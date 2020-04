Raisa Kucharski – Islas Canarias – España

EL PUEBLO dialogó con una joven familia de compatriotas, que vive en una de las 8 islas que conforman Islas Canarias.

Raisa, nos contó cómo es vivir – a poco tiempo de haber llegado a La Gomera-, bajo las estrictas normas sanitarias impuestas tras la pandemia del coronavirus, y la manera en que afrontan una cuarentena con un pequeño de 3 años, entre otras cosas. Compartimos con ustedes esta experiencia de vida transmitida a través de esta entrevista.

¿En qué parte de España se encuentran radicados y desde cuándo?

Luciano (Capelli), nuestro hijo Santino y yo, estamos viviendo en las Islas Canarias, en la isla de La Gomera, una isla de 22.000 habitantes fijos; luego, sí pasa todo el año llena de turistas, ya que es una isla que prácticamente no tiene invierno; aquí el clima siempre es veraniego y primaveral.

Llegamos en noviembre del 2019 en busca de una mejor calidad de vida, tanto para nosotros como para nuestro hijo. Yo soy de Salto pero, estaba viviendo en Paysandú; allí trabajaba en una financiera y Luciano en una empresa de servicios de telecomunicaciones, aquí, en principio, no buscamos empleo, sino que lo tomamos como vacaciones, ya que obtenemos ingresos de un negocio que desarrollamos vía online hace algunos años, luego, yo comencé a trabajar en un restaurante, ya que para todo lo que es papeles y demás, se necesita una nomina de aquí; trabajé dos meses en el restaurante, hasta que ambos comenzamos en un supermercado donde estoy actualmente. A Luciano, el 31 de marzo lo pararon como a otras personas, obviamente, por las bajas ventas, ya que al irse los turistas bajó todo… nosotros llegamos y nos fue bastante fácil conseguir trabajo, ya que yo había vivido aquí hace 9 años, entonces, tenía los contactos y ya sabían cómo era mi forma de trabajar.

¿Cómo vienen afrontando la cuarentena y cuáles son las principales indicaciones dispuestas para su cumplimiento?

Llevamos al día de hoy, 41 días de encierro obligatorio. Aquí en la isla se controla mucho, ya que la Guardia Civil anda continuamente por todos lados controlando y poniendo multas al que desobedezca las medidas; de todos modos, la gente se ha adaptado muy bien a las normas que se han impuestos, las cuales, desde el 13 de marzo se clausuró todo. Es una isla que vive del turismo, donde se cerraron bares, tascas, restaurantes, hoteles y apartamentos, se le dio una fecha límite para tener toda la gente fuera y tenerlos cerrados, sólo se puede ir al supermercado, farmacias, centros de salud, bancos y alguna otra cosa de primera necesidad. Como en todo el mundo, se comenzó a ver que se hablaba de un virus en China, pero, creo que nadie estaba con el pensamiento que podía llegar a todo el mundo. Aquí, el primer caso fue en diciembre; un turista alemán que se lo tuvo controlado con las medidas correspondientes, y, también, se hicieron los test a las personas que estaban con él, luego, surgieron otros casos pero, sólo se llegaron a 8 positivos, los cuales, están todos dados de altas hace ya algún tiempo.

En donde yo trabajo, se han tomado las medidas desde el primer día; trabajamos con tapabocas, guantes, tenemos en la caja cristal grande para no estar cerca de los clientes; se marcó un metro de distancia en la fila; se deja entrar de a 10 personas cada cual con sus guantes, también; tenemos todas las medidas de precaución, aunque, siempre se está con el miedo de que podemos agarrarnos el virus, más, cuando luego tenemos que ir a casa y estar con la familia. Las personas, el primer día que se cerraron los colegios, hizo un colapso en el supermercado con el miedo de que iban a faltar cosas de primera necesidad, y salieron a comprar en exceso; tuvimos unos cuantos días de locuras, luego, ya la cosa ha ido más tranquila, las personas respetan lo de ir uno solo al supermercado, se llevan las cosas para varios días, para no tener que volver y respetan todas las medidas que se han tomado.

¿De qué manera se ha visto afectado el sistema sanitario?

Pues aquí, como mencioné, sólo hubieron 8 casos, ninguno fue hospitalizado y, tampoco, hubieron muertes; entonces, estuvo todo controlado, por suerte, ya que también, se cerraron fronteras aéreas y por mar; de este modo se evita que vengan personas de otros lugares, los vehículos que entran a traer mercaderías y demás, por barco, se los desinfecta antes de entrar a la cuidad y se le toma la temperatura a los conductores. Se ha logrado, por suerte, que no colapse ningún sistema.

