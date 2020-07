«La mayoría de la gente no quiere realmente libertad, porque la libertad implica responsabilidad y la mayoría de la gente tiene miedo a la responsabilidad»

Sigmund Freud

Estamos seguros que, palabras más o palabras menos, algo así como esta frase de Freud es lo que viene a la mente de varios cuando observan la conducta cotidiana de muchísima gente. O tal vez, al menos agregándole signos de interrogación quizás, bien que algo así podría plantearse cada día. Porque son cientos y cientos de personas que gozan de su libertad olvidándose sin embargo que ella implica responsabilidad, compromiso y respeto. Y máxime en un tiempo donde estos elementos –si bien importantes siempre para la convivencia- se hacen imprescindibles para controlar una pandemia mundial, una emergencia sanitaria que ha implicado crisis económica y social casi sin precedentes.

Hoy, cuando pasamos los cuatro meses desde que aparecieron los primeros casos de Covid-19, es bueno hacer una pequeña y rápida evaluación -como simples ciudadanos claro, lejos estamos de ser técnicos en aspectos sanitarios o sociológicos- y preguntarnos cómo vamos llevando los uruguayos esta pandemia de Coronavirus. Pensamos que, dentro de todo lo que podía haber sido, viendo lo que se ve en otros países, la vamos llevando bien. Por ahora, la vamos llevando. En promedio, los enfermos y los fallecidos son pocos, lo que no quiere decir que no sea importante aún si fuera uno solo. Somos, por ejemplo, el único país de los afectados que a esta altura de los acontecimientos ha podido retomar las clases en todos los niveles de la educación. Y seguramente vamos llevando bien la situación tanto por el lado de las autoridades que son las que marcan el rumbo, como por parte de aquella gente común y corriente, no toda, aquella gente que cumple las medidas que deberíamos cumplir todos. Las autoridades marcan el camino, son las que nos dicen que hay que usar tapabocas, alcohol en gel, mantener distanciamiento… Son, sin ir más lejos, las que han suspendido espectáculos, las que en su momento han suspendido la educación presencial… y la han retomado, entre tantas otras medidas dispuestas. Y nosotros somos los que tenemos que acatar. Por el bien de todos, ni más ni menos.

Cuando insistimos con que «por ahora» vamos bien, es porque da un poco de miedo, sin dudas. Fíjese que en algún momento festejábamos prácticamente que habíamos reducido el número de enfermos a doce. ¡Un día eran solamente doce! Y después volvimos, como estamos ahora, rondando los doscientos casos. En algún momento nos alegramos porque ya no había casos en Salto; ahora reaparecieron (¿Crónica de una muerte anunciada?). Entonces uno se pregunta si no alcanza con ver esos altibajos, esos rebrotes, para tomar plena conciencia del peligro. A los inconscientes que se creen vivos, ¿no les alcanza con ver esos números para «parar un poco la mano», como se dice popularmente, para tomar conciencia? Y por el otro lado, a las autoridades, ¿no les alcanza para entender que hay que ser mucho más duros, más estrictos, más severos en los controles? Y no hablamos de quitarle la posibilidad de trabajar a la gente, hablamos simplemente de que se exija que la gente trabaje con las medidas de seguridad sanitaria correspondientes. No decimos siquiera que se ocupen solo del que está laburando, sino que sean duros con los que se juntan para divertirse, que además lo hacen sabiendo –nadie puede decir que desconoce lo que se está viviendo- el mal que hacen.

