Varias funcionarias de carrera accionaron ante el Directorio del Instituto y el Ministerio de Trabajo

EL PUEBLO dialogó con la Dra. María José Sánchez, patrocinante legal de cinco funcionarias del INAU, quienes denunciaron al jerarca local por acoso laboral, ante el Directorio de la institución y el Ministerio de Trabajo.

¿De qué se trata la denuncia realizada, cuántos funcionarios la efectuaron y cuál es la causa?

Son cinco funcionarias las que presentaron la denuncia ante el Directorio del INAU, ante el jerarca de la institución aquí en Salto.

La causa por la cual se decidió accionar de dicha manera, es porque consideramos que se está ante un claro acoso laboral por parte de este jerarca, hacia las funcionarias, las que al ser todas mujeres, nos basamos también en la ley de género.

Estamos convencidos de que estamos frente a una persecución laboral; se basan desde que él ingresó, quiere sacarlas, destituirlas.

¿En qué hechos concretos se basaron para considerarse la figura del acoso laboral?

A todas les sucedió algo más o menos diferente. A algunas, por ejemplo, se las trasladó de lugar de trabajo, sin motivo alguno, cese de encargaturas, lo que conlleva la disminución del sueldo; después, continuas provocaciones hacia dichas funcionarias, buscándose la reacción de las mismas. Eso, llevó a que si bien no reaccionaban, emocionalmente sufrieron percances, pues, no en vano, todas están con licencia médica por estrés laboral, en manos de médicos especializados.

Cuando el denunciado dispone los ceses, en las encargaturas las deja mucho tiempo, sin decidir a dónde van a ir. Entonces, las funcionarias andaban bollando en las oficinas, ayudando a las otras compañeras, sin tener conocimiento certero, de a dónde irían y cuál sería la tarea a desempeñar. Por ejemplo, hay un caso, en que dejó a la funcionaria sin la encargatura, también, y esta quedó mucho tiempo sin saber cuál sería su paradero. Luego, la aisló completamente del resto de las funcionarias, colocándola en un escritorio, aislada, repito. Nunca, en todo este tiempo, valoró el jerarca, el esfuerzo y las habiliadades de cada una. Las ridiculizaba, las denigraba delante de sus compañeros; si tomaban alguna decisión, él las revocaba sin motivo alguno. Les negaba los permisos para realizar los cursos de formación académica y cuando se le solicitaba explicaciones, nunca respondía.

¿Nunca hubo un acercamiento entre las partes?

De parte de las funcionarias hubo cartas solicitando explicaciones pero nunca se las contestó. Hasta el momento las ha ignorado completamente.

¿Podría haber móviles personales o políticos que expliquen dicha conducta?

No creemos que los haya.

¿Las denunciantes son funcionarias de carrera?

Sí, hay algunas que entraron a trabajar en el INAU en el año 1992; otras mucho antes, por ejemplo. Cualquiera de ellas hace mucho tiempo que trabajan allí.

¿Tienen pensado adoptar otra medida?

Estamos a la espera de la contestación por parte del Directorio del INAU; pero, también nos presentamos ante el Ministerio de Trabajo, en la Inspección General, donde se formó el expediente correspondiente.

Tenemos muchas pruebas que corroboran lo que sostenemos.