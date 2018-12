Hola amigos: solemos decir cuando se inicia un nuevo año que estamos un año más viejos. Y en cierto modo es cierto. Pero en realidad no solo envejecemos biológicamente por el paso del tiempo, sino que lo hacemos cuando perdemos la capacidad de soñar, de tener proyectos, de fijarnos metas y objetivos que nos motiven y que arrastren la voluntad de lograrlos.

Los niños tienen una enorme capacidad de soñar y de generar fantasías. Por ello cuando les preguntamos qué desean ser cuando sean grandes, ellos manifiestan una cantidad de opciones como ser jugador de fútbol, médicos, policías, todas figuras que en algún momento representaron algo para ellos. Sin embargo a medida que van creciendo sus orientaciones se van limitando y finalmente eligen un camino central para sus vidas.

Erróneamente se nos ha intentado hacer creer que para ser “grandes” o adultos, debemos perder la capacidad de soñar. Hay que tener “los pies en la tierra” y abandonar los sueños y ver la cruda y dura realidad de lo que significa la lucha por una supervivencia digna.

Ni tanto ni tan poco. La vida es difícil sin lugar a dudas. Pero ello no es obstáculo para tener sueños e intentar llevarlos a cabo. Las grandes realizaciones en el mundo en los más diversos rubros, fueron siempre patrimonio de los grandes soñadores. De aquellas personas que no se amilanaron frente a los fracasos y lo siguieron intentando una y otra vez, hasta lograr sus objetivos.

Esto quiere decir que el punto no es dejar los sueños de lado, sino incrementar nuestra autoestima, en el sentido de creer que seremos capaces a punto de partida de nuestro esfuerzo de llegar al destino que elegimos. Claro está que sin confianza en nosotros mismos será muy difícil lograr el objetivo perseguido.

Los seres humanos no somos capaces de todo. Por ello nos complementamos. Y cuando no nos sentimos bien recurrimos al médico, y si se rompe un caño llamamos al sanitario, y si necesitamos desplazarnos tomaremos un vehículo del transporte colectivo o un taxi, que están conducidos por personas que han elegido ese medio de vida.

Lo que yo quiero trasmitirte no es un sentimiento de que “todo lo puedo”, porque no es cierto eso. Lo que sí quiero que retengas es que tú tienes una capacidad que quizás nunca descubriste en tu interior.

¿Cómo hacer para saber qué puedes innovar en tu vida ahora que comienza un nuevo año?

Se torna necesario que inicies un diálogo interno, yendo al jardín de tu corazón para mirarte en el espejo de tu alma y tomar un café contigo mismo. ¿Qué pasará? Te cuento… quizás por primera vez te confrontarás con tu realidad, con tu pasado, con tu presente, y sentirás la necesidad de diseñar tu futuro. En ese recorrido seguramente te habrás tomado ese primer café contigo mismo.

Como tienes que seguir pensando te sirves un segundo café contigo mismo y verás como una fuerza incontenible comienza a emerger de tu interior y aparecerán opciones que debes anotar. No importa lo descabelladas que sean. Tú anótalas. Ya tendrás tiempo de ir eliminando aquellas que no están en consonancia con tu modo de ser o que distan mucho de ser viables.

Finalmente y mientras estás degustando el segundo café contigo mismo, quedarán en la hoja que utilizaste tres o cuatro opciones. Esas son las que tienes que estudiar y elegir una o dos de ellas como proyecto personal para los primeros seis meses del año que está por llegar.

Te cuento para que te estimules a hacerlo que yo ya me tomé unos cuantos cafés conmigo mismo. No me alcanzó ni el primero ni el segundo, pero logré definir lo que pretendo para este primer semestre del 2019.

Más allá de los buenos deseos, del encuentro familiar, de brindar por salud, dinero y afectos, tengo claro que a partir del primer o segundo día de Enero estaré detrás de lo que me he propuesto. ¿Lo lograré? No lo sé, como tampoco lo sabrás tú. Pero por lo menos voy detrás de un sueño y eso me motiva enormemente. Eso quiero que tú hagas también. Si sobre la marcha tenemos que cambiar o agregar o quitar algo, pues lo haremos, porque el tiempo está a nuestro favor. Habremos logrado un hilo conductor para nuestra vida, y dejaremos de deambular por la misma quejándonos absolutamente de todo, sin percibir que en nuestro interior albergamos tesoros increíbles que nos pueden llevar a acceder al bienestar que todos merecemos.

Por lo tanto no hay más excusas ni demoras. Toma la iniciativa, yo te acompaño a la distancia. ¿Nos servimos dos cafés y empezamos? Intuyo que me dirás que sí.

Muchas gracias por tu compañía.

Dr. Walter Dresel

Agradecemos al Dr. Walter Dresel por este ciclo de artículos , ubicados en la contratapa del diario dominical, durante el mes de diciembre.

Destacamos su generosidad a la hora de enviar estos materiales para compartir con nuestros asiduos lectores.

Adriana Martínez

Directora