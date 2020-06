En España, en aquel lejano año 1898, se consolidó un grupo de escritores al que se conocería con el tiempo como «Generación de la crisis», «Generación del desastre» o «Generación del 98», y que entraría en la mejor historia de las letras universales. Fueron notables, por lo que «desastre» lejos está de asociarse a sus creaciones.

Sucede que surgieron en medio de un desastre nacional, quizás de la mayor crisis en la historia española: el ejército –y todo el pueblo- español había sido no solamente derrotado sino hasta humillado, y el país perdía sus últimas colonias ultramarinas, como Cuba y Filipinas. Esos escritores, que para mostrar su grandeza alcanza con mencionar a Antonio Machado, a su hermano Manuel, a Valle Inclán, Miguel de Unamuno o Azorín, quisieron rescatar lo mejor del país, en un momento en que parecía que todo era malo, que ninguna luz de esperanza podía vislumbrarse y la depresión colectiva arrasaba. Miraron con atención entonces, para inspirarse y escribir, para trabajar arduamente, especialmente dos cosas: su gloriosa historia y sus espléndidos paisajes.

Valgan las líneas anteriores para el siguiente paralelismo. El Uruguay no tiene hoy una guerra como aquella, tiene una diferente, pero atraviesa una crisis parecida. Sin embargo también tiene ambos elementos llenos de esplendor, por lo que sería bueno -aun sin ser artistas para plasmarlo en versos, trazos de colores o acordes musicales-, que en medio de circunstancias presentes tan adversas, se eche la vista a lo bueno, a lo positivo, a lo que alguna vez se pudo construir y resulta de orgullo, como nuestras tradiciones –donde el trabajo ocupa un relevante lugar- y nuestro entorno. Como para inyectarnos ánimo y esperanza, y saber que de todo lo malo siempre se sale.

Se sale… mientras haya sin excusas, de todos y cada uno, compromiso y voluntad. Porque las acciones que haga el gobierno, las medidas que decida que debe llevar adelante el Estado en una situación tan compleja como la que estamos viviendo pueden ser buenas, regulares o malas, adecuadas o no, certeras o equivocadas. Pero, ¿no le parece que lo que le falta a muchos, a muchísimos uruguayos, para salir adelante más rápido y de mejor manera es una voluntad más fuerte? Y no sólo en medio de esta crisis que se vive por una circunstancial pandemia. Falta muchas veces poner más de sí mismos y esperar menos del Estado, del gobierno o del vecino de al lado que está haciendo una olla popular. Hacer más por uno mismo, todos y cada uno; eso se precisa.

Voluntad, dice el diccionario que es la facultad de decidir y ordenar la propia conducta. Pues, decidir una conducta personal de superación es lo que hace falta en muchos casos, es lo que se plantea como imperioso. No en todos, claro, por supuesto, nunca es bueno generalizar. Y es sabido que hay mucha gente que se esfuerza sobremanera y así mismo está pasando mal. Pero también, y hay que decirlo, hay mucha gente que está «en la cómoda», que está siempre esperando que las cosas caigan de arriba, casi por arte de magia. ¿Falta hábitos de trabajo y por lo tanto de superación? Seguramente. ¿Hay gente que podría salir a buscar al menos alguna changa o salir casa por casa a vender aunque sea plantas, o alguna artesanía, o tapabocas, y no lo hace porque prefiere ser asistido en la ollas populares? Seguro que también. ¿Hay gente que prefiere pasarse el día criticando la poca ayuda que le da el Estado pero no mueve un pelo para hacerse por su propia cuenta de un peso extra? Hay muchísima.

Están también –no podrían faltar- aquellos que no solo esperan todo de regalo sino que llegan a aprovecharse de situaciones de crisis para obtener beneficios –algunas monedas- mediante el engaño y la mentira. Pululan por todos los barrios de la cuidad personas que llevan y traen cuentos de que «me robaron todo y estoy en la calle», «tengo que viajar porque mañana operan a mi hija en Montevideo y no tengo para el pasaje», «me están por operar y necesito comprar remedios», «se me quedó la moto y no tengo para comprar nafta»… Y si algunas de tantas historias como estas llegase a ser verdad, a quien la cuente, lamentablemente, es probable que le ocurra lo del pastor mentiroso: que ya nadie le crea. Es difícil creer cuando la mentira campea.

De la falta de hábitos de trabajo, o cultura del trabajo se ha hablado bastante, más en los últimos años. Pero en momentos como este se nota más, se siente más y se sufre más. ¿Se acuerda cuando Mujica dijo que a los uruguayos no les gustaba trabajar? Fue muy criticado; se le fue la mano quizás. Pecó al generalizar. Pero sin irnos al extremo de esa generalización, parte de razón tiene. Por ejemplo, gente que tiene un ingreso seguro, porque es empleado público que no está yendo a trabajar porque la oficina o la escuela o lo que fuere está cerrada, y que se pasa el día comentando que no están dadas las condiciones para volver a trabajar, ¿realmente entiende que no están dadas las condiciones para volver o lo hace porque quiere seguir recostado en el sillón de su casa y cobrando su sueldo haciendo poco y nada? Hay de todo, pero que hay quienes están «buscándole siempre la quinta pata al gato» para no trabajar, es muy cierto.

Hace poco más de un mes atrás, se escuchaba maestras rurales fomentar, mediante mensajes a los padres de los alumnos, que no los mandaran porque no iban a estar dadas las condiciones y era peligroso enviarlos porque el riesgo de contagio iba a ser enorme y un sinfín de argumentos más, aún antes de saber siquiera si su escuela era una de las que iba a reabrir y sin saber –menos aún- con qué protocolo se trabajaría, etc., etc. Eso, creemos, es no querer trabajar, simplemente. Eso, creemos, es falta de voluntad. También dice el diccionario que la voluntad es la elección de algo sin precepto o impulso externo que a ello obligue. ¿Se da cuenta que eso es lo que le falta a muchos? Elegir trabajar y superarse sin que de afuera se los obligue.

Un gobierno, del color que sea, no está para dar y dar… Está, en todo caso, para administrar los recursos que el país genera. Pero hay que generarlos, hay que hacer, hay que tener voluntad para levantarse y hacer…Si no, si seguimos esperando que todo nos venga del cielo y además ponemos palos en la rueda para que todo siga trancado con tal de que nos den las cosas sin trabajar, entonces sí que no levantaremos cabeza por mucho tiempo, y nos seguiremos hundiendo.

Contratapa por Jorge Pignataro