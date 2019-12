Minas, viernes 27 de diciembre de 2019

Querida/o: ¿Cuántos kilos aumentaste con las comilonas navideñas? Yo no me pesé, por las dudas. Se nos termina el año. El presidente electo, Luis Lacalle, se tomó unos días de vacaciones y mandó un mensaje desde Costa Rica, donde está con su familia. Cuando vuelva, en pocos días, comenzará a delinear la ley de urgente consideración. Hablando de eso, Tabaré Vázquez le pidió a Lacalle incluir dos asuntos en esa ley, uno sobre el Fondo Nacional de Recursos (FNR) y otro sobre el acceso a agua potable en la zona metropolitana. El primero establece que el FNR no financiará medicamentos ni procedimientos