Querida/o: ¿Y, cómo te trató el temporal? Anunciaron para el miércoles vientos de hasta 90 km/h en la costa del Río de la Plata, pero por suerte no fueron tan fuertes. Fue sí bienvenido el sol. Después de unas dos semanas de lluvias casi ininterrumpidas, tuvimos buen tiempo, y mucho frío, desde el miércoles. Pero pronostican más lluvias desde el fin de semana. Hay casi 9.000 desplazados por las inundaciones en todo el país. Un 70% son de la zona de Durazno. Hay unas diez rutas nacionales cortadas, y dos personas fallecieron, ambas al ser arrastradas por las aguas de ríos o arroyos. Si la lluvia sigue como está pronosticado casi hasta fin de mes, el problema será aún mayor. Yo pasé por el puente del Olimar y la crecida metía miedo. Según un estudio internacional que también se hizo acá, en Uruguay 10% de las personas no cree que las vacunas sean seguras, y 7% no cree sean efectivas. Estamos mejor que en Francia, donde 33% no cree que las vacunas sean seguras, y 19% no cree que sean efectivas. (En el país de los ciegos…) Encuesta de Cifra sobre la interna blanca. (¿Otra vez encuestas?) Acordate que el próximo viernes ya estamos de veda y no puedo darte ninguna en el próximo envío. Lidera Lacalle Pou (38%), seguido por Juan Sartori (26%), Jorge Larrañaga (18%) y Enrique Antía (7%). Carlos Iafigliola no figura en la encuesta. 11% de indecisos, y 6% de margen de error. Lacalle y Larrañaga bajan cuatro puntos respecto a medición anterior, Sartori aumenta 4, y Antía 6. Larrañaga anunció que Presidencia le otorgó cadena nacional de radio y TV para que hable en favor de su campaña “Vivir sin miedo”, cuya reforma constitucional se plebiscitará en octubre. La cadena la tendrá luego de las internas, y Larrañaga recordó que él mismo la había solicitado a Tabaré Vázquez. Daniel Martínez anunció que aún si gana la reforma, no sacará a los militares a las calles a hacer tareas de seguridad interna. Dice que la reforma habilita a utilizar a los militares en las calles, pero no obliga a hacerlo, y que esa aproximación militar a la seguridad ha fracasado en el mundo entero. Naama Cóccaro, jueza de Segundo Turno de Paso de los Toros, reabrió la causa del asesinato de Roberto Gomensoro y anuló el sobreseimiento de José Gavazzo. La causa había sido desarchivada a pedido del fiscal Ricardo Perciballe, especializado en Derechos Humanos. Fue reabierta a raíz de las declaraciones de Gavazzo y Cordero a un Tribunal de Honor militar, con detalles del asesinato de Gomensoro. (Más que detalles, una confesión explícita en más de un sentido). El PN presentó denuncia al Fiscal de Corte, Jorge Díaz, sobre casos de noticias falsas contra precandidatos blancos y el propio PN. Dicen que juntaron detalles sobre más de 20 casos. Juan Barossi, director de un hogar del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa), fue encontrado muerto con una herida de bala en la cabeza, en su propio auto. La Policía investiga, y la hipótesis principal es que fue asesinado. Otra encuesta de Cifra, esta sobre la interna colorada. Ernesto Talvi 50%, Julio María Sanguinetti 40%, José Amorín Batlle 3% e indecisos 7%. Es la primera vez que Talvi lidera, en una encuesta de Cifra. Según la encuestadora, Sanguinetti entró en campaña con muy altos índices de popularidad, y no ha dejado de bajar. Talvi no ha dejado de crecer, a pesar de que muchos no lo conocen. Otra encuesta, sobre voto en octubre, de Radar. FA 36%, PN 29%, PC 14% y Cabildo Abierto 7%. PI, PERI, PG, UP y Partido Verde, 1% cada uno. 5% de indecisos y 3% en blanco y anulados. Respecto a medición anterior, PN crece 4% y el FA se mantiene estable. PC y Cabildo Abierto crecen 1% cada uno. Los uruguayos consumimos la mitad de la media mundial de pescado, por habitante. La media mundial es de 20 kg por persona y por año, y nosotros estamos en 9 kg. En cambio, consumimos unos 100 kg anuales per cápita de carne bovina, uno de los índices más altos del mundo. A pesar de que hay pesca abundante en nuestras costas, la flota uruguaya está envejecida y en decadencia. El