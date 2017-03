La problemática de nuestros días en materia de pesca de Salto Grande, nos retrae a uno de los temas endémicos. Es que nadie que sea habitué a la zona de Salto Grande, puede ignorar las flagrantes transgresiones que se hacen a las normas existentes.

La supuesta “pesca con devolución” o “pesca deportiva” que es permitida por la ley con ciertas limitaciones, sólo existe en el papel. La policía marítima es la Prefectura Nacional Naval y por lo tanto en dicha jurisdicción todo lo que sucede es absoluta responsabilidad de dicho organismo.

Ahora bien, esto no significa que se esté a salvo del riesgo de corrupción. A la prueba está que un par de años atrás, se puso al descubierto una red de corrupción entre efectivos de la Armada Nacional que terminó con cuatro de ellos procesados por haberse quedado con elementos decomisados a contrabandistas y esto fue sólo el primer paso para descubrir una amplia red de corrupción.

Ahora aparece el tema de la pesca en Salto Grande. Un tema de por sí muy polémico porque existen varios elementos al menos cuestionables que hacen a la preservación de las especies ictícolas en el lugar. Incluso se ha considerado en algún momento que en la región de Salto Grande se hallan los dorados más grandes del mundo.

Nunca pudimos saber a ciencia cierta por qué hay lanchas argentinas que pescan debajo de la represa mismo y que sepamos las uruguayas no pueden o no podrían hacerlo debido a que se trata de una zona de exclusión.

Tampoco somos convencidos del funcionamiento de las denominadas esclusas de peces que existen en la represa y que fueron establecidas con el propósito de lograr que los peces siguieran remontando el río para desovar cerca de las nacientes del río Uruguay como lo han hecho siempre.

Lo que refuerza nuestras dudas en la materia es la visión de peces de enorme tamaño golpeándose contra las compuertas del río…

No ignoramos que de tanto en tanto se toman medidas y se hacen controles para saber al menos si se cumplen las disposiciones legales en la materia, pero estos operativos sólo sirven si se hacen periódicamente, en forma sorpresiva y sin que nadie se entere antes o pueda “correr la voz”.

Vale decir, todos sabemos de que hablamos y es de esperar que quien tenga la responsabilidad de hacer cumplir las leyes cumpla con su función, porque no hay nada más lamentable que una ley que existe, pero no se cumple.