Se exhorta a la población a controlar lo que compra

“Hemos encontrado de todo, lácteos, jugos, refrescos, cereales, galletitas, algunos productos porcinos, entre otros, ha sido variado. En esta ocasión fueron cuatro comercios distintos a quienes se decomisaron, en dos o tres días. En este caso, estos decomisos fueron en grandes y medianas superficies en la ciudad”, comentó a EL PUEBLO, el Director del Departamento de Salud e Higiene Dr. Juan Pablo Cesio al ser consultado sobre los recientes decomisos realizados por este departamento de la Intendencia de Salto. En este sentido agregó, “permanentemente estamos haciendo decomisos, pero lo que queremos es que el consumidor controle las fechas de envasado y vencimiento y que haga valer su derecho ante el comerciante. Este último decomiso se hizo en dos o tres días, después se espera el tiempo que el comerciante tiene para manifestar sus descargos y la mercadería que se decomisa se destruye”.

CONTROL EN FECHA DE ENVASADO Y VENCIMIENTO

El Departamento de Salud e Higiene de la Intendencia de Salto realizó nuevos decomisos de alimentos en comercios locales. En la mayoría de los casos se trató de mercadería que ya había pasado su fecha de vencimiento. En otros casos faltaba o la fecha de envasado o la de vencimiento.

Cesio explicó que este tipo de controles se realizan habitualmente en los comercios de la ciudad y el interior del departamento, controlando que los alimentos que se venden estén en las condiciones adecuadas y sin riesgos para la salud.

“Se hace el control de la fecha de envasado que tiene que estar registrado al igual que la fecha de vencimiento y las condiciones en que está el empaque. También se hace el control de las heladeras para ver si se mantiene la cadena de frío en los alimentos que lo requieran. Esa es una tarea que habitualmente el departamento (de salud e higiene de la Intendencia) realiza. A veces son decomisos chicos porque puede pasar que al comerciante le quedó en la góndola un producto que se venció porque hay algunos productos que tienen una fecha de vencimiento muy corta, por lo tanto puede pasar. También ha pasado, que hemos encontrado en alguna oportunidad productos con fechas de vencimiento adulteradas, fechas borroneadas o que les han colocado otra etiqueta arriba. En este último caso la multa es mucho mayor a que si se encontrara un producto vencido, porque alterar a propósito un vencimiento que puede generar inconvenientes en la salud es mucho más grave”, explicó Cesio.

DESDE UNA MULTA HASTA LA CLAUSURA DEL COMERCIO

“En el caso de que nosotros constatemos algún tipo de producto con estas infracciones, se lo retira del comercio, se lo destruye y al comerciante se le aplica una multa”. Existe una reglamentación nacional que establece diferencias según el tipo de infracción cometida y que dependen también de si es la primera vez que al comerciante se encuentra involucrado en una situación así. “Es evidente que no es lo mismo que se hallen uno o dos productos vencidos entreverados en una góndola a que de repente se encuentre con una oferta con un precio menor que al común en plaza donde se constata que esos productos están vencidos, eso es más grave porque es evidente que la oferta se hizo porque el producto estaba vencido. También es grave el hecho de adulterar las fechas de vencimientos”. En cuanto a las multas, Cesio explicó que existe una graduación establecida a nivel nacional que puede ir desde la observación, se pueden cobrar multas en UR (Unidades Reajustables) y si el hecho llega a ser muy grave, puede llegar a la clausura del comercio.

EDUCAR AL CONSUMIDOR

El Director del Departamento de Salud e Higiene de la Intendencia de Salto, señaló que el objetivo de la divulgación de estos hechos “es educar a la población que tiene entre sus derechos como consumidor, no comprar cualquier cosa. La población tiene el derecho a exigir que el producto que va a comprar tenga la fecha de envasado y la fecha de vencimiento y que ninguna de las dos fechas esté adulterada”. Los riesgos en la salud por consumir productos vencidos, puede ser diferente según el organismo de la persona y el producto que se consume. “Es sobre todo más peligroso en aquellos productos lácteos o embutidos y carnes que pueden generar más problemas digestivos o en la salud si se encuentran vencidos. Por eso resaltamos que en caso de que las personas se encuentren con un producto más barato y que esté vencido o con fechas adulteradas, que no lo compre, porque después puede pasar que le genere un trastorno para salud”, concluyó Cesio.