecimiento, queremos que sea lo que todos esperamos y que logre transmitirnos un montón de tecnologías que podamos llevar nuestros predios y mejorar así el tema de la cría de ovinos y vacunas también, porque aquí en el precio también hay vacunos. Hoy es un día muy bueno para nosotros el cual estamos festejando esto y esperando que sea muy bueno para la zona.