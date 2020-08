A 43 años del bisemanario “Prensa Rosarina” nos relata su historia Claudia Collazo – una de sus gestoras

Claudia Collazo – una de las empresarias que está al frente del bisemanario Prensa Rosarina de Colonia – nos invita a conocer la historia de un prestigioso medio que hizo camino al andar.

«Prensa Rosarina nace el 20 de agosto de 1977, tenía en ese entonces 17 años, siendo la del medio de tres hijas.

Mi padre, don Raúl Arnoldo Collazo Pereira – (RA.CO.PE) – fundador del diario bisemanario Prensa Rosarina, nace en plena crisis, en ese entonces cierre de fábricas, comercios, no volverían abrir.

Impulsado y motivado en ese momento por su pasión por las letras, comienza la búsqueda sin frenos.

Trabajó como telegrafista desde muy joven, fue corresponsal del diario El País y también colaborador del diario El Eco, que se editó en la misma ciudad, fue integrante de la Comisión Club Estudiantes y otros.

Casado con Nancy Ethel Corujo Quincke, sub jefa y jefa de UTE, teniendo los dos empleos públicos.

Hago referencia a ello, porque en plena crisis en el año 1977, fue posible que naciera este bisemanario Prensa Rosarina por el apoyo económico de ambos cónyuges hizo que surgiera con la gallardía y la pasión acérrima de comunicar».

- ¿Qué anécdota la trae al recuerdo?

— «Ese 20 de agosto, por única vez salió a la calle un vocero, gritando a todo pulmón ‘salió Prensa Rosarina’…, fue muy conmovedor, ese registro de imagen en mi mente, el abrazo de mi padre y el repartidor, ya estaba en los hogares de Rosario.

En sus inicios, se editaba en Montevideo, era recuerdo con color, unos años después al no poder solventar los costos, hubo una posibilidad de comprar una máquina para imprimir en nuestro propio taller, eso alivianó a la empresa los excesivos gastos.

- ¿Cómo es el staff del diario Prensa Rosarina?

– «No puedo nombrarlos a todos… hoy muchos no están… hubo muchas etapas de PRENSA ROSARINA, pero se tiene muy presente el olor a tinta, los delantales, las letras, pequeñas y grandes, el armado, y plasmar sobre placas, no fue tarea fácil.

Funciones… múltiples dentro de la empresa, era como una gran familia. Después había los corresponsales, cada persona en su zona, ya que el periódico llegaba a todo el departamento…. Colonia Suiza, Colonia Valdense, La Paz, zonas playeras Fomento, Los Pinos, Blancarena y otros tantas.

Así pasaron muchos años, hasta que se pudo cambiar la vieja máquina por algo un poco mejor, la Offset, la adquisición era de la ciudad de Durazno.

No puedo dejar de mencionar, que Rosario seguía enfrentando azotes, cerraron importantes fábricas, quedando familias enteras sin sustento».

- ¿Cómo les ha impactado el conocido suceso que ha puesto al mundo entero en alerta?

– «Nunca vivimos algo así, nada igual…mucha incertidumbre, a su vez impotencia.

El Covid 19, ha sido y es mundial, que engloba al ser humano a recrearse a convivir.

Este suceso nos enseña dos cosas… lo más valioso es lo más sencillo, (un abrazo, una mano) y lo más grande que existía no es nada… lo material ha quedado en segundo plano… es necesario aprender a valorar y respetar.

La sociedad trata de subsistir y pega muy fuerte…. no hay empleos, todo se reduce a una cadena de impactos».

-Un testimonio que nos quiera compartir…

– «Recuerdo muchas cosas… buenas y tristes…en fin…pero si tuviera que mencionar recordaría el día que Rosario fue desbordado, inundado por el río.

Fue una situación de profundo dolor, caos… ver familias perdiendo todo, Pero allí salió la gente pichonera, el alma de indio Colla, como siempre lo ha hecho… ser solidario.

Y si pudiera agregar otro recuerdo, sería cuando Rosario, festejó 240 años.

Se pudo difundir una recopilación de historias verdaderas, y notables en nuestro medio».

- ¿Cómo ve a los medios escritos del interior?

– «Puedo escribir mucho, uno sabe lo que es la lucha… en este caso, bisemanario y sin ninguna interrupción.

Fue notable el gran esfuerzo que se hizo, en la diaria y en torno a un pueblo castigado que sigue siendo un gran soporte.

Es sin – titubeos – moral, material el aliento cotidiano para seguir en la Quijotada.

Como dijo Ezequiel Paz: ‘ Entiendo que el Periodismo es una Misión Sagrada’… como lo son todas las que tienen objeto el bienestar del pueblo y la grandeza de la Patria.

Todo ello encierra sacrificio y abnegación.

- ¿El periodismo capitalino?

– «Hablar del periodismo capitalino… diría que son más contemplados.

Me refiero a nivel de publicidad y la impresión es obvio que se maneja con máquinas modernas.

Los periodistas todos hacen excelente trabajo».

Una reflexión final…

«Mi padre falleció en el año 2008 de una terrible enfermedad, la E.L.A. Somos tres hijas… yo incursioné tan solo como administrativa y alguna que otra encuesta había hecho.

En el año 2017 se resuelve vender Prensa Rosarina, siendo los nuevos propietarios los hermanos Leo y Miguel Martínez, éste último fallecido.

Hasta el día de hoy 43 años de trayectoria».

La Prensa S.R.L

FUE FUNDADA EL 28

DE SETIEMBRE DE 1992

SU FUNDADORA: Nancy Ethel Corujo Quincke, esposa de Don Raúl Collazo Pereira.

Nace La Prensa, como una inquietud de profesionales, como contadores, escribanos. Al hacer gestiones trámites, de Edictos, Disolución etc. y Prescripciones, debían cumplir con las debidas publicaciones, de ahí surge la idea de brindar al suscriptor agilidad, rapidez con el cumplimiento de las publicaciones a seguir.

Es un diario de pocas hojas, con información variada, abocados a cumplir con la necesidad de nuestros amigos suscriptores, y profesionales. Mi madre fallece, en el 2018, dejando a La Prensa S.R.L, a sus nietos.

Hoy continúa con la labor, estando al frente Micaela Fripp Collazo, hija de Claudia Collazo, nieta de la familia.

Hoy, lleva 28 años de trayectoria, sin interrupciones.