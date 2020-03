“El único síntoma que tuve fue 38 grados de fiebre durante dos días, nada más”

En diálogo con EL PUEBLO, Cristhian (cuyo apellido prefirió que no se publicara por la hostilidad que ha vivido junto a su familia), joven de 30 años y segundo caso positivo de coronavirus en la ciudad de Gauleghuay (Entre Ríos – Argentina), nos cuenta su peripecia y de qué manera se contagió, haciendo hincapié en resaltar que, no debemos caer en la paranoia social, al ser innecesaria.

CONTACTO CON PERSONAS QUE VIAJARON AL EXTERIOR

Estamos cumpliendo con la cuarentena, encerrados, obviamente. Por suerte, al principio me quedé en mi departamento, por los síntomas que presenté, por lo que no fue necesario llevarme al hospital.

No tuve razones de urgencia, sino, solamente, un poco de fiebre, durante dos días. Luego fui al médico, y me dijo me realizó una preguntas, entre ellas si tuve contacto estrecho con personas que habían venido de afuera, del exterior, y dio la casualidad de que sí, que había estado. Inmediatamente el médico me aisla, estando ya, hace una semana y un día encerrado en el apartamento. Al día siguiente me hicieron el estudio del hisopado, para determinar si efectivamente presentaba el coronavirus, y bueno, recién a los tres días me enteré del resultado afirmativo, porque justo nos agarró el fin de semana. Pasando a ser el segundo caso de coronavirus en Gualeguay.

Al día de hoy ya estamos sin síntomas. Los mismos los tuve durante dos días solamente,

La gente empieza a generar la paranoia porque ya había un caso en el pueblo, entonces, entre mensajes, llamadas, de todas las personas que se habían relacionado conmigo, me generaron una enfermedad psicosomática, que no sé si no levanté fiebre ese día por eso y no tanto por el virus. Bueno, como le dije, pasados dos o tres días, ya no tuve más síntomas, y, de hecho ya vinieron a hacerme el nuevo hisopado para ver si sigue el virus o no, así que estoy esperando nuevamente el resultado.

INCUBACIÓN DEL VIRUS

Yo estuve en contacto con la persona que me contagió un día sábado, y el primer síntoma me apareció el miércoles siguiente, o sea, a los pocos días, no a los 14 días como muchos sostienen que sería el tiempo de incubación del virus.

El día jueves, ya me aislé; o sea que fueron menos días; al sexto, cuando me apareció el segundo síntoma. Fue cuando fui al médico. A mí me apareció solamente fiebre, nunca tuve dolor de garganta, ni ningún otro, a no ser una tos que venía arrastrando desde unas semanas antes, pero, los médicos no le dieron importancia, porque no era una tos complicada. Lo que llamó más la atención fue que sólo tuve un pico de 38 grados de fiebre, y ese fue el parámetro para decidir hacer el estudio para ver si portaba el virus.

NO HAY QUE CAER EN LA PARANOIA

Acá en Gualeguay se ha vivido una paranoia, como hemos visto en varios lugares del mundo, inclusive ahí en Uruguay. Acá la gente, por medio de las redes sociales, llegó a pensar que mi caso particular, era tan grave que me habían internado en el hospital a punto de morirme. Lo que hacen las redes, a veces es una cosa loca de no creer. Yo pienso que esa paranoia se da porque a la gente la han bombardeado con mucha información, pero, no con la información más buena. Creo que, todo esto que vemos se ha generado, justamente, por falta de buena información sobre el tema. Si bien, por ejemplo, hay que respetar la cuarentena, más que nada por la gente que está más expuesta a la enfermedad, hay que saber que se cura, teniendo en cuenta las recomendaciones y cumpliéndolas.

Por ejemplo, la persona que me contagió, cuando llegó de Europa, todavía la enfermedad no estaba a flor de piel, no estaban aplicándose las reglas que hay ahora. Me vino a saludar con normalidad, como siempre lo ha hecho. Ni él tenía síntomas y menos estaba sabiendo que portaba el virus, Y, de acuerdo a los médicos, fue a raíz de ese encuentro que me enfermé yo. Bueno, a él también lo mataron al saberse que había venido del exterior. Por eso, hay que tomarlo con calma pero con responsabilidad.