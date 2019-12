Recientemente inauguraron un centro especializado

Los psicólogos Karina Freitas (postgraduada en Psicogerontología) y Rodrigo Cuenca (Magister en Neuropsicología) vienen trabajando fuertemente desde hace un buen tiempo en la «estimulación cognitiva en personas adultas mayores». Tanto así que han abierto un centro para la específica atención de este tema: CEDECAM (Centro Diurno de Estimulación Cognitiva en Adultos Mayores), ubicado en calle Artigas al 1400.

Aspectos como la memoria o la capacidad de razonamiento sufren inevitablemente un progresivo desgaste con el paso de los años («naturalmente uno no es el mismo a los 20 años que a los 60», sintetiza Cuenca) y sobre ello se proponen trabajar. Freitas incluso desarrolla importantes actividades en el Hogar de Ancianos Municipal, por ejemplo la de trabajar allí sobre estimulación cognitiva como docente referente de los estudiantes de Facultad de Psicología. Estimularse cognitivamente es similar a realizar ejercicios de gimnasia, físicos, pero en vez de ser el cuerpo, el objetivo a estimular, recuperar y mejorar, es la mente.

Consultados acerca de cuál sería la edad más indicada para comenzar con este tipo de actividades, dijo Cuenca que «sería bueno aproximadamente a partir de los 50 años, pero que si se empieza antes, mejor». En tanto Freitas sostuvo que lo importante es «que la persona planifique ya desde un tiempo antes qué hacer cuando llegue a esa edad, por ejemplo al jubilarse, para que sea una etapa que tenga sentido vivirla plenamente».

Es fundamental que las personas mayores que por su edad se retiran de sus actividades cotidianas, busquen otras actividades, como puede ser emprender una empresa («en vez de cuidar solamente a uno o dos nietos, si es que eso les gusta, ¿por qué no cuidar de más niños y formar una guardería?», comentó Freitas a modo de ejemplo) o iniciar nuevos estudios («de lo que les guste y quizás les haya quedado pendiente; es importante hacerlo aunque se tenga 70 u 80 años»), porque el objetivo principal es ser conscientes que no se termina nada al llegar a determinada edad sino que, al contrario, «puede iniciarse un nuevo camino, muy saludable y disfrutable, feliz», expresaron los profesionales.

Además de la socialización con pares y del no aislarse, cosas tan significativas para estimular la mente, las actividades lúdicas son muy importantes: juegos como el ajedrez, los naipes, palabras cruzadas, sopas de letras, jenga, entre tantos más. Todo ese tipo de cosas ayuda mucho al necesario ejercicio mental, dijeron. Asimismo, explicaron que vienen trabajando en dos grupos, por un lado el de aquellas personas que su desgaste podría decirse que es natural de la edad y, el otro, conformado por personas que han perdido capacidad cognitiva debido a accidentes, a haber sufrido algún ACV, entre otras patologías. El Centro funciona durante varias horas cada día de la semana, pudiendo los asistentes optar por los días y talleres en los que deseen participar.