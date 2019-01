Oscar De los Santos – Diputado del Frente Amplio

El exintendente de Maldonado y actual Diputado por aquel departamento, Oscar De los Santos, visitó nuestra ciudad, manifestando su beneplácito en la opción que su sector Alianza realizó al apoyar la precandidatura a la Presidencia de la República, del Intendente de Montevideo, Ing. Daniel Martínez.

¿Comenzaron la gira electoral?

Ya hemos venido un par de veces a Salto en el 2018, efectuando, también, una recorrida por Paysandú, Río Negro, Soriano y Colonia, a solicitud de la Dirección Nacional de la Alianza, para evaluar el congreso que tuvo lugar en 2018, la estrategia de respaldo, y la acción organizativa de respaldo a la precandidatura de Daniel Martínez, candidatura a cuyo favor se ha manifestado la Alianza, y, también, para ver cómo ese programa se transforma en plataforma electoral, que contenga aspectos de esa diversidad que es el interior, donde los temas centrales están ubicados en la inserción internacional, el comercio, el tema del trabajo, los nuevos problemas de pobreza y de convivencia y en ese sentido lo que haces, es reunirnos periódicamente con los compañeros.

Por su experiencia como Intendente de Maldonado en dos oportunidades y como legislador, es uno de los dirigentes más referenciales del Frente Amplio; si tuviera que convencer al votante del por qué elegir al Ing. Daniel Martínez en vez que a los otros precandidatos de su fuerza política, ¿qué les diría?

Lo primero, es que creo que cualquiera de los cuatro candidatos son una expresión clara de la renovación de la izquierda en el Uruguay, que se ha hecho naturalmente, sin conflicto, y que son tres compañeros y una compañera que nos representan, y que están en condiciones de llevar adelante el programa común que aprobamos.

En cuanto a Daniel (Martínez), tiene una serie de características que hacen que nosotros hayamos optado por él. Primero, que su origen en el campo popular, fue dirigente sindical en la central obrera, fue expulsado de ANCAP por su militancia en FANCAP; trabajó en la actividad privada, la cual conoce como Ingeniero; y, después, Tabaré Vázquez lo convoca en el primer gobierno, primero como Presidente de ANCAP y luego como Ministro de Industria, luego fue electo Senador y ahora ejerce la Intendencia de Montevideo. O sea que, conoce de la relación política en el Parlamento, conoce la gestión del Estado, y conoce de la gestión de la Intendencia. Y creo que, su condición de Ingeniero y su método de trabajo y capacidad de armar equipos para el país, que tiene recursos finitos y escasos, hace que nosotros, tengamos que perfeccionar y mejorara sustantivamente esa calidad del gasto. Entonces, lo veo a su vez como a un hombre con una cabeza abierta, que significa incorporar la nueva realidad del mundo, muy compleja, que cambia permanentemente, los aspectos vinculados a la innovación, la tecnología, a la necesidad de ampliar la base social y política del cambio, más allá de los que nos voten (los trabajadores, la pequeña y mediana empresa de la ciudad y el campo, la academia, los jóvenes), representa una capacidad de interlocución más que válida para el momento histórico que vivimos y para los actores sociales que queremos representar la próxima elección.

¿Ve con buenos ojos que por primera vez los viejos líderes de la coalición no competirán en las elecciones?

Creo que, con naturalidad, hace ya un par de años, advertí públicamente que era partidario de un cambio generacional y que las figuras no se repitieran. Me parecía visualizar que el mundo cambiaba muy rápido, inclusive para algunos que somos de esa misma época, nos cuesta decodificar la realidad; creo que rápidamente vamos a estar viejos en términos de comprensión de esa realidad tan dinámica, y que, en ese sentido, junto con la renovación de las ideas, tiene que haber una renovación de quien dirigiera ese proceso. Y, el Frente Amplio, lo hizo con naturalidad, por lo que me siento cómodo y muy satisfecho de pertenecer a esa fuerza política lo hizo sin conflictos, sin quiebres y, tampoco, inventó productos. No son un producto publicitario ninguno de los cuatro candidatos. Son compañeros que tienen un largo acervo político y de gestión.

Sendic y De León, ¿continúan siendo una piedra para el zapato del Frente Amplio?

A ver. La posición de la Alianza Progresista resolvió en su Plenario Nacional, que liba a defender el fallo y las conclusiones del Tribunal de Conducta Política , y que, consecuentemente en respaldo de ese fallo, se indicaba que en el Plenario deberían de haber sanciones a la altura de esas conclusiones. La envergadura de esas sanciones se debían analizar en el Plenario. Todos sabemos lo que sucedió.

Si nos afecta, nos afecta desde el punto de vista político e institucional; porque, el paradigma de buscar una fuerza política para un Uruguay más transparente, que vaya de la mano de la institucionalidad que hemos construido, como la ley de acceso a la información, la Jutep, son elementos que muestran a un país en avanzada, no sólo fruto del Frente Amplio, sino que, de una larga trayectoria de fuerte institucionalidad.

Pero, no cabe duda que, frente a los graves casos de corrupción ocurridos en la región, un partido que puede llegar a estar cuatro períodos en el gobierno, es conveniente generar anticuerpos institucionales en el Estado, pero, la fuerza política reivindicar desde el origen, lo que tiene que ver con la ética. Y, en estos momentos de tanta confusión, la ética pasa a ser vital, más allá de los resultados electorales.

Entrevista Dr. Adrián Báez