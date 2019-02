Se comunica que a partir del 1ro. de marzo se inicia el período de inscripción del llamado a Padrón Abierto de Profesores de Inglés y Portugués del Departamento de Segundas Lenguas y Lenguas Extranjeras. El mismo tendrá vigencia hasta 1ro.de agosto del presente año.

Podrán acceder al llamado aquellos docentes que se encuentren en alguna de estas categorías: Maestros – Profesores Egresados de ANEP, universidades privadas o institutos privados de Inglés y Portugués – Estudiantes de Magisterio, IPA, CeRP, IFD, o instituciones privadas, con un 50% de carrera aprobada.

Profesores de inglés o portugués sin título, con actuación en CEIP, CES, CETP, o institutos privados habilitados. Docentes con nivel C2 en la lengua meta que no cuenten con experiencia previa en la enseñanza de lengua – Docentes con nivel B2 en la lengua meta que no cuenten con experiencia previa en la enseñanza de lengua.

En todos los casos se requerirá un nivel de inglés y/o portugués equivalente a B2 del Marco Común Europeo de Referencia (para inglés: F.C.E. o superior; para portugués: CELPE-BRAS intermedio superior).

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:

DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA 1. Fotocopia de Cédula de Identidad 2. Fotocopia de Credencial Cívica 3. Certificado de Buena Conducta 4. Carné de Salud Vigente 5. Jura de Fidelidad a la Bandera 6. Constancia de Educación Media aprobada, en caso de no ser egresado de Formación Docente o Universitario. 7. Foto Carné 2)

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR (el docente deberá presentar la titulación vinculada a su categoría de habilitación): 1. Estudios de inglés/ portugués (certificados o diplomas). 2. Título de Maestro de Educación Inicial o Primaria 3. Título de Profesor de Inglés y/o Portugués 4. Título de Formación Universitaria (inglés/portugués o carreras afines). 5. Títulos de Posgrado 6. Actividades Académicas (ponencias, investigaciones, publicaciones, dictado de cursos, becas, etc.) 7. Foja de Servicios 8. Calificaciones del último trienio mayor a 70 9. No egresados: escolaridad de Formación Docente, Universidad o Instituto de Profesorado de Inglés y/o Portugués (público o privado) 10.Constancia de actuación como profesor de Inglés y/o Portugués, en Formación Docente, CEIP, CES, CETP, o instituciones privadas. 11.Constancia de Cursos de Formación Continua específicos para docentes de inglés.

Los docentes habilitados a partir de las condiciones del llamado deberán realizar una entrevista y prueba escrita eliminatorias para su habilitación final. Las carpetas de méritos de docentes se enviarán a oficinas del Departamento a la brevedad tras su inscripción.

Los tribunales actuantes para la instancia entrevista, en el interior del país, estarán conformados por: Insp. Referente de SL y LE. Un profesor del área (Inglés-Portugués) efectivo con calificación de excelente que se encuentre actualmente en funciones. Delegado votado por los aspirantes con las mismas condiciones que el anterior. En Montevideo, las instancias de entrevista estarán a cargo del Equipo de Coordinadores del Departamento de Segundas Lenguas y Lenguas Extranjeras. Las pruebas escritas serán corregidas en Montevideo por los tribunales conformados por los Técnicos del Departamento de SL y LE.

El Departamento de Segundas Lenguas y Lenguas Extranjeras del Consejo de Educación Inicial y Primaria fue creado en 2008 con el cometido de gestionar la enseñanza de portugués, inglés y otras lenguas extranjeras en las escuelas públicas de nuestro país.

OBJETIVOS

El Departamento tiene como objetivo fundamental, democratizar el acceso de los alumnos a una educación de calidad, en la que la enseñanza de una Segunda Lengua o Lengua Extranjera contribuya a mejores resultados académicos. Se favorece la apropiación de la lengua en sus cuatro macrohabilidades (hablar, escuchar, leer, escribir), desarrollando el potencial comunicativo del niño, y se promueve una actitud receptiva hacia la cultura de la lengua meta que les permita resignificar sus propios parámetros culturales a través de un proceso de reflexión crítica.

El programa escolar del 2008 incluye por primera vez, los contenidos de Segundas Lenguas y Lenguas Extranjeras (SL y LE).

En la actualidad el Departamento cuenta con una única propuesta de lengua, con docentes que tienen cargos de 20 horas y cubren 7 grupos de Inicial 5 a 6to. año. Los grupos de Inicial 5 hasta 3er año cuentan con dos clases semanales y los 4to a 6to reciben tres clases semanales. La meta de egreso es un nivel A2 de lengua en el Marco de Referencia Europeo, tanto en inglés como portugués e italiano.

A partir de marzo de 2012, se inicia un proceso de transformación con la finalidad de ampliar la cobertura de inglés – portugués permitiendo, de ese modo, que más niños accedan a la enseñanza de un idioma. En el período 2012-2013 el objetivo fue universalizar la enseñanza de una L2 en todas las Escuelas de Tiempo Completo y Tiempo Extendido.

La enseñanza del italiano se encuentra a cargo de docentes contratados por el CASIU (Centro di Assistenza Scolastica Italia Uruguay) con fondos del Ministerio de los Asuntos Exteriores Italiano. Cubren 5to y 6to años, dos veces por semana, en escuelas donde el contexto lo integran descendientes de italianos.

El Equipo del Departamento está conformado por Dirección, cargo ocupado por una Inspectora, un Equipo de Coordinadores (inglés, portugués e italiano) y personal administrativo.