“El MTSS nos reclamó por la conflictividad”, dijo el dirigente del PIT CNT José Buslón

“El mensaje que hay acá es claro ¡no te organices para luchar por tu derecho porque te despedimos!”, sentenció el sindicalista José Buslón, al ser consultado por EL PUEBLO ante la importante conflictividad laboral que se ve en los últimos tiempos en Salto.

En lo que va del año se produjeron entre once y doce conflictos sindicales, sin embargo, en su mayoría los resultados no fueron positivos para los trabajadores que terminaron despedidos y sin alcanzar sus objetivos de lucha. A esto se le suma que ayer la empresa Tiempost cerró sus puertas dejando a una docena de trabajadores en la calle. Empero, ante un nuevo conflicto laboral que se hizo público en la víspera a través de la paralización de las actividades por parte de los trabajadores organizados en el Molino Santa Fe, José Buslón se refirió a la situación de los distintos conflictos y apuntó directamente contra los empresarios y el gobierno, aduciendo que “no hay respeto a la legislación laboral”. “Hay una reacción por parte de las patronales y una cierta complicidad por parte del gobierno que hace oídos sordos a los reclamos de los trabajadores. El MTSS (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social) está para mediar, no para tomar partido por uno u otro, pero también debería estar para hacer cumplir la ley”, sentenció el sindicalista, asegurando que desde la cartera se reclamó a la dirigencia sindical por la “alta conflictividad” que hay en Salto.

MAYOR CONCIENTIZACIÓN DE LOS TRABAJADORES

“Hay una realidad en Salto que es la mayor concientización de los trabajadores, que frente a problemáticas objetivas del no pago de salarios, con sueldos que están por debajo de los laudos y encima con persecución sindical, han optado por organizarse como sindicato y afiliarse al PIT-CNT lo que es una buena señal”, afirmó Buslón.

“Ahora, pasa que toda acción de este tipo tiene una contra reacción y la respuesta se ha dado de parte de las patronales que han optado por sancionar a quienes se sindicalizaron y en los casos más extremos han optado por despedir directamente al Presidente del Sindicato o delegados importantes cuando no a todo el sindicato, como pasó en AJUPENSAL (Asociación de Jubilados y Pensionistas de Salto) y en el caso de Office 2000”, agregó. Ante cada conflicto los trabajadores invocan la ley que protege a los trabajadores, la Nº 17.940 Ley de Protección y Promoción de la Libertad Sindical, además de la ley de Negociación Colectiva y la Constitución de la República. Pero estas leyes no tienen carácter punitivo y si bien garantizan al trabajador su derecho a afiliarse a un sindicato, en caso de despido no toman ninguna resolución sobre eso. El trabajador ante un despido sindical tiene dos caminos, uno es el de la lucha a través del sindicato, tratando de hacer que el empleador revierta esa decisión o presentar un Recurso de Amparo en un plazo de 30 días desde su despido apelando a la justicia.

EN AJUPENSAL Y OFFICE 2000 NO SE LOGRÓ EL REINTEGRO

Sobre este punto, Buslón dijo “nosotros apelamos a la movilización sindical y si esta no tiene sus frutos acudimos a la justicia. Generalmente pedimos el reintegro porque el sindicato negocia fuentes de trabajo y no despidos. Pero tenemos antecedentes, en una metalúrgica donde el trabajador despedido en una medida sindical no fue reintegrado, allí hubo un error de parte de quien hizo la defensa del caso, porque si bien los argumentos fueron suficientes, no los presentó dentro del plazo establecido. El otro caso fue con un trabajador de los arándanos donde logramos el reintegro y en un trabajador de una heladería donde también logramos el reintegro”, explicó.

Sin embargo, en casos como AJUPENSAL y Office 2000, que tomaron notorio estado público no se logró el reintegro de los trabajadores. “Nosotros decíamos que estábamos ante un momento donde abogados y empresarios de muy pocos escrúpulos llevaban adelante estas acciones porque sabían que la ley no tiene carácter punitivo y que eso estaba abriendo una punta de lanza que iba a ser tomada como ejemplo por otros patrones”, puntualizó el dirigente sindical.

“EL MTSS NOS RECLAMÓ POR LA ALTA CONFLICTIVIDAD”

Ante la escalada que se viene viendo en todo el país y sobre todo en Salto, el dirigente sindical consultado por este diario dijo que en el caso del conflicto suscitado en la empresa Officce 2000 “nosotros planteamos el reintegro de la totalidad de los trabajadores, porque se despidieron los 18 que estaban afiliados al sindicato, algo que era sumamente obvio como un despido antisindical. En ese momento el MTSS proponía como alternativa que se reintegraran algunos de los trabajadores, pero si hacemos valer la ley deberían reintegrarse la totalidad de los mismos y eso le hicimos saber a Juan Castillo (Director Nacional de Trabajo del MTSS), porque cuando negociamos derechos, no podemos negociar por debajo de eso”.

Cree que actualmente el MTSS sentado un precedente “permitiendo que se despida a aquellos trabajadores que se organizan para reclamar sus derechos y que eso quede en la nada. En ese momento el MTSS nos reclamó por la alta conflictividad que había en el departamento a lo cual nosotros le decíamos que como central de trabajadores, no estábamos para frenar los conflictos sino en todo caso para asesorar”, señaló Buslón.

LOS CASOS DE EVAMEL Y EL EX FRIGORÍFICO MUNICIPAL

“Hoy tenemos dos conflictos muy importantes a nivel departamental como el conflicto de la empresa EVAMEL (frigorífico de pescados) donde despidieron primero a un trabajador referente del sindicato y luego a otros trabajadores que estaban afiliados. Lo que se logró ahí fue el pago de un despido doble, que no es en definitiva lo que nosotros queremos, pero como tampoco nos podemos meter en el bolsillo del trabajador, lo tenemos que aceptar. El otro caso que todavía esta en pelea es el conflicto del exfriogorífico municipal, con quienes hace un tiempo hicimos una carpa frente a la Intendencia (durante la administración de Germán Coutinho) que duró 67 días y que a pesar de la lucha que hicimos por el reintegro de cuatro compañeros que por formar el sindicato los echaron, ahí el sindicato no logró el reintegro. Ahora estamos en la misma situación, un campamento que ya lleva muchos días y donde se han despedido a muchos trabajadores”, dijo el dirigente gremial.

AUTOCRÍTICA

Sobre los resultados negativos para los trabajadores ante cada lucha sindical, Buslón dijo “hay una autocrítica, claro que sí. Pero desde cinco años para adelante este plenario ha implementado diferentes tipos de medidas en apoyo a los trabajadores donde han pasado desde las medidas de negociación a otras más radicales, pedir la intermediación del Centro Comercial, de mediar con las patronales a la ocupación. Si bien es verdad que nosotros hacemos una autocrítica porque hay conflictos donde vemos que los pasos deberían haber sido otros, lamentablemente eso lo vemos con el tiempo. Pero en la medida que la justicia falla a favor de las patronales ante la evidencia de lo que se plantea y el MTSS no diga nada, estamos fritos”, concluyó.