Concebidas como un espacio de reflexión y encuentro entre enseñantes y estudiantes de nivel terciario y universitario, busca profundizar el intercambio de experiencias y prácticas educativas que promuevan la mejora de la educación científica.

La programación del evento incluye conferencias, sesiones orales y exposición de posters.

Se espera que se vivencie como un espacio plural que dé cabida a múltiples escenarios, comunidades educativas y profesionales que compartan el compromiso por la mejora de la enseñanza de las ciencias.

Las comunicaciones podrán estar vinculadas a los siguientes campos, vinculados a la enseñanza: reseñas de tesis defendidas en el último año, y avances de trabajos de investigación, experiencias de aula, evaluación, propuestas de trabajo interdisciplinario, innovaciones educativas, prácticas de extensión, perfiles de ingreso a la formación docente y otras temáticas que a los postulantes les parezca de interés ser compartidas con la comunidad.

Desde la enseñanza por correspondencia a través de la cual se impartían conocimientos mediados por el correo postal, como el aprendizaje de oficios de formación profesional que ofrecía la Telescuela Técnica dependiente del Ministerio de Cultura y Educación en la década del 60, hasta la aparición de un sistema de intercambio electrónico capaz de satisfacer la masividad, el tiempo y el espacio, se han planteado diversos modelos educativos: aprendizaje semi -presencial, abierto, no presencial, flexible, combinado, educación permanente y continua, pero todos con un común denominador: la separación física de docentes y alumnos, la presencia de un tutor que orienta y acompaña durante todo el proceso, la inclusión de multimedios ya sea en soporte impreso, audio, video o digital, el vínculo de quien enseña y quien aprende mediatizado por materiales didácticos y fundamentalmente una propuesta pedagógica con un diseño instruccional que incluya todo lo anteriormente mencionado.

A diferencia de lo que ocurre en la formación presencial, se han generado nuevos canales comunicacionales entre el docente y el alumno.

Esta realidad nos permite afirmar que la virtualidad en la enseñanza aporta una visión y una posibilidad de práctica nueva para desarrollar procesos de aprendizaje más innovadores que impacten en el aprendizaje de los estudiantes, que faciliten la comprensión de los contenidos y que les permita resolver nuevas situaciones.

Desde el inicio de la materia hasta la actualidad se produjo un incremento de la matrícula y una consecuente necesidad de investigación continua en la práctica pedagógica y en la búsqueda de nuevas tecnologías en esta modalidad de enseñanza.

Esta propuesta educativa, no necesariamente opuesta a la enseñanza tradicional, tiene como objetivo una permanente interacción y trabajo colaborativo entre el docente y los alumnos y los alumnos entre sí.

Se apoya un modelo virtual que no se centre únicamente en la provisión de recursos y contenidos sino uno donde se perciba la presencia docente y donde éste pueda acompañar al estudiante, orientándolo y apoyándolo en las distintas instancias del proyecto educativo.

El interés y los objetivos se basan en brindar al alumno un mayor número de herramientas y un ámbito más abierto para acceder a la construcción del conocimiento.

Evidentemente el seguimiento y orientación de los estudios en cuanto a la adaptación a nuevos ambientes tecnológicos, ya sea por parte de los alumnos como de los docentes, nos permiten aprender día a día de nuestra propia experiencia y, a partir de ello, disminuir el porcentaje de deserción y optimizar los resultados de rendimiento en la Educación Superior.