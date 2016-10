Ante el fallecimiento del ex Presidente Jorge Batlle Ibáñez, la Intendencia de Salto lamenta profundamente las expresiones que en forma particular, algunos de sus integrantes realizaron a través de las redes sociales, las que no representan en nada el sentir de este Gobierno.

La Administración ratifica lo expresado por el Intendente, Dr. Andrés Lima y por el Secretario General, Lic. Fabián Bochia, respecto a que todos los salteños debemos respetar este momento de dolor y congoja para miles de uruguayos.

Por tal motivo, el Intendente de Salto Dr. Andrés Lima, Declara:

“En este momento de nuestro gobierno queremos enfáticamente marcar nuestra solidaridad con la colectividad Batllista y del Partido Colorado ante la muerte del exPresidente de la República, Dr. Jorge Batlle Ibáñez”.

“Nuestro equipo de Gobierno lamenta el deceso del exmandatario, que tantos vínculos cultivó en nuestro Departamento, generando afectos personales y claras relaciones a lo largo de su vida en innumerables ocasiones que marcaron su presencia”.

“Expresamos nuestro máximo respeto por la figura del Presidente Jorge Batlle, sabedores que en tiempos de democracia todos los uruguayos somos necesarios para sacar adelante a nuestra Patria”.

Dr. Andrés Lima – Intendente de Salto

Lic. Fabián Bochia – Secretario General