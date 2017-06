El Profesor de Inglés Aldo Rodríguez hizo referencia a algunas actividades que se han cumplido en estos últimos días y otras programadas con la presencia de la Prof. Lucía Cabrera que llegará del exterior para trabajar en el fomento de la responsabilidad social y personal más allá del aula. En la oportunidad de diálogo con nuestro medio, Aldo compartió algunos pensamientos en el marco de los veinte años de la institución considerando que se están dando todas las condiciones para que la misma pueda seguir creciendo, teniendo valor e impacto internacional. Hoy en el CeRP se realizan los festejos por los 20 años de su fundación en el Palacio Córdoba actual sede del gobierno. Se comenzó con un homenaje en el Cementerio Central a la primer directora, ex docentes y alumnos que han sido parte del CeRP. Con respecto a la reciente visita de un docente especializado en pronunciación de la lengua inglesa, procedente del exterior, el Prof. De Inglés Aldo Rodríguez señaló que: “La charla con DJ Kaiser fue un exito donde los alumnos pudieron aprender sobre una perspectiva más cosmopolita diferentes temas relacionados a la pronunciacion en inglés. La critica de los concurrentes, alumnos del CeRP y profesores, fue excelente de una actividad muy disfrutable, con un alto y riguroso contenido académico y que les daba una perspectiva nueva sobre la pronunciación.

El docente visitante espresentador sobre temas de inglés como segunda lengua en diferentes partes del mundo.

Teniendo en cuenta la celebración de los veinte años del CeRP. ¿Qué lectura hace usted desde su vínculo con la institución?

-“El CeRP me enriqueció primero como profesional de la educacion al darme la formación de grado. Tuve profesores excelentes y un apoyo institucional que me ayudo a persistir en mis estudios. Despues como docente me permitio seguirme formando desde otro lugar y yo me siento muy agradecido al CeRP por las oportunidades de crecimiento y de realización que me ha dado.

Creo que el CeRP de hecho ha trabajado a nivel universitario en muchos aspectos. Que pase a ser Universidad ha creado incertidumbre acerca de muchos temas pero en definitiva creo que sera una oportunidad para el CeRP como institución de tener más valor, crecer y tener más impacto internacional”.