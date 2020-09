Diario Tiempo de Pando

Daniel Mesa Romero – Director del diario Tiempo de la ciudad de Pando nos compartió la historia de un medio emblemático de la ciudad, cuyo prestigio fue erigiéndose dentro de una sociedad que ha sabido responder a la altura de las circunstancias. “El diario nació en 1984, como mensuario en los talleres del diario Crónicas de Nuestra Ciudad. Fue un momento muy especial de nuestro país que se encaminaba al reencuentro democrático. Teníamos la firme convicción de que faltaba un periódico que sostuviera un encuentro ético y auténtico con la información. Nace como una empresa familiar. Comenzamos con linotipo y clisé, luego composición en frío, hasta la actualidad con diseño gráfico.

Hace ya 36 años desde que comenzamos esta labor” – razonó Mesa Romero.

¿Cómo es la comunidad lectora de Pando?

– “Es mirada desde nuestro diario con mucho respeto y compromiso. Hay un continuo y permanente trabajo cultural promoviendo la lectura, aprendiendo a leer y redactar en talleres literarios. También se edita una revista literaria y podemos afirmar que históricamente se han producido y se producen libros de autores locales. Emocionados, debemos decir que el primer periódico pandense fue El Eco, que se comenzó a editar en 1876. Es una comunidad exigente por lo que ello nos ha demandado algunos esfuerzos para difundir y participar en una línea editora de separatas especiales que hemos comenzado y debemos continuar. Dígase Apuntes sobre nuestro Canelones, Armonía Sommers, en redacción: “Sandalio Santos” Nicasio García Berisso y “El Capitán Antonio Pando y Patiño”.

Pando no es una capital de departamento, pero sus vecinos fueron progresistas desde los comienzos en época colonial y desde la segunda mitad del Siglo XIX comienzan con la creación de bibliotecas. La era digital ha impactado y la biblioteca municipal hoy ha seguido el rumbo de la digitalización. Pero el área de Pando es muy fuerte desde el punto de vista comercial e industrial, es por ello que nuestro diario edita el suplemento comercial “Vende todo”.

¿Qué particularidades tiene vuestro medio escrito?

– “Es un diario que se edita de lunes a viernes en forma vespertina. Diariamente tiene ocho páginas y los viernes cuenta con 12 páginas, las mismas con información social, cultural, municipal, política, deportiva. Páginas de opinión, publicaciones judiciales y legales. Recetas de cocina, horóscopo, entrevistas, notas sobre la historia local, información nacional; y los viernes con una caricatura en portada. Suplementos y separatas culturales”.

¿Cómo se vinculó usted al quehacer periodístico?

-“Yo diría que siempre hice periodismo, a veces con pausas, pero siempre. Comencé en el diario liceal impreso a mimeógrafo con varios compañeros del Liceo Dr. LUIS ALBERTO BRAUSE y luego con un pequeño periódico a nivel político partidario. Antes de 1984 me vinculé con el Diario “Crónicas de Nuestra Ciudad” y posteriormente comenzamos con el periódico “Tiempo” en forma mensual. Luego fui corresponsal del diario “El Día” en esta zona de Canelones hasta casi su cierre.

- Una anécdota que lo haya marcado en el marco de su labor diaria…

-”Más que una anécdota, he vivido experiencias que para mi han sido muy interesantes, como la concurrencia a un Seminario internacional en Washington, invitado como periodista, junto a varios compatriotas de la cultura, la política y la educación de nuestro país.

La visita al diario Washington Times que me permitió conocer la dimensión de un medio norteamericano que debía llegar a la costa oeste. La participación en una conferencia de Dan Quayle, ex vicepresidente de la administración Reagan sobre “La relación de los EE.UU. con las Américas”. Con el ex presidente Jorge Batlle, que en su visita estuvo casi cinco horas, haciendo un análisis de su gestión en la ´Presidencia de la República, la historia, el presente y el futuro de nuestro país y su inserción en el mundo. Las nuevas generaciones políticas dentro del Partido Colorado y su incidencia personal en ello. Experiencia enriquecedora que recuerdo con mucha emoción.

