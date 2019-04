La Asamblea Permanente de Mujeres 8M Salto

La Asamblea Permanente de Mujeres 8M Salto, organización que se formó en oportunidad de la marcha realizada en conmemoración del Día Internacional de la Mujer el pasado 8 de marzo, realizó una conferencia de prensa para informar de una denuncia presentada ante diversos organismos de Derechos Humanos y concretamente ante la Fiscalía salteña el lunes 8 de abril, donde veinticinco mujeres se apersonaron y firmaron una denuncia contra un medio de prensa gráfico y un comunicador que tiene un programa radial matutino, sin identificar por sugerencia de su abogada, la Dra. Ana Paula Lechini.

Es así que Melina Godoy y Silvina Cayetano en representación de este colectivo de mujeres, explicaron a los medios presentes el tenor de la denuncia realizada.

POR INCITACIÓN AL ODIO Y VIOLENCIA DE GÉNERO

“Hicimos un comunicado –comenzó diciendo Godoy- presentando una denuncia por incitación al odio y violencia basada en género de algunos medios locales y un periodista en particular, varios en realidad pero en este caso” la denuncia fue “a uno”.

“La Asamblea Permanente de Mujeres –aclaró- es un ámbito abierto, que surgió para la organización de la Marcha del 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer en el que reivindicamos derechos, recordamos a las mujeres que lucharon y también seguimos en la lucha por mayor equidad y también que se nos respete. En ese marco, fue una asamblea abierta en la que participaron mujeres de todas las edades, de todos los barrios”.

“Se trata de una Asamblea que no es política, no tienen parte las instituciones, es organizada por mujeres que vienen en representación de sí mismas. Todas sabemos que tenemos repercusión en donde trabajamos pero participamos en esta Asamblea como mujeres particulares”.

EL ROL DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Posteriormente, Cayetano dio lectura a la proclama realizada por la Asamblea Permanente de Mujeres de Salto. “Como mujeres uruguayas nos queremos sentir amparadas en nuestros derechos, los cuales el Estado se propone como prioritario su garantía y promoción, por lo que acudimos colectivamente a realizar una denuncia en Fiscalía por violencia mediática, simbólica e incitación al odio por parte de comunicadores de nuestra ciudad”.

“Queremos aclarar que es a un medio de prensa escrito y a un comunicador puntual”, agregó Cayetano. El medio de prensa escrito denunciado no es EL PUEBLO.

“Las mujeres siempre hemos sido castigadas y hostigadas en nuestro ámbito privado por lo que actuamos en el ámbito público, de eso deriva que nuestro movimiento y las mujeres que militamos en él seamos atacadas estrictamente en la esfera privada y, como nos ha sucedido, en medios públicos. Locas, putas, brujas, feas, gordas, lesbianas, taradas, frustradas. Esos son algunos calificativos que envuelven este tipo de mensajes que estamos recibiendo continuamente”.

“Lo que recibimos gratuitamente de algunos comunicadores y políticos –o aspirantes a políticos- de nuestra ciudad son agresiones despectivas, difamatorias, incitadoras al odio que desinforman y afectan directa o indirectamente nuestra vida, libertad, dignidad y muchos aspectos desencadenados desde el desprecio generado hacia un grupo de mujeres que reivindicamos nuestros derechos humanos que han sido menoscabados y anulados en su reconocimiento”.

“Creemos firmemente que los medios de comunicación deben fomentar la protección y salvaguardar la igualdad entre seres humanos. El periodismo con perspectiva de género es un periodismo comprometido con los derechos humanos”.

“Este tipo de acciones denunciadas refuerzan y legitiman el sistema patriarcal e institucionaliza los mitos que se han inventado en torno a las mujeres, principalmente a aquellas que nos reconocemos como feministas, utilizando su poder para construir una realidad distinta y tergiversada, puntualmente sobre la Asamblea Permanente de Mujeres Salto”.

“Derivan de estos actos de violencia de género en línea, violencia machista en red, con un sinfín de ataques en los comentarios apoyando y aplaudiendo tanto el artículo escrito en un diario local como en un programa de radio matutino. Las violencias mediáticas tanto digitales como en prensa escrita son violencias machistas, no es una obviedad y son continuación de las violencias que sufrimos también fuera de las redes”.

“Es urgente y necesario promover la equidad de género en todos los aspectos de la vida, la equidad informativa y promover acciones para eliminar los estereotipos que giran en torno a las mujeres”, concluye la declaración.