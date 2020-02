Con la Master Directora Coral Virginia Bono

La Master Directora Coral Virginia Bono es oriunda de la ciudad de Santa Fe y el año pasado tuvimos el honor de recibirla en la ciudad de Salto donde estuvo brindando un importante curso para directores corales. Confiesa que su labor es un motor fundamental en su vida y accede a contarnos parte de su historia que nace en su ciudad natal pero luego se extiende a diferentes partes del mundo donde ha dejado su impronta y se muestra siempre abierta al conocimiento, siendo partidaria del perfeccionamiento constante.

Virginia Bono es directora y fundadora del coro Meridies, agrupación con la que ha viajado por varios países y continúa desarrollando varios proyectos.

-¿Qué bondades destaca de Santa Fe, su pueblo natal?

-“Primero que me gusta que es una ciudad chica, pero a la vez es capital de una provincia, lo cual hace que tenga una vida cultural de gran movimiento.

Parte de esa vida cultural hizo que cuando yo era niña existiera una oferta muy interesante en el área de la Educación Musical para niños. Ya a los seis años ingresé en una escuela de música, después estuve en otra.

Toqué en un ensemble de flautas.

Me dediqué siendo niña sobre todo a lo instrumental… no tanto al canto y me inicié en la historia de la dirección coral porque era lo más parecido a dirigir el conjunto de flautas dulces, que era el conjunto en el cual participaba.

Tuve una directora que también dirigía coros; una excelente profesional. Mi gran admiración hacia ella hizo que de alguna manera quisiera seguir sus pasos. Ella había estudiado Dirección coral en el Instituto de Música de la Universidad Nacional del Litoral que está en Santa Fe. Me inscribí entonces a las mismas carreras que ella como forma de seguir sus pasos. A los 18 años conocí la actividad coral más en profundidad.

A su vez empecé a cantar en un grupo vocal y a trabajar como Asistente de Dirección con estudiantes de la carrera que estaban mucho más avanzados que yo y me fui involucrando en la actividad coral.

Paralelamente yo trabajaba como maestra de música…. en ese entonces era lo que más me atraía. Cursando ya tercer año de la facultad tuve una experiencia de ir a un curso donde escuché un coro maravilloso y me enamoré de la música coral. Puse más énfasis en el perfeccionamiento, también por fuera de la Universidad.

Es muy importante toda la actividad que hagamos extra… todaala formación que podamos tener y estudiar con muchos maestros.

-¿Con el paso de los años ha ido encarando la actividad coral de forma diferente?

-”Así es… comencé como asistente de dirección de otros coros. Eso lo hice durante varios años… tanto en coro de niños como de jóvenes, también en coros de adultos y comunales. Luego cuando empecé a tener mis propios coros, tuve experiencias en coros de escuelas secundarias y mi primer coro institucional que fue de una asociación italiana.

A partir de allí se dio también que me recibí…continué viajando y haciendo estudios de perfeccionamiento en Buenos Aires y adquiriendo también mayores expectativas y sueños de cosas que quería hacer.

Conforme iba pasando el tiempo iba también creando otros coros… dirigí un coro de un sindicato, coros juveniles, coros de adultos y coros de cámara… nunca dirigí coros de adultos mayores…es una de las experiencias que me falta vivir.

En Alemania hice un post grado y me quedé a vivir allí. Surgió la idea de nuevos proyectos propios. Nació un corom de proyecto y en el 2005 hicimos nuestro primer concierto.

Cuando regresé a Santa Fe tomé un coro femenino… es una alternativa que me gusta mucho, a su vez un coro mixto independiente. En todo ese proceso fui creciendo profesionalmente y ello me permitió brindarle a los coros mejores resultados”.

-¿Cómo le resultó el 2019?

-”Pensé que iba a ser el más nutrido de todos por hechos muy importantes que sucedieron. Trabajé en un proyecto de un coro juvenil de un estado de Alemania, trabajando intensamente en el mes de abril y luego cumplí una gira por la Argentina en octubre. Brindé talleres en Francia, Bélgica y Panamá… en este último para el festival América Canta y un curso muy importante de Dirección Coral para la Academia Europea para Directores de Coros, un evento que se lleva a cabo cada dos años.

Dirigí el Coro Polifónico de Córdoba como directora invitada y dirigí mi grupo de estudios en Santa Fe y muchas otras actividades cercanas. Pensé que iba a ser el año de mayor actividad pero debo decir que el 2020 viene con grandes satisfacciones, viajes y proyectos. Comencé Santiago de Chile brindando una Master Class y un Curso Internacional de Repertorio Coral como marco de la Escuela de Verano del Instituto de Música de la Universidad Católica de Chile. Fueron 18 días maravillosos e intensos.

Próximamente me iré a Cuba y a México.

En Cuba realizaré dos conciertos como directora invitada de la Scuola Cantorum Coralina que es un coro maravilloso… uno de los mejores de Cuba y América Latina. Es por invitación de su directora, la Maestra Alina Orraca.

Me da muchísima ilusión hacer música argentina en la Universidad de La Habana.

Luego en México desarrollaré una serie de actividades, un curso taller de música coral en el Colegio Mexicano de Directores Corales y en Puebla dictaré junto a un colega alemán, talleres para estudiantes de Dirección Coral.

También una Master Class en la Universidad Nacional de Méxicosobre Polifonía.

En breve tendremos la oportunidad de viajar con uno de mis coros, con el Coro Juvenil Femenino del Instituto Coral de la Provincia de Santa Fe a participar de un festival en el mes de junio.

También tengo pendientes las confirmaciones de algunas fechas; probablemente una en Uruguay, en Córdoba, Santa Fe y otras ciudades.

-”Meridies nace como un coro de proyecto. En el año 2004 hicimos una grabación con el grupo coral Ars Nova. De ese grupo surge la idea de continuar haciendo cosas en esas semanas que venía a Santa Fe a visitar a mi familia durante el invierno.

El proyecto funcionó muy bien, cada cantante se comprometió a trabajar en forma intensiva y así funcionó Meridies y se fueron abriendo otras posibilidades… empecé a viajar más seguido y al año siguiente retorné a Santa Fe y pudimos comenzar a trabajar cotidianamente”.

-¿Cómo fue su experiencia profesional y artística en Europa?

-“ Muy buena… de hecho tengo un título alemán, si bien fui a estudiar becada por aquel gobierno a hacer un post grado de un año, pude renovar esa beca, estar dos años y en ese tiempo pude rendir mi examen como cualquier alumno regular de este post grado.

Creo que es el trabajo lo que nos va abriendo las puertas… tuve la posibilidad de estudiar en Europa con los mejores referentes de la música coral, también de participar de concursos y obtener premios.