Lo anunció el C.A.M. ayer

En la mañana de ayer se realizó el anuncio por parte del Centro de Asistencia Médica, a través de los Dres. Gabriela Álvarez y Arturo Altuna, de la apertura del nuevo Centro de Agudos, ubicado en Avda. Ferreira Aldunate a metros de Juan H. Paiva.

“El plan es hacer la mudanza de la Emergencia y comenzar a funcionar en el nuevo Centro de Agudos a partir del próximo sábado 7 a las 00:00 horas, que incluye emergencia de adultos y niños, farmacia y laboratorio de urgencia, y agrega internación, CTI, radiología (placas) las 24 horas y block quirúrgico propio. De alguna forma este es el final de un proceso que lleva aproximadamente 5 años, entre construcción y adecuación de la planta. El local que teníamos hasta ahora (calle Artigas al 900) estaba resultando acotado en espacio, iluminación y funcionamiento tanto para quien iba a atenderse como para los que trabajan allí”, expresó el Dr. Arturo Altuna.

“El Centro de Agudos se pensó como Emergencia, pero se le fueron agregado cosas, como centro de imageneología tanto para pacientes agudos como ambulatorios, nuevo tomógrafo, resonador para que los pacientes ya no tengan que viajar, además servicio de radiología y ecografía para la emergencia también”, indicó. Hay que recordar que el 1º de julio de este año, la institución organizó una visita guiada con los medios de prensa en el nuevo edificio. Pero desde esa fecha hasta ahora se avanzó considerablemente, “ahora ya están todos los equipos instalados y prontos para comenzar a funcionar”, sostuvo Altuna.

Informó además que si bien el funcionamiento comienza el sábado 7, el acto protocolar con corte de cinta, presencia de autoridades departamentales y locales y palabras alusivas está previsto para el mediodía del sábado siguiente, 14 de diciembre. En tanto el próximo viernes se hará un simulacro del traslado.

COMPLEJO PROCESO DE MUDANZA

Por su parte, la doctora Gabriela Álvarez explicó que “el proceso de mudanza de un servicio asistencial es bastante complejo, más cuando es un servicio que trabaja las 24 horas los 7 días de la semana, pero en algún momento hay que poner el corte del servicio. Se eligió las 12 de la noche porque es cuando baja un poco el movimiento y eso nos da un mejor margen para el traslado. Hay que tener en cuenta que no sólo la parte edilicia es nueva, también todo el equipamiento. Es decir que al momento del traslado habrá dos emergencias en espejo, esta de calle Artigas y las dos (pediátrica y de adultos) nuevas; será un momento en el que estén trabajando en forma superpuesta las dos plantas físicas, equipadas exactamente por igual, porque lo que vamos a mudar es el funcionamiento, el personal. Por eso decía que por unas horas habrá personal superpuesto en ambos locales, no es cerrar uno y abrir otro”, señaló.

Agregó asimismo que “en el correr de esa madrugada, irán cerrando la emergencia de calle Artigas y la de niños (Uruguay y Beltrán); en cuanto al servicio de farmacia los horarios van a estar asociados al de las policlínicas, es decir de 7.30 a 22:00 de lunes a viernes y de 7:00 a 17:00 los sábados. Además se contará con una farmacia de emergencia en el Centro de Agudos, destinada a todo lo que se genere en las emergencias, pediátrica y de adultos, así como en la internación pediátrica, que eso también se muda (hoy funciona en Uruguay y Beltrán, donde continuarán las policlínicas y farmacia asociada), en este caso los niños internados van a ser trasladados el sábado pero durante el día y no en la noche, por ser niños”.

En el local de Emergencia de calle Artigas, el proyecto es ampliar consultorios, “aunque también llevará un proceso, porque, por ejemplo, hay que esperar desmantelar el tomógrafo actual, con lo que se gana espacio y el Ministerio habilita el funcionamiento del nuevo, así que habrá un período de transición”, comentaron los profesionales. Mientras tanto, el sector de admisión y de otros trámites de coordinación permanecerán en el local de calle Artigas.

NUEVOS FUNCIONARIOS

Entre 180 y 200 son los funcionarios que se desempeñarán en el nuevo centro. “Entre directos e indirectos, se van a crear unos 120 nuevos puestos, para los que ya se hicieron los llamados públicos correspondientes -informó Gabriela Álvarez-; estos nuevos puestos incluyen servicio de enfermería, tanto auxiliares como licenciados, servicios auxiliares, tizanería, diferentes técnicos, choferes, entre otros, y como además de emergencia se agregan otros servicios, también esto implica más médicos”.