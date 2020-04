Si la costumbre nos dictara dialogar más con nuestros mayores nos contarían muchas cosas, como que nadie compraba un limón, y que el perejil te lo regalaban en el almacén o verdulería, le decían la yapa, era el regalo o la atención por la compra realizada.

A la hora de comer o realizar una bebida fría se caminaba muy tranquilo al fondo o al patio como lo llamamos ahora y del propio árbol se tomaba el limón para la comida, o algunas naranjas para el jugo natural, o compartir las mandarinas al sol.

Lo mismo pasaban con las abuelas o muchas de nuestras madres y tías, las cuales en su recorrida por el jardín sacaban la ramita de orégano o las hojas de laurel, para que la comida de mamá tenga ese gusto irrepetible.

Pero la idea no es un artículo de historia sino uno de presente y futuro, algo de lo que podemos llamar seguridad alimentaria y saludable, que no nos obligue cada tanto a frustrarnos por los precios de las verduras y que nuestras ollas queden menguadas por esos precios.

Nuestros abuelos tenían algo, que por suerte algunos conservan que se llamaba huerta o mejor dicho según ellos la quinta.

Una lechuga de verdes hojas y frescas, como una acelga de abundantes hojas no generan más cuidado ni espacio que cualquier planta de jardín.

Cuán difícil puede ser tener nuestros tomates, morrones o berenjenas, y por supuesto nos puede sorprender lo fácil que puede ser realizar zapallitos rellenos cosechados por nuestras propias manos.

La razón es más fácil y sencilla de por qué cosechar nuestras propias verduras, que es nuestra buena, sana y económica razón, ya que veremos lo fácil, sencillo y barato que lo podemos hacer, además de volver al trabajo con la tierra que les aseguro es gratificante y podrán eludir por un rato los problemas cotidianos.

En esta primera etapa te daré algunos consejos para que comiences a pensar en elaborar tu huerta

Es importante saber que cualquier tipo de tierra es apta para cultivar, solo requiere unos mínimos trabajos.

El espacio no es limitante solo tendremos que saber elegir el cultivo que mejor se adapta a nuestro espacio.

El agua no nos debe preocupar en demasía, ya que con un poco de suerte solo tendremos que regar algunas pocas veces, ya que hay épocas muy beneficiosas para las huertas.

Muchos dirán no tengo el tiempo, en realidad según el tamaño del huerto, y eligiendo bien nuestras hortalizas con pocos minutos bastarán. Y en algunos momentos del cultivo solo bastará con disfrutar y observar su crecimiento

Seguramente se preocupen por la semilla. Hoy por suerte los comercios del rubro, venden semillas fraccionadas a muy bajo precio, y con el tiempo surgirá el intercambio de semilla y hasta su propia cosecha.

Tendremos sí que tomar algunos resguardos importantes para asegurar el éxito de nuestra huerta.

Primero elegir el lugar y asegurar de tenerlo resguardado por perros, otros animales, y niños si los hay y el tradicional partido de futbol, que pueden arruinar nuestro trabajo.

Otro detalle importante es el tipo de cultivo y si bien es de acuerdo a la época hay algunos que nos darán alimento todo el año, la lechuga, acelga, rúcula, perejil, espinaca, cebolla, rabanito y otros tienen un largo rango de fecha de plantación.

El suministro de agua no debería de estar lejos de la huerta, para que en épocas de secas el traslado no sea un trabajo agotador.

Adquirir el gusto y el placer en recorrer nuestra huerta en cada oportunidad que tengamos para observar posibles enemigos de nuestros cultivos, ej.: hormigas, babosas y langostas (las cuales se combaten de forma natural y más adelante hablaremos del tema)

Tenemos que prestar atención según el cultivo la distancia de plantación y profundidad de siembra.

Es importante llamar la atención si queremos realizar una futura huerta que no puede estar asociada con animales de granja, gallinas, patos, conejos que no son recomendables que compartan el mismo espacio.

La huerta tiene que llevarse a cabo en un lugar limpio y desmalezado que tenga al mismo tiempo la llegada del sol como un poco de sombra, recomendamos antes de comenzar una limpieza general del espacio y poda de árboles frondosos que impidan la llegada del sol (nunca la eliminación total de árboles).

Para los que estén con deseo de iniciar les vamos a ofrecer un pequeño

«CALENDARIO HORTÍCOLA» CULTIVO EPOCA DE SIEMBRA PROFUNDIDAD DESIEMBRA MARCO DE PLANTACIONRECOMENDACIONES

Lechuga Todo el año, según variedad 0,5 cm Entre filas:70 a 90 cmEntre plantas:30 cm Estará pronta entre 45 y 60 días, riego frecuente.

Acelga Todo el año, según variedad 1,5 cm Entre filas: 30 a 40 cm

Entre planta:15 a 20 cm Para verano variedades oscuras, y para invierno variedades claras.

Espinaca Abril – Julio 0,5 cm Entre filas: 25 a 30 cmEntre plantas:15 a 20 cm Se puede cultivar en casi cualquier tipo de suelos.

Perejil Mar – Mayo y

Ago – Set 0,5 cm

Al voleo, o en líneas separadas de 30 a 40 cm. Requiere suelos frescos y buen suministro de agua.

Rabanito Mar – Oct 1 cm Al voleo, tratando de dejar plantas a 8 cm Poco requerimiento, poca agua deja amarilla sus hojas

IMPORTANTE:

Siguiendo las recomendaciones de épocas de siembra no tendremos ningún tipo de dificultad.

La profundidad de siembra es muy importante por el tamaño de la semilla, muy profunda una pequeña semilla no podrá emerger a la inversa si ésta es muy grande.

Marco de plantación se refiere a la distancia entre plantas y hay que tener en cuenta el espacio que necesita para desarrollarse.

LAS HORTALIZAS EN

LA DIETA

Una hortaliza es la porción comestible de una planta herbácea que se consume en estado fresco, cocido o conservado.

Tiene alto valor nutritivo, con pocas calorías y proteínas y gran contenido en vitaminas.

Son órganos o tejidos suculentos y tiernos con alto contenido de celulosa(fibras) que facilita la digestión de otros alimentos.

Poseen propiedades que mejoran la salud y previenen enfermedades.

Sus particulares aportes a la dieta humana, vitaminas y sustancias de crecimiento, y las características de ellas hacen de especial interés el consumo fresco