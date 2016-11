Sin respuestas pero con mucha bronca encendida. Así está el conflicto de los trabajadores del frigorífico Somicar S.A. (exfrigorífico Municipal que la Intendencia cedió en comodato a una empresa privada para que lo gestione durante la administración Fonticiella), cuando ayer por la tarde debían acudir a la Mesa de diálogo instalada a instancias del Intendente Andrés Lima, en la que participarían los titulares del frigorífico, el sindicato de trabajadores, el PIT CNT, los ministerios de Trabajo y Ganadería y la Dirección Nacional de Medio Ambiente.

Pero llegada la instancia que se llevaría a cabo en la casa del dueño de las llaves del lugar, la Intendencia de Salto, para las 15 horas de ayer, donde tras 60 días de ocupación en las instalaciones del figorífico Somicar S.A., luego de varias idas y venidas había luces para sentarse a hablar sobre el asunto, un fuerte entredicho mantenido a su llegada al lugar entre el titular de la empresa y los trabajadores despedidos a los que se le sumaron los delegados del PIT CNT; echó por tierra la instancia de diálogo y dejó en off side por momentos al principal interlocutor de este asunto que era la Intendencia de Salto.

Al llegar a la reunión, previo comienzo al diálogo, ya había dos posturas bien claras y tajantes, una la llevada por el titular de la empresa el Sr. Camejo, quien decía que no iba a reintegrar a los trabajadores despedidos como lo exigía el PIT CNT.

Y la otra posición, que la mandaron decir porque no ingresaron a la mesa, los delegados sindicales, quienes junto a la central obrera manifestaron su intención de que si no había reintegro de los trabajadores despedidos, la ocupación se mantenía hasta que el Intendente de Salto, Andrés Lima, rescinda el contrato con la empresa Somicar y se haga otro llamado para interesados en explotar el frigorífico.

AFUERA DEL GREMIO

Aunque a esto se le suma la postura de los trabajadores del frigorífico que no están de acuerdo con la medida sindical y que quieren retomar su trabajo porque temen perder la fuente laboral. Los mismos se aglomeraron ayer en la Plaza de los Treinta y Tres, y mantuvieron una fuerte discusión con varios de los delegados del PIT CNT y algunos de ellos recibieron algún que otro insulto. La situación no pasó a mayores pero mostró dos bandos bien divididos en este caso.

Algunos de los sindicalistas que estaban en el lugar acusaron a estos trabajadores que se manifestaron en la plaza de querer “boicotear” la medida sindical adoptada y de “operar para el patrón”.

Sin embargo, algunos de estos indicaron a EL PUEBLO que “solamente quieren recuperar su fuente de trabajo que hasta ahora se ve amenazada con las medidas que tomó el gremio”.

El problema comenzó porque la empresa despidió a 6 hombres y al parecer no dio mayores explicaciones, pero el tema es que tampoco se las dio a la Intendencia de Salto, donde el jefe comunal debía ser informado de este tipo de medidas, según lo que dicen los trabajadores que figura en el contrato de comodato.

Tras las ocupación durante varios día comenzó a haber luz verde para que haya diálogo. Pero los problemas están latentes entre las partes por lo cual la Intendencia pretende de una solución.

Al final la mesa seguirá y posiblemente haya diálogo en las próximas horas para ver qué pasa. Pero entre el lío de ayer y la falta de entendimiento hasta ahora no hay nada saldado y la cosa sigue.