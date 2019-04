Las cinco fechas clave que finalizaron con la destitución del ministro y viceministro, dos comandantes en jefe y otros dos generales

El presidente Tabaré Vázquez cesó este lunes en su cargo al ministro y subsecretario de Defensa (Jorge Menéndez y Daniel Montiel), además de los tres integrantes del Tribunal de Honor del Ejército que juzgaron el accionar de José Nino Gavazzo y Jorge «Pajarito» Silveira.

Entre los militares cesados se encuentra el flamante comandante en jefe de la fuerza de tierra, José González. Los otros dos son Gustavo Fajardo, jefe de la División IV (Lavalleja) , y Alfredo Erramún, jefe del Estado Mayor de la Defensa (Esmade). También resolvió cesar a los tres militares que integraron el Tribunal de Alzada que analizó el caso (Carlos Sequeira, Alejandro Salaberry y Claudio Romano).

Las cinco fechas clave

15 de setiembre de 2018

El Tribunal de Honor emitió dos sentencias. En una consideró que los hechos por los que la Suprema Corte de Justicia condenó al coronel retirado Luis Alfredo Maurente como autor de 28 delitos de homicidio muy especialmente agravados en reiteración real no estaban lo “suficientemente aclarados”, por lo que no había “elementos” que fundamentaran la “convicción” de que los oficiales “faltaron a los códigos de honor” de la institución militar.

Las críticas a la Justicia que colmaron la paciencia de Vázquez con Manini Ríos

En el caso de Silveira y Gavazzo, el tribunal militar rechazó que los retirados no le comunicaran a la Justicia penal que el coronel Juan Carlos Gómez (preso tres años y medio por la muerte del militante Roberto Gomensoro en 1973 en el grupo de Artillería N° 1) era inocente del delito por el que se lo había condenado y resolvió –por unanimidad– descalificarlos por “falta gravísima”. Ambos apelaron.

1 de febrero de 2019

El Tribunal de Alzada compuesto por los generales Claudio Romano, Alejandro Salaberry y Carlos Sequeira confirmó el fallo del Tribunal de Honor. Esto supone que ambos militares sean pasados a “reforma”, por lo que no pueden usar el uniforme ni su jerarquía.

La patinada de Gavazzo, el que reía en medio de la picana

13 de febrero de 2019

El comandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos, le entregó en mano al ministro de Defensa, Jorge Menéndez, el escrito en el que solicitaba la homologación por parte del presidente de la República, Tabaré Vázquez.

Los nueve casos en los que Manini Ríos se basó para criticar a la Justicia

En un adjunto, Manini Ríos realizó consideraciones acerca de la actuación de la Justicia en los casos de violaciones a los derechos humanos.

12 de marzo de 2019

Vázquez destituyó a Manini Ríos por criticar a la Justicia. En su escrito, el general señaló que los militares no tienen las “garantías del debido proceso” y son condenados con base en “conjeturas o convicciones inadmisibles sin pruebas fehacientes, fraguadas o inventadas”. Además, consideró que en “muchas oportunidades” la Justicia uruguaya se apartó de los “más elementales principios del derecho” sin dar “garantías a los acusados” por lo que “en definitiva” aplicó una “suerte de derecho para el enemigo”.

Tras destituir a Manini Ríos, Vázquez nombró al general José Ariel González Spalatto como nuevo comandante, que asumió seis días después en un acto en el que destacó la “capacidad y liderazgo” de Manini Ríos y anunció que le daría “continuidad” a la gestión del comandante relevado, una idea que reforzó luego en un mensaje grabado para los subalternos en el que dijo que no habría un “paréntesis” ni “cambio de rumbo”.

30 de marzo de 2019

El Observador informó el pasado sábado que ante el Tribunal de Honor, José Nino Gavazzo admitió que arrojó al río Negro el cuerpo del tupamaro Roberto Gomensoro, que había muerto en el batallón de Artillería N° 1 en 1973. “Yo lo cargué al vehículo, yo manejé el vehículo, lo llevé al lugar, lo bajé, lo puse en un bote, lo tiré del bote. Yo solo”, dijo.

“Por temas de desprestigio del Ejército no podía darse a conocer que había fallecido alguien en un cuartel”, declaró Gavazzo, y recordó que aún no había ocurrido el golpe de Estado.

1º de abril de 2019

El presidente Tabaré Vázquez destituyó al ministro de Defensa, Jorge Menéndez, y al viceministro, Daniel Montiel. Además, resolvió cesar a los tres integrantes del Tribunal de Honor y a los tres del Tribunal de Alzada: al comandante en jefe del Ejército, José Ariel González, al jefe del Estado Mayor de la Defensa, Alfredo Erramún y al jefe de la división IV, Gustavo Fajardo, por un lado, y a Sequeira, Salaberry y Romano, por otro.

(El Observador)