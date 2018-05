Alrededor del 17% del parque automotor salteño presenta deuda de patente

De junio a agosto se podrán regularizar las deudas por concepto de patente de rodados a través de un plan de refinanciación aprobado en el Congreso de Intendentes y después la Intendencia y el SUCIVE (Sistema Único de Ingreso Vehicular) comenzarán a fiscalizar.

Así lo informó a EL PUEBLO, el Director General de Hacienda y Administración de la Intendencia de Salto, Gustavo Chiriff, señalando que a partir del próximo 10 de junio y por un plazo de dos meses, todos los que deban cuotas de patentes anteriores al 2018 podrán iniciar un plan de regularización que les ofrecerá un sistema de pago mucho más ventajoso que el actual. La única condición para acogerse a esta propuesta es que los deudores se encuentren al día en la patente del 2018 o por lo menos con un convenio vigente.

UNA PROPUESTA POR DOS MESES

El nuevo plan de refinanciación implica que se tome en cuenta la prescripción de cinco años y sobre la deuda existente hasta el 2017 se haga un ajuste por IPC (Índice de Precios al Consumo) hasta la fecha del convenio y entonces se le aplique un recargo del 5%.

Este nuevo plan de refinanciación, es más conveniente que el existente hasta ahora donde se debe pagar todo el tributo más el 20% de multa, como establece el reglamento original.

Ahora, quienes se inscriban al nuevo plan podrán saldar sus deudas pagando el tributo más una multa de 5% ajustada por la inflación, pero esta refinanciación solamente estará vigente por dos meses.

DESPUÉS COMENZARÁ LA FISCALIZACIÓN

Finalizado el período para la regularización de los adeudos (en el mes de agosto), comenzará la fiscalización por parte de la Intendencia de Salto y el SUCIVE con inspectores que estarán en diferentes puntos del país para que también aquellos vehículos que circulen por rutas y que no son jurisdicción de las comunas, también sean controlados.

“La Comisión de Seguridad del SUCIVE en convenio con el Ministerio del Interior y las intenencias comenzarán a fiscalizar. Van a haber cámaras móviles y también estará la fiscalización que harán los inspectores”, comentó Chiriff.

Habrá un doble control, a partir de setiembre, tanto por la Comisión de Seguridad del SUCIVE, que controlará a través de cámaras móviles que tiene sobre sus vehículos y la fiscalización que hará la Intendencia mediante los inspectores de tránsito en la vía pública.

UN ACUERDO DE TODAS LAS INTENDENCIAS

Este nuevo plan es fruto del trabajoso acuerdo que votaron de forma unánime los gobiernos departamentales en el Congreso de Intendentes del pasado 14 de marzo. La medida apunta a regularizar el mercado de patentes, asumiendo que cerca de la mitad del parque automotor uruguayo no está al día con el pago.

El acuerdo alcanzado indica que se podrá pagar la deuda al contado o hasta en 60 cuotas mensuales, iguales y consecutivas, con una cuota mínima de 130 unidades indexadas (unos $ 500 según el valor actual) y una entrega inicial correspondiente a las cuotas vencidas de patente de 2018.

Los beneficios del nuevo sistema caducarán automáticamente a la tercera cuota impaga del convenio (ya sea consecutiva o intercalado) o a las dos cuotas impagas del tributo corriente (es decir, el que corresponde a este año). En ese caso, se vuelve a generar la deuda original.

El reglamento del SUCIVE establece que la primera medida es la sanción económica, luego el retiro de la chapa y finalmente la salida de circulación del vehículo.

Finalizados los dos meses de inscripción al plan de regularización, las intendencias van a salir a fiscalizar para detectar todos los coches que no estén pagando.

CON LA FINALIDAD DE REDUCIR LA MOROSIDAD

El parque automotor uruguayo está compuesto por 2.454.980 vehículos, según los datos del SUCIVE actualizados a mayo. De esa cifra, sin embargo, solo 1.328.651 vehículos (54%) realizaron al menos un pago entre 2015 y 2016.

En Salto, el 17 % de los vehículos del parque automotor tienen deuda de patente pero no se puede precisar cuantos de esos vehículos están realmente en circulación.