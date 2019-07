El próximo sábado 3 de agosto se desarrollará el curso taller “El Juego Cooperativo, una estrategia de Enseñanza – Aprendizaje”.

El mismo se desarrollará de 10.00 a 11.30 en el Instituto de Formación Docente de Salto Rosa Silvestri (Uruguay 335) en el marco del proyecto PAECEF, convenio con INACOOP – COOPTZES “Yesca mueve”.

Se abordarán temáticas tales como “El juego cooperativo, una estrategia de enseñanza aprendizaje a cargo de los docentes Jorge y Facundo Molina.

JUEGO COOPERATIVO UNA ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE

LA FIESTA – ORDEN POR EDADES

Para educar en valores: el juego cooperativo. Los juegos para el encuentro, los juegos cooperativos, son planteos que buscan:

Disminuir las manifestaciones de agresividad.

Promover actitudes de sensibilización, cooperación, comunicación y solidaridad.

Facilitar el encuentro con los otros.

Lograr la participación de todos.

Que predominen los objetivos colectivos sobre las metas individuales

CÍRCULO INTERNO CÍRCULO EXTERNO

Jugaremos con y no contra los otros, para superar desafíos y no para superar a los otros. Para esto es indispensable que nadie quede excluido independientemente de las características, condiciones, experiencias previas o habilidades personales, y que el clima placentero que se genera esté orientado hacia metas colectivas: nos centraremos en la unión y en la suma de aportes.

Característica de los juegos cooperativos: estos juegos no plantean “ganar” o “perder” sino alcanzar un objetivo común sin la presión que genera la competencia por alcanzar un resultado.

Al no existir la preocupación por ganar o perder, el interés se centra en la participación.

REFLEXIONES: “LEVÁNTATE Y SIÉNTATE”

Desde el punto de vista educativo, el interés se centra en el proceso y no en el resultado.

El proceso, como elemento central de atención permite contemplar los tiempos individuales y el tiempo colectivo para que las metas se cumplan con el aporte de todos.

El diseño busca la incorporación de todos y no la eliminación de participantes. En cambio, la búsqueda del resultado tiende a la eliminación de los más débiles, los más lentos, los más torpes, los menos “aptos”, los menos “vivos”. Como consecuencia, la eliminación se acompaña del rechazo y la desvalorización.

JUEGO DE LOS CONOS

Jugar aprendiendo, aprender jugando. Los animadores de juegos, maestros, profesores, adaptarán al grupo a los recursos, al espacio disponible y a la intencionalidad educativa que corresponda, y no “importar” modelos magistrales de otras realidades es vital. Por ejemplo, en el Centro Freinet, de Oviedo, España, pionero en “jugar aprendiendo, aprender jugando”, los grupos son reducidos, de no más de 15 niños, por lo cual el valioso material que se puede encontrar en este Centro, ha de adaptarse a nuestra realidad, que por cierto no es la de 15 niños por grupo.

La inclusión, por el contrario, favorece el proceso de crear: crear es construir, y para construir, la importancia del aporte de todos es fundamental

COLA DE VACA

¿Qué desarrollos estimulan los juegos cooperativos como herramienta educativa?

La capacidad para resolver problemas.

La capacidad para poder ubicarse en el lugar del otro.

La sensibilidad para reconocer y valorar la importancia del otro.

Aprender a convivir con las diferencias de los demás.

CARTA AL TÍO DE AMÉRICA

La cooperación es una alternativa que ayuda a solucionar conflictos: si el juego tiene presentes los valores de solidaridad podemos experimentar el poder que tenemos cada uno de nosotros para proponer colectivamente soluciones creativas a los problemas que nos presenta la realidad en que vivimos. Entonces podremos ser protagonistas en otros procesos de cambio que permitan mejorar la calidad de vida, la confianza, la autoestima y el desarrollo de destrezas resultaría en una interacción social positiva.

PUENTE DE CUERDA CÍRCULO

Porque la agresividad es un componente cada vez más arraigado en la vida cotidiana; a veces se manifiesta en forma física, a veces en forma verbal. Desde niños aprendemos a calificar los fracasos del otro con comentarios despectivos.

Todo ser humano necesita: Recibir aliento- Recibir afirmación- Recibir seguridad, para sentirse capaz de hacer cosas bien.

Cada uno es importante y su aporte es fundamental. Frente a situaciones de competencia, muchas personas prefieren “no jugar” ante la posibilidad de “hacer un papelón”. Prefieren observar, mientras los “buenos jugadores” participan.

¿Por qué es vital la interacción social positiva?

“Aprender, jugar y disfrutar”

“Aprender, jugar y disfrutar” fue publicado en julio de 2008 por docentes y psiquiatras ecuatorianos, de donde queremos compartir:

…”la enseñanza a través del disfrute con otros niños se asimila mejor y presenta menos riesgo de olvido…”

…”unir aprendizaje con lo lúdico es una sana estrategia para aprender los Derechos que deben aplicarse desde la escuela…”

…”se debe brindar un espacio para que los niños sean felices en la única infancia que tienen…”

…”si se aprende con esta metodología “alternativa” (complementaria y NO sustitutiva)se recuerda siempre…”

…”la metodología de aprender jugando es aplicable a todas las edades.