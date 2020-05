Cuando Eduardo Malaquina asumió su tercer mandato en una noche del mes de julio del año 2000, Jorge Batlle, que era presidente de la República vino a Salto a participar del acto de asunción. Porque no era común que un gobernante fuera electo tres veces para esa tarea; en el interior del país, que son pocos los intendentes que puedan haber tenido ese honor en la política nacional y como además era de su propio partido, esa noche se había convertido en una fiesta colorada.

Hacía pocos meses que yo trabajaba para este diario como cronista, y recuerdo que estaban junto a Batlle, estaban un recientemente salido de su segunda presidencia, Julio María Sanguinetti, su hijo Julio Luis que había sido electo diputado, el ya fallecido y singular dirigente capitalino Óscar Magurno, el exarquero de la selección uruguaya y entonces también novel diputado colorado, Fernando Álves, entre otros.

Pero antes de llegar a esa fría noche que se vivió en el teatro Larrañaga, que estaba repleto de gente, también recuerdo la noche en la que Malaquina había ganado la tercera elección departamental. Era a su vez, la primera vez que se celebraron las elecciones departamentales separadas de las nacionales; por lo cual también era toda una novedad lo que estaba pasando.

Malaquina tenía su comando central en un local que estaba ubicado en la esquina de Uruguay y Osimani. Allí llegaron con júbilo dirigentes y militantes de aquel momento, muchos de los cuales ya no están físicamente y otros que además de estar lejos de la actividad política ni siquiera se los ve, pero recuerdo la emoción del entonces intendente, que al empezar la conferencia de prensa, señaló «es muy fuerte lo que siente una persona al ser elegido tres veces por la ciudadanía para gobernar un departamento, por eso quiero decirles que comparto la responsabilidad, pero el honor no lo comparto, el honor es todo mío».

Esa emoción se trasladó al escenario político que se estaba dando en una larga mesa en el teatro Larrañaga en aquella noche gélida de julio del año 2000. En la que se sentaron el entonces presidente Batlle, el en ese momento vicepresidente Luis Hierro López, Malaquina y su secretario general, Carlos Orihuela, y como invitado de honor el entonces reciente ex presidente Julio María Sanguinetti.

Recuerdo estar muy cerca de ellos, ver cómo Batlle, que siempre le gustaba deschavar a la gente, se reía de la «firma con puntitos», que plasman los integrantes de la masonería en sus rúbricas, haciendo un triángulo con tres puntos. Los de Malaquina, que pese a estar ensueño (inactivo) en ese momento, firmaba con tres puntos enormes al final de su estampa. Batlle, fiel a su estilo «jovial y travieso», al decir de Sanguinetti, lo miraba y se reía, haciendo ese comentario que era solo para entendidos.

Al final de las palabras con encendidos elogios de los protagonistas de esa noche, donde se comprometían a hacer lo mejor por el país, con pompas de estilo en ese momento como lo hacen todos los que asumen un cargo de gobierno, sin saber después con qué se van a encontrar y cómo la van a tener que navegar para cumplir con todas las cosas que dijeron y prometieron, se estaban abrigando detrás del escenario.

Yo era apenas un aprendiz de este noble oficio y logré colarme entre la guardia compuesta por efectivos bien entrajados y engominados, pero que claramente eran policías que custodiaban todo lo que allí pasaba. Allí me encontré con una escena, en la que el entonces secretario privado del presidente de la República, Andrés Merino, que años después terminó trabajando en la Intendencia de Salto durante el mandato de Germán Coutinho, le estaba alcanzando la gabardina y su clásico sombrero Panamá, que siempre usaba con elegancia, al presidente Batlle.

Batlle sintió el rigor del cuerpo por las bajas temperaturas y cuando Merino le entrega la bufanda, el mandatario observa que su leal servidor solamente estaba vestido con saco y corbata, con la solemnidad de aquellos tiempos donde todos los funcionarios de la presidencia e incluso el presidente llegaban a Salto de saco y corbata.

Entonces el presidente lo miró y le dijo algo más o menos así: «yo me estoy abrigando ¿y usted está así nomas?»; «Sí», respondió Merino. «Póngase usted la bufanda», le espetó Batlle con la misma voz que dos años más tarde diría casi con el mismo énfasis que los «(políticos) argentinos eran todos una manga de ladrones del primero al último». Pero Merino, leal a su merced, le dijo con la cabeza y casi susurrando «No, presidente», entregándole aquella prenda como algo importante para que el mandatario se cubriera del frío.

A lo que Batlle lo miró y esta vez con una voz firme que hizo dar vuelta la mirada del general Bertolotti que estaba presente conversando con Sanguinetti, le sacó la bufanda de las manos casi tironeándola y se la colocó y hasta le hizo un nudo diciéndole «¡Póngasela usted y es una orden!».

De allí se fueron a una celebración por la asunción del entonces nuevo intendente que tendría su tercer mandato hasta el año 2005 y que hoy hasta tiene un reconocimiento realizado por el gobierno del Frente Amplio, con la nominación de una calle, además de contar con el buen relacionamiento de otros exintendentes.

La anécdota de la bufanda o de la firma con puntitos, son eso, anécdota. Pero la solemnidad que se vivió en esa época marcaba una forma, y las formas son importantes para tener un rumbo. Tabaré Vázquez lo entendía de esa manera. Él sabía que solo así se podía tener orden disciplina y responsabilidad para poder cumplir con tareas importantes. Y los que estaban esa noche que acabo de relatar también.

Hoy, en momentos donde las formas son dejadas de lado, es muy importante volver a tenerlas en cuenta, porque nos ordena para la vida, la cual no se va a agachar a esperar que nos subamos a ella para vivirla. Sino que se nos pone adelante y somos nosotros, los que tenemos que saber cómo queremos caminarla. Si le buscamos un sentido y le marcamos un rumbo, al final del día, todo tendrá sentido. Aquellos hombres, más allá de que estemos o no de acuerdo con sus haceres y pensares, le dieron un sentido a la suya, tanto que 20 años después seguimos recordándolos.

HUGO LEMOS