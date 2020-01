Por Apertura del Corralito Mutual

Días pasados se realizó en la sede del Centro Comercial e Industrial de Salto una charla informativa por parte de la Lic. María Meneses, Jefe del Departamento de Recursos Humanos y Eliana Albernáz, funcionaria del Departamento de Afiliaciones, ambas del Centro Médico de Salto, donde se hizo referencia a las condiciones y características de la apertura del corralito mutual a partir de este próximo sábado 1º de febrero.

APERTURA DEL CORRALITO

«Como se ha publicitado en los medios de comunicación –comenzaron diciendo-, este sábado 1º de febrero y durante el transcurso de todo ese mes, en nuestro caso como Centro Médico será hasta el viernes 28, se producirá la apertura del llamado corralito mutual. Por las dudas que haya gente que no entienda de qué se trata esto del corralito mutual, les informamos que la movilidad entre prestadores, o sea, el cambio de prestadores de salud, de mutualista a mutualista o de hospital a mutualista y viceversa, está regulado y no se puede realizar en cualquier momento, se puede realizar siempre durante el mes de febrero que es cuando se permite que las personas que están en condiciones de cambiarse, siempre que sean usuarios FONASA, puedan cambiarse de mutualista».

«Esta situación se había suspendido, hace tres años que no existía esta posibilidad del cambio de mutualista por la simple voluntad de la persona, pero este año sí. A partir de este sábado 1º de febrero se abrirá esa posibilidad a los usuarios FONASA que reúnan determinadas características».

CONDICIONES PARA EL CAMBIO

«Para cambiarse de prestador de servicios, un usuario FONASA que hubiese elegido su prestador en otro momento, tiene que tener un mínimo de tres años de afiliación a ese prestador. O sea, si yo elegí una determinada mutualista y transcurrieron tres años, en este febrero puedo cambiar».

«Y los usuarios que hayan sido asignados de oficio a ASSE como prestador, o sea, si yo me doy el alta en un trabajo y me corresponde el FONASA y en los primeros treinta días no elijo a un prestador, de oficio la Junta Nacional (de Salud) me coloca en ASSE. Los usuarios que fueron colocados en ASSE de oficio, pueden cambiarse sin importar el plazo que haga que fueron dados de alta. Es decir, puede hacer seis meses, un mes o tres años, eso es indiferente».

«En el caso de Salto y en los departamentos donde solamente hay dos prestadores de salud, que son el privado y ASSE, hay una población de usuarios que están afiliados de oficio, que es conocido que quieren cambiar de prestador porque nos ha pasado en el Centro Médico de recibir a personas que vienen a averiguar por el cambio fuera de esta época porque fueron colocados de oficio en ASSE. Este es el momento de hacerlo».

EL TRÁMITE DEL USUARIO

«El trámite para el usuario es muy sencillo, es un trámite personal, el usuario tiene que concurrir con la cédula de identidad hasta nuestra oficina del Departamento de Afiliaciones del Centro Médico de calle Artigas 937 (1º piso), porque este trámite no lo permite la JUNASA que se haga en otro lugar, o sea, no se puede hacer ni en el domicilio del paciente o en algún puesto colocado en otro lado, no está permitido, tiene que ser en nuestra institución. Es un trámite que es online (en línea). El Centro Médico adquirió los equipos que eran necesarios para esto, que identifica la huella digital o que registra el chip del documento de identidad para identificar correctamente de esa manera a la persona que concurre a hacer el trámite y rápidamente se hace el alta en el BPS. Es un trámite sencillo y que para el usuario requiere solamente concurrir con la cédula de identidad».

«Si la persona que quiere afiliarse no puede trasladarse hasta nuestras oficinas, deberá enviar a un representante con un poder general o carta poder que lo acredite que sea avalado por escribano y certificado médico. Por otra parte, si se quiere afiliar a menores, como por ejemplo a sus hijos, deberán presentarse las partidas de nacimiento».

«Tendremos un horario especial de atención, a partir de este sábado 1º de febrero, el que será de 8 a 12 horas, y luego de lunes a viernes de 8 a 17 horas de corrido. Por cualquier tipo de consulta sobre este tema, pueden comunicarse a nuestra oficina a través del teléfono 473 31000, internos 324 y 325», concluyeron en su exposición.