¿Hasta cuándo creen que se extenderá la situación?

Desde este lunes 27, se empieza a desconfinar, ya que como hemos mencionado, estamos libres, es una cuidad chica y la gente se ha adaptado a las medidas que se han impuestos. Aquí empieza con poder sacar a los niños menores de 14 años a pasear, aún no han dicho el tiempo ni las medidas, pero sí que pueden salir con un adulto responsable; la verdad, que para las personas que tenemos hijos como nosotros, uno de 3 años, que estaba adaptado a una rutina de guardería y, luego, siempre con uno de nosotros, ya que trabajamos horarios contrarios, el los primeros días lo pasó muy bien con las tareas de la guardería y tal, pero, estas últimas semanas, sí ya han sido un poco más caóticas, y ha presentado retroceso en algunas cosas, como todos los niños; creo que es algo un poco traumático para ellos no poder salir, jugar, ver a sus amigos y demás, y ya que son la población menos vulnerable, son los primeros en poder salir. Aquí, también, ya algunos restaurantes y bares han comenzado sus actividades con ventas a domicilio, ya que el 90% de las personas trabajan en actividades relacionadas al turismo; por ende, están todas en el seguro; de a poco se va reanudando la actividad en la medida que el gobierno lo vaya permitiendo.

¿Se encuentran conformes con las medidas adoptadas por las autoridades?

Sí, la verdad que aquí estamos conformes, se fue actuando de acuerdo a los números y a los casos que iban surgiendo; si bien pertenecemos a España, las Islas están más aisladas, entonces, en las 8 islas, ha sido todo un poco más tranquilo, si bien en las islas más grandes han habido muchos casos y, también, muertes, no ha sido en masa como en Barcelona, Madrid, Valencia y las ciudades más grandes. Ahora, también creemos que, está bien que se empiece a volver de a poco y con todas las medidas que conlleva a las actividades, ya que el seguro, como en todos lados, siempre es menor a los sueldos y las familias necesitan sus ingresos para seguir con sus vidas, y, también, todos necesitan volver a actividades, porque, sino, tanto tiempo de encierro puede traer problemas colaterales.

¿Qué mensaje transmitiría al Uruguay?

Vemos las noticias y hablamos constantemente con nuestras familias y amistades, tanto de Salto como de Paysandú, y vemos que no se ha tomado conciencia 100% de la situación y de la magnitud; si bien se han cerrado comercios y diferentes actividades, la gente sigue saliendo y juntándose en espacios públicos, como que no pasara nada. Aclaramos que no todas las personas, sí las hay que han estado en cuarentena como el gobierno lo recomendó.

El mensaje que le podemos dar desde esta parte del mundo, es que se cuiden, tomen las medidas pertinentes, y hagan caso a lo que se va planteando por parte del gobierno. Uruguay es un país que siempre ha demostrado estar unido por otras causas, pues, ésta es una causa aún más grande que cualquier otra. Desde nuestro punto de vista, Uruguay no estaría preparado para un brote en masa, y los lugares de salud podrían colapsar y no dar abasto para todos; nos alegramos realmente de los números que vemos allí, ya que no son números exorbitantes, así que, desde la distancia les decimos, gracias por cuidar y cuidarse. Mi opinión es que no hay que tener miedo, sino, precaución. Es un virus un poco más fuerte que otros y, sin una vacuna, por ende, creo que mientras no tengamos una cura, todos estamos expuestos, lo que se intenta con la cuarentena es que no todos se agarren el virus en el mismo momento, y que no colapse todo. Por otro lado, creo que, también, la tierra y el mundo necesitaba un respiro del humano, y en todo este tiempo, pasaron cosas buenas en los ríos, mares, bosques y demás. Dicen que no hay mal que por bien no venga, y así será…. Esto me parece que nos tiene que servir para aprender a valorar las cosas; creo que todos extrañamos cosas simples como los amigos, la familia, sentarse en una plaza, cosas que antes, por desganas, o por falta de tiempo, no se hacían. De ahora en más, me parece que volveremos a empezar en todo el mundo desde otro lugar, más tranquilos, empezar a cuidarnos más, a cuidar más el mundo que nos rodea y empezar a vivir realmente, lo que merecemos… E invitamos a todas las personas de Uruguay, que, cuando se tenga la posibilidades de viajar, que visiten esta hermosa isla, chiquitita como nuestro país pero, realmente hermosa, como, también lo es nuestro país.