¿Qué significa llevar adelante un periodismo de calidad?

– “Claudio Paolillo, periodista y docente, afirmó que Hacer periodismo de calidad: esa es la única respuesta que podemos dar los periodistas para sobrevivir en la era digital.

Si lo hacemos, no sólo sobreviremos sino que seremos un apoyo de vital importancia para la supervivencia democrática republicana y un negocio excelente para nuestros únicos destinatarios los ciudadanos. Por tanto corresponde hacer una introspección en la empresa periodística adaptándola a la nueva era de la información, tarea que no es fácil y que supone una apertura crítica para mejorar el periodismo que realizamos diariamente”.

- ¿Cuales son mayores desafíos en la actualidad a los que nos enfrentamos a la hora de informar?

-”Los desafíos siempre son muchos, pero creo que prevalecen en los desafíos la búsqueda de fuentes confiables y la utilización de técnicas adecuadas para informar en un mundo que demanda la información en el instante que se produce y que la misma sea de calidad.”

- ¿Cómo ve a los medios del interior de nuestro país y a los capitalinos?

-”Sin desconocer la globalización de la información, veo a los medios de la capital e interior como actividades periodísticas con algunos nichos

de información diferentes, con mercados diferentes desde el punto de vista territorial. Esta territorialidad es la más marcada y notoria diferencia ya que muchas veces el periódico de una ciudad es mirado por sus vecinos como una expresión de identidad. Temas muchas veces muy cercanos a los ciudadanos locales. La cantidad de ejemplares en el interior está limitada por el tamaño de la comunidad a la que el medio pertenece, por ello conoce muy bien los problemas sobre los que tiene que informar. Pero esta limitación genera dificultades económicas”,

¿Cómo es su vínculo con los medios escritos del interior?

-”El vínculo con otras empresas periodísticas del interior es a través de la Organización de la Prensa del Interior que nuclea a todos los asociados. Aunque este vínculo debe ser fortalecido por acciones concretas que nos permita enriquecernos en las experiencias en tiempos tan difíciles”.

-Desde su mirada ¿Qué impacto ha tenido la pandemia a nivel empresarial e informativo?

-”Creo que los periódicos, por efecto de la pandemia están pasando por una transformación digital, buscando evitar aspectos económicos adversos, pero también buscando adaptarse a la situación reinante. En este campo, los medios han avanzado en el tiempo de lectura, que tiene su explicación en la confianza recuperada en virtud de las fake news en las redes. Medios conocidos con nombre propio que generan confiabilidad por su trayectoria y por el tratamiento de los temas en forma profesional. Si bien se ha producido una caída en la publicidad y venta de ejemplares –por el momento- no produce efectos alarmantes, aunque es un tema que debemos seguir muy de cerca buscando aminorar el impacto. El seguro de paro ha sido utilizado en un caso en nuestra empresa pero la funcionaria se reintegró al trabajo. La pandemia también generó un aumento en el teletrabajo y por tanto una visión nueva en la faz laboral”.

¿Qué proyectos tiene a corto, mediano y largo plazo?

-”Estaremos trabajando en diferentes etapas en el mejoramiento de las instalaciones para el taller gráfico y en mejoras de la tarea digital de nuestra empresa periodística.

Continuaremos con una tarea editora de separatas culturales. Intentaremos incorporar las nuevas generaciones de nuestra familia en estos proyectos.

¿Qué le significa el periodismo? ¿Cómo ve a los medios en el futuro?

-”En un mundo complejo y cambiante, es difícil hacer una prospectiva pero atendiendo a los retos que van apareciendo se puede pensar hacia donde vamos. Los retos que imponen las noticias falsas. Las nuevas tecnologías que generan abundancia de información de ida y de vuelta. La formación de nuevas generaciones de periodistas en un mundo tecnológico cambiante. La crisis del modelo de negocio de los periódicos por el ingreso de nuevas tecnologías. Ese es el escenario de análisis en un futuro muy cercano y cambiante”.