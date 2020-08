Charlise Bandeira una artista de sangre gitana admiradora de la cultura uruguaya

Nació en Vila María (RS, Brasil) en cuna de familia gitana y su amor por el arte

“Es esa familia unida en energías internas y externas, con sus propios rituales pero que ama y aprecia la unión siempre.

Soy la cuarta generación de un gitano que vino de Portugal a Uruguay en barco y de allí fue a la ciudad de Piratini, echó raíces y formó mi familia.

Siempre tuve en mi corazón que la música es importante, mi familia está llena de músicos y desde que era niña vi a mis tíos tocar y cantar.

Hoy en día no me veo haciendo otra cosa que música.

Ella me completa” – confiesa y sus palabras salen desde lo más profundo de su ser, pues es una mujer de personalidad intensa y que sabe ver siempre el costado positivo de la vida.

Charlise Blandeira es música profesional – ejecutante de la flauta traversa – y docente de música… ha recorrido miles de escenarios y mantiene estrechos lazos de amistad con nuestro país y con la vecina orilla.

De espíritu inquieto… abierta siempre a nuevos aprendizajes, hoy comparte con EL PUEBLO algunos tramos de su historia de vida,

-¿Cuál fue el motivo que la llevó a elegir la flauta traversa para iniciar su camino musical?

-”Digo que no elegí la flauta, sino que ella me eligió a mí… (risas).

Estudié guitarra en un conservatorio de música y un día descubrí que allí había una flauta.

Decidí unirme a una banda marcial de la escuela para aprender a tocar el instrumento y nunca me detuve.

Había pensado en un primer momento en la flauta… no obstante persistí en la flauta”.

-¿Cuándo comenzó a formarse?

Empecé a estudiar a los 15… cada etapa fue una experiencia diferente, la energía y el afecto de la audiencia, ya sea en un espectáculo o en un festival …

Cada lugar es único y los amigos con los cuales he compartido el escenario también”.

-¿Cuál fue una de sus experiencias más contundentes?

-”Creo que una de las mejores experiencias que tuve fue subir al escenario con Antonio Tarragó Ros, Lúcio Yanel y Raul Barboza, quienes son íconos de nuestra música latinoamericana y que tuve la gran oportunidad de compartir el escenario con ellos.

También estoy agradecido con amigos de Uruguay, como Maria Fernanda Irrazábal, una genio que tiene el don de escribir y crear bellas melodías…pudimos y compartimos muchas instancias de los festivales aquí en Brasil”.

-¿Qué otros recuerdos artísticos tiene grabado a fuego en su memoria?

-”Subir al escenario Coxilha Nativista y al escenario California da Canção fueron momentos únicos que nunca olvidaré.

Otro momento conmovedor fue también visitar las ruinas de São Miguel y el Festival Chamamé de Corrientes. ¡Oportunidades increíbles”.

-Volviendo a su encuentro con Antonio Tarragó Ros…. ¿Cómo lo vivió?

-”Fue una mezcla de miedo y alegría, porque la invitación llegó 30 minutos antes del espectáculo y tuve que aprender el arreglo “de ipso facto”.

Todo salió bien… fue emocionante. Tarragó es una persona iluminada y fue muy amable de principio a fin”.

-¿Proyectos?

-”Creo que el proyecto principal es terminar mi graduación de flauta, que debido a toda esta pandemia es totalmente tarde.

Es un curso difícil, con mucho contenido, pero me siento honrado de estar allí y aprovechar la oportunidad de estudiar con Raúl Costa D’Avila, un gran flautista.

-¿Está desplegando su faceta docente?

Sí, lo hago, enseño cuando se me pide que ayude con cualquier pregunta. Tengo un título en pedagogía y ya está en mi ADN para enseñar.

Realizo algunos talleres con los niños para despertar la música que vive dentro de cada uno a través del dibujo y el cuerpo.

El proyecto es muy bueno, porque pone de manifiesto la creatividad de los participantes y los niños se divierten mucho.

-¿Cómo ha impactado la pandemia en la comunidad artística?

-”Tuvo un fuerte impacto … No podemos trabajar y los espectáculos serán los últimos que regresarán aquí debido a las multitudes.

Hay colegas que hacen shows virtuales y otros que se detienen con la música y realizan otras actividades, pero el escenario es preocupante.

Es una triste realidad, de abandono por parte de las autoridades que no están pensando en la escena musical.

Pero debemos ser fuertes y firmes para no renunciar a nuestros sueños y nuestro trabajo.

El arte es indispensable para los seres humanos.

Creo que esta pandemia hizo que las personas reconsideraran sus prácticas con los demás y consigo mismas, pensando en su futuro y, sobre todo, mejorando como ser humano.

Veo muchas acciones en beneficio de los demás, muchas vidas para recolectar alimentos, pero también veo personas que dicen que el artista no necesita ayuda porque recibe millones de leyes de incentivos.

Hay una falta de empatía por aquellos que recién están comenzando y que todos estamos en el mismo barco. Pero veo también personas muy amables y generosas que creo que después de esta pandemia seremos personas más evolucionadas y nos reflejaremos en ello para que la rueda del bien no se detenga”.