Villa Constitución. Por: Catalina Trinidad.

Daniela Austria, una joven de 32 años de edad, emprendedora de Eventos de nuestra localidad que recibida de Wedding Planner del Instituto de Planners Innovation, hace un tiempo comenzó a incursionar en el mercado local así como también en la localidad de Belén en todo lo que tiene que ver con eventos de cumpleaños, casamientos, despedida de solteros, eventos importantes entre otros.

Daniela es madre de 3 niños y esposa, atiende su propio local con todos los insumos para cumpleaños y fiestas de toda índole. EL PUEBLO tuvo la oportunidad de charlar con ella acerca de una invitación al evento tan renombrado como lo es “Weddex Conference”. Al principio dado lo costoso que era concurrir a dicho evento para quienes no cuentan con recursos económicos, Daniela nos contaba que era casi imposible ir, pero la idea rondaba en su cabeza y la tenacidad de no perder la ilusión de concurrir a esta gran oportunidad que se le brindaba (ya que tiene el entusiasmo propio de una joven en crecer haciendo lo que le gusta .. y para lo cual se preparo ). Tal es así que contando con la colaboración de quien realiza tazas con diseños propios de Karen Tarrech (Termas del Arapey) y con quien realiza cajas con el nombre empresario “Un mundo de cajitas” de Ana Laura Baldassari (Salto), así como también el apoyo de Andrea López, su ex profesora de Salto fue que Daniela logró concurrir a tal evento.

Daniela expresó a EL PUEBLO que fue cargada de expectativas, de ilusiones y dispuesta a absorber todo lo que pudiera aprender para lo suyo.

P_ Daniela contame un poquito acerca de este evento

R_ El nombre del evento como ya te lo dije anteriormente era Weddx conference, un evento a nivel internacional en el Radisson hotel Victoria Plaza en Montevideo.

P_ ¿Quiénes concurrieron?

R_Vinieron Wedding Planners de muchos países como Colombia, Venezuela, Bolivia, España, Argentina, Brasil, Guatemala y el invitado principal era de Estados Unidos, David Tutera, una eminencia en el tema de eventos y tiene un programa en H&H.

P_¿Quiénes lo organizaron?

R_Las organizadoras fueron las directoras de Planners Innovation Valeria M. Morillo (Uruguay) y Brenda Melgar (Guatemala). Fui invitada al Evento como Sponsor y proveedor con la realización de tazas personalizadas y cajas, que eran entre otras cosas obsequios para todos los que asistían a la conferencia.

P_ ¿Cuantos días duró la conferencia ?

R_Fueron dos días de conferencias en la cuáles se aprendieron muchísimas cosas, tanto a nivel empresa como a nivel personal…Entre tantas cosas que se aprendió algunas de ella fue sobre el éxito con Wendy Vidal y José de Domingo de España. Tienen un programa que se llama Bodas de Cuento, Darío Tamanini de Argentina de cómo vivir la experiencia de un evento. Es Dueño de Gloriosa de Córdoba. Juanita Suzunaga de Colombia educó sobre el mercado LGBT en Eventos y Bodas.

P_En lo personal, ¿qué fue lo mas aprendiste?

R_En lo personal aprendí muchísimo de cómo trabajar en alianzas con otros equipos (uno de mis mayores desafíos que pueda lograrlo en el mercado local), de la importancia de poder innovar y cambiar para que cada evento sea único.

Hoy en día aún no se conoce mucho el papel de un Wedding Planners, pero la idea es ir trabajando de a poco para que se valla reconociendo y vean cuan importante es. Tengo la titulación de Wedding Planner del instituto de Planners Innovation. Básicamente cuando nos buscan nuestro trabajo consiste en *optimizar el presupuesto, *informarles de las últimas tendencias, *Guiarlos a que sepan que tienen que hacer en cada momento, *Que el día de su Boda o Evento estén tranquilos y disfruten, *Que todos los invitados estén perfectamente bien atendidos, *El que no se olviden ningún detalle, *En definitiva, pretendemos que tengan un evento con éxito.

Los Wedding Planners tenemos la capacidad de Asesorar, Planificar, ejecutar, coordinar, controlar y dirigir TODO lo que concierne a una Boda o Evento. Daniela Austria no se quiere quedar o estancar, desea expandir sus conocimientos logrando tener su propio sello, son jóvenes emprendedoras que avanzan día a día con muchas ganas en lo que hacen y esas jóvenes están en nuestra localidad, en ¡Villa Constitución!