Decíamos hace algunos días que hay sin dudas un sinnúmero de ejemplos que pueden ponerse sobre la mesa. Pero apelando rápidamente a la memoria podría enumerarse: gente que va a pasear a las costaneras, estacionando allí sus vehículos como si nada ocurriera; choferes y pasajeros de ómnibus sin barbijo; comerciantes que hasta manejando productos alimenticios sin envasar, trabajan sin guantes ni tapabocas. Todo esto, que tanta gente hace casi como algo totalmente natural, ¡está prohibido! ¿Tanto cuesta entenderlo? ¿Creerán los que lo hacen que son parte de la «viveza criolla» actuando así? Nada de viveza tiene, mucho sí de inconsciencia y falta de respeto. Entonces cabe hacerse otra pregunta que también desde otra página de este diario quedaba planteada días pasados: ¿hay, inevitablemente, que llegar a las multas económicas? Sería una pena, pero como bien se dice habitualmente, la mayoría solo cumple y respeta cuando se le toca el bolsillo. Lamentablemente es así. Este es un tema del que se habla mucho, pero poco se hace, y reiteramos que no nos referimos solamente a las autoridades –aunque bien podrían ajustarse los controles- sino al común de la gente. Hablamos de la inconsciencia de muchos -¡muchísimos!- que no respetan en absoluto las medidas de prevención en medio de una pandemia que aún está muy latente y con números que muestran su amenazante presencia aún hoy. Insistimos: ¿sólo si se toca el bolsillo del ciudadano, este acata las órdenes?

Desde que volvió a habilitarse la feria dominical de Plaza de Deportes, la mayoría –sí, la amplia mayoría- de los puesteros y de los clientes no usa tapaboca. Se forman grandes aglomeraciones y hay manipulación de alimentos, nada menos. Muchos «vivos» lucen el tapaboca colgado al cuello, seguramente por la dudas, por si aparece alguien a controlar. Habrá que entender, y ojalá sea ya y no cuando sea demasiado tarde, que no estamos ante una simple omisión ni un descuido, sino que es un verdadero atentado contra la salud propia y de los demás, entre los que están los que sí se cuidan y cuidan a otros.

Lo mismo puede decirse de las caminatas, caravanas, «barriadas» o «desembarcos» de políticos de todos los partidos especialmente los fines de semana: muchísima gente aglomerada, pocos tapabocas y distanciamiento de dos metros inexistente. En estas cosas también tienen que dar el ejemplo de responsabilidad, señores candidatos, si quieren el voto de la gente. Y ni que hablar de las fiestas en el puerto, en la costanera….Cada fin de semana la música alta viaja por el aire de toda la ciudad, casi como un aviso a todo el mundo de la irresponsabilidad en que se incurre.

Entonces, alguien puede decir: «Vos cuidate vos, y dejá a los demás que libremente hagan lo que quieran». No, no es así. No se trata de eso la libertad, al menos desde nuestro punto de vista. Acá estamos en juego todos y nos afecta a todos. Doblemente nos afecta a todos: en la salud y en la economía. En la salud obviamente por un contagio. En la economía, primero porque cuanto más tarde en salirse de esta emergencia más tardará en reactivarse la economía general del departamento y del país, más demorarán en reabrir emprendimientos y por lo tanto en recuperarse puestos de trabajo, etc. etc. Es una cadena. Pero además, vale plantearse: si el gobierno debiera dar un paso atrás y, por dar un ejemplo, debiera volver a suspender la realización de ferias, ¿no serán esos mismos feriantes que ahora no respetan nada los que saldrían a reclamar ayuda económica que pagamos todos? ¿No reclamarán ayuda económica, que pagamos todos, esos mismos que ahora se divierten toda la madrugada en grandes fiestas como si nada ocurriera y todo fuese normal?

Entonces, los controles tienen que ser cada vez más fuertes. Ahora más que nunca. Deben estar y deben ser estrictos, porque en definitiva es un tema literalmente de vida o muerte y parece no haber otra conclusión: somos hijos del rigor.

Así como para cuidarnos de tantas enfermedades que ocasiona el tabaco, desde hace algunos años el Estado ha decidido combatirlo fuertemente; así como para cuidarnos de tantas enfermedades que ocasiona el uso abusivo del sodio, el Estado –quizás en este caso con cierta exageración- ha decidido quitar los saleros de las mesas de locales gastronómicos; así también queremos que este Estado que todos mantenemos -y que bastante cuesta mantener por su peso-, nos cuide del Covid-19 con mayor decisión y fuerza. Porque para eso también está.

Y si hay que obligar que se obligue. Aunque por supuesto lo ideal sería que se entendiera, como ya fue escrito, que:

«La responsabilidad es un regalo que te das a ti mismo, no una obligación».

Contratapa por Jorge Pignataro