principal factor es cultural, no estamos acostumbrados a comer pescado más habitualmente, como ocurre en buena parte del mundo. Se supo que en mayo el ministro de Defensa José Bayardi entregó nueva información sobre enterramientos en el Batallón 14 a la fiscalía especializada en Derechos Humanos. La información se cruzará con otra ya disponible, para eventualmente ordenar nuevas excavaciones en busca de restos de detenidos desaparecidos. Un juez colombiano pidió la detención de Andrés “Betingo” Sanguinetti por el pago de coimas millonarias por parte de la empresa multinacional Odebrecht. Betingo es medio hermano del expresidente Julio María Sanguinetti. Al parecer, Betingo es de las personas más nombradas en muchas denuncias. Manejaba la cuenta de Odebrecht en la Banca Privada de Andorra (BPA), por donde pasaron las coimas para altos funcionarios públicos de Colombia y Perú. En un par de meses se inaugurará un laboratorio modelo de bioseguridad, en Salto. Será en la sede de la Universidad, allá. Las obras costaron 4,5 millones de dólares. Habrá allí un laboratorio de bioseguridad nivel 3, el primero del país, para por ejemplo estudiar enfermedades infecciosas que puedan ser exóticas. En el litoral, la Universidad ya tiene 11.000 estudiantes. Estudiantes del Liceo 10 de Montevideo ocuparon el centro. Protestan porque quieren quitarles pancartas que colocaron en contra de la campaña “Vivir sin miedo”, al igual que se hizo en otros liceos. La colocación de las pancartas, les dijeron, viola la laicidad. La Justicia definirá el asunto en estos días. Lacalle Pou reafirmó su posición de que “el que gana, gana” la postulación presidencial en la interna blanca. (Ah, qué vivo, si va primero). Él recordó, y yo le recuerdo a usted, atrevido, que Lacalle ya había dicho lo mismo en las internas anteriores, hace cinco años, cuando estaba detrás de Larrañaga según las encuestas. El miércoles falleció Carmen Tornaría, exconsejera del Codicen y presidenta de la Fundación Plenario de Mujeres del Uruguay, docente de Historia y referente fundamental de la educación en el país. Carlos Julio Pereyra, histórica figura blanca, también le cayó a Sartori. “No tiene un conocimiento cabal de la política uruguaya, porque no ha participado nunca de ella” y “no conoce los hábitos de la vida en Uruguay, el funcionamiento político que emana de la Constitución” fueron algunas de sus frases. El BCU dio a conocer su informe trimestral. En el primer trimestre del año, la actividad económica disminuyó 0,2% respecto al mismo periodo del año pasado. La última vez que hubo un crecimiento del PBI fue en el primer trimestre del 2018. Las exportaciones en el periodo cayeron en volumen físico de 6,0 %. Las importaciones también disminuyeron a una tasa anual de 7, 9 % en el mismo período. Miles de uruguayos viajaron a Porto Alegre para el partido de Uruguay con Japón, que se jugaba al cierre de esta, y que ya sabrás cómo salió. Yo vi el partido de debut en la Copa América, contra Ecuador, que ganamos 4 a 0, y la Celeste parecía el Barcelona, en el primer tiempo.

Me pellizcaba, pero estaba despierto nomás.

Y al maestro Oscar Tabárez, los periodistas extranjeros lo tratan en las conferencias de prensa como un referente mundial. (¿No lo es, acaso?) En una conferencia, cuando terminó, un periodista japonés comenzó a aplaudirlo, y los demás lo imitaron. Alain Mizrahi, del Grupo Radar, analizó a los votantes de Juan Sartori. Un perfil promedio es el de personas jóvenes, con bajo nivel educativo.

La mitad de quienes dicen que lo votarán en poco más de una semana, no votaron a los blancos en las elecciones anteriores.

Y la mitad de ellos, o sea el 25%, son exvotantes frenteamplistas, y sobre todo de la lista 609. “Huérfanos del Pepe”, los llamó Mizrahi. (Y debe haber provocado un lío enorme con ese nombre).

Tampoco da para ofenderse. Por las dudas, si sos de los lectores que viven en Uruguay, y pensás votar el domingo 30, andá buscando la credencial.

Te mando el abrazo de

siempre.

Juan Antonio Minuano