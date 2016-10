Le incautaron la moto durante un control de tránsito, no tenía los papeles y la documentación correspondiente, así que los funcionarios procedieron a retirarle el birrodado, una moto marca Yumbo. Hasta aquí, un procedimiento normal. Sin embargo, el problema surgió para el propietario de la moto cuando quiso retirarla, pagó tres mil pesos por la infracción pero se llevó una gran sorpresa en la chacra municipal. Su moto no estaba igual a como la había dejado, le habían cambiado las ruedas por otras que no correspondían y entonces comenzó el periplo para poder retirarla por parte de su propietario. Jhonatan Nuñez, explicó esta situación a EL PUEBLO, ante la impotencia de no poder hallar una solución a su problema, porque aseguró que desde la Intendencia no le quieren devolver la moto, incluso a pesar de existir una orden judicial que lo dispuso. Según dijo Núñez, al ir a levantar su vehículo le habían cambiado las ruedas de la moto y cuando fue a hacer el reclamo le dijeron que realice la denuncia policial correspondiente y que ellos iban a ver como lo podían solucionar. “Después que hice la denuncia pedí para levantar el vehículo porque se estaba estragando en donde está y porque tuve que pagar tres mil pesos para que me la devolvieran”, dijo con un notorio malestar. Sin embargo no se la devolvieron.

REALIZÓ DENUNCIA

POLICIAL POR EL HURTO

DE LAS RUEDAS

Relatando lo sucedido comentó, “me retiraron la moto porque yo no tenía la libreta de propiedad, le había prestado la moto a mi hermano y me olvidé de la libreta. Pero cuando a mi me pararon yo no disparé ni nada, yo frené y me la incautaron bien”, explicó Núñez. Pero al constatar que su moto había sido de cierta manera adulterada porque no contaba con las ruedas que le correspondían, realizó la denuncia policial.

“Averigüé en la (seccional) cuarta si podía retirar la moto así, sin las ruedas, porque las ruedas no eran mías y ellos dijeron que sí, que se iban a comunicar con la jueza y a los días me llamaron para decir que sí, que la jueza dijo que podía retirarla. Pero fui a tránsito a levantarla y me tuvieron con vueltas. No me la quisieron dar. Mientras tanto mi moto está en la chacra municipal, estragándose y tengo fotos de como estaba la moto y en qué condiciones la tenía yo, para mostrar que ahora no está como yo la tenía”, dijo al momento de realizar la entrevista. Sin embargo, a los pocos días, Núñez recibió un llamado del encargado de Espacios Públicos, Nicolás Palacios, quien le aseguró que le solucionarían el problema y la Intendencia se haría cargo de comprarle las ruedas para su moto. Incluso le aseguró que ya no se encontraba en la chacra municipal sino en el taller de la Intendencia.

TRES MESES Y NO LE

DEVOLVIERON LA MOTO

Hasta el día de la fecha, sin embargo, Núñez seguía sin tener su moto y eso significa un importante perjuicio para él, porque pasaron cuatro meses desde que se la incautaron y tres meses desde que realizó la denuncia policial para recuperar su birrodado, porque al joven le llevó prácticamente un mes poder hacerse del dinero necesario para abonar la infracción y realizar los trámites correspondientes para su devolución. Todo esto, sin saber que le esperaba una larga espera por la sorpresa que se llevó al encontrar su moto sin sus ruedas. El joven, que trabaja en el área de mecánica, reclamó su derecho a que le solucionen el problema, pero además reclamó que no vuelva a suceder. Según dijo, publicó lo sucedido en una cuenta de una red social y contó con los comentarios de otras personas que habían pasado por algo similar. “Lo que me parece es que no es la primera vez que pasa, se que a varios amigos le ha pasado también y no puede ser que pasen esas cosas o dejen hacer esas cosas. Porque yo pienso que alguien que vaya a robar no va a llevarse las ruedas y cambiarlas por otras, para mi, pienso yo, fue alguien que hizo eso de ahí. Yo en sí la quiero levantar porque la necesito y para que no se me estrague más. Yo soy mecánico y un trabajador como todos y tengo derecho a reclamar que me solucionen algo”, comentó el damnificado. Según informó Núñez en la jornada de ayer, su expectativa era que se hallara una solución a la brevedad, sobre todo tras el llamado y la buena recepción que notó de parte de Palacios, quien se comprometió a entregarle la moto en buenas condiciones y con las ruedas correspondientes. Sin embargo, un inconveniente en la compra de las ruedas impidió que Núñez pudiera levantarla, ya que se habían comprado únicamente las cubiertas y la reparación de la moto requiere las ruedas completas.