Mario Goldman estrena su flamente web propia de locución

El locutor y empresario Mario Goldman recientemente dio a conocer su nuevo emprendimiento. Se trata de www.mariogoldmann.com; su web propia de locución.

Como lo expresa a lo largo de la entrevista, en esta etapa de su vida logra concretar una de las mayores aspiraciones de su vida profesional que es contar con su propio espacio web, en el que sin dudas irá incluyendo varias propuestas tanto de relieve local como internacional, sacando partido de la amplia gama de posibilidades que brinda internet.

“A lo largo de estos años me he capacitado en los distintos ámbitos que la locución lo exije, cursos a nivel nacional, local e internacional.

Hoy ya más enfocado a no sólo brindar un servicio local si no también a nivel internacional, con la llegada de las redes sociales y básicamente Internet te podés hacer conocer en todo el mundo en cuestiones de segundos.

Es así que decidí crear mi propia web donde además voy a tener un apartado de un banco de voces dónde pueden ingresar elegir la voz para su empresa o producto y ya salir al mercado ya en radios AM, FM, Online o en los sistemas internos de sonido de los locales comerciales cosa que se está dando mucho hoy en dia, servicio que tambien disponemos” – disparó el locutor.

La radio online surge a raíz del programa que realizó desde 2009 llamado con el mismo nombre tal es así que uno de los separadores de la radio doce «Música de Más el programa que se hizo radio».

La iniciativa surge por unos amigos argentinos y de ahí a la fecha estamos brindando música y compañía las 24 horas con programas variados programas locales e internacionales.

“La gente poco a poco se va sumando por qué aunque no lo parezca las radios online son relativamente nuevas pero van ganando terreno y si bien el camino no es fácil…. Seguimos en carrera”.

Su otro proyecto “Música de Más” (www.musicademas.uy) está en las plataformas más importantes de radios, Tales como Radio Garden, Radios.com.uy TuneIn, Online Radio Box, Raddios.com entre otras

La radio – para Mario Goldman – va de la mano de la locución.

–¿Cómo va a ser la programación y las diversas propuestas que brinda su sitio web?

-”La programación es variada de 6 a 8 emitimos folklore luego música latina nuevos y del recuerdo a las 9 llega Clásicos Seleccionados

Luego Radio SONICA y desde las 12.00 y hasta las 18.00 toma nuestra trasmisión 107.7 DE MAS FM de Concordia, iniciativa que nos habre un lindo camino ya que nos escuchan por aire en Uruguay y Argentina (Concordia y la zona).

Durante la tarde tenemos música nueva y recuerdos con noticias desde La Voz de América luego al caer la tarde llegan Clásicos Seleccionados y Volver al Pasado, programa local que conduce Gustavo Suetta.

En la noche selecionamos música variada y al llegar las 00.00 nos conectamos con Radio Nova de Buenos Aires y se emite. Cadena Retro-Clasic hasta las 2 AM luego y como la radio es pensada a nivel mundial la programación es acompañada por locutores que presentan las canciones con las palabras justas haciendo de la radio una buena compañía las 24 horas.

Recientemente lanzamos nuestra App que se encuentra disponible en PlayStore

¿Qué le significa particularmente este emprendimiento en su intensa carrera como locutor?

“Y …es el sueño del pibe… Muchos sueñan con ser médicos, arquitectos, abogados, psicólogos u otras profesiones.

Yo soñé con ser locutor y tener mi propia radio , así que es como tocar el cielo con las manos.

Desde el punto de vista del empresario contamos con el apoyo de empresas locales que obviamente son el sostén de la radio que tiene gastos como cualquier medio de comunicación si eso no sería posible”.

- ¿Cómo se engancha a temprana edad con la locución y cuál fue su móvil inspirador?

–“Desde chico mi tío Mario Goldman y mi padre José Goldmann eran radioaficionados y como dice el dicho lo que se hereda…. De ahí comencé con la locución grabando en un radiograbador General Eléctric que aún anda por ahí como recuerdo y la verdad no he parado de capacitarme por qué soy un convencido de que el saber no ocupa lugar es que seguimos aprendiendo pero si estamos seguros de que es el momento de lanzar nuestra propia página web y que el mundo nos conozca”

- Con la Licenciada Silvia Uturbey hace un tiempo hizo referencia al proyecto clínica regional de la voz. ¿Está también usted vinculado al mismo?

– Así es … una clínica que momentáneamente se vio truncada por el Covid si no esté años estaríamos aportando nuestra experiencia en el tema.

- Un corolario sobre este momento de su vida, donde ha logrado concretar una de sus mayores aspiraciones….

Creo que es fundamental luchar por sus sueños, por qué la mayoría de éstos se pueden lograr… es solo dedicarle un tiempo y luego dejar que Dios actúe por qué si es para uno nada podrá impedirlo la vida está perfectamente planificada y todos complimos una función importante en este mundo.

[Así que ingresen a www. mariogoldmann. com Los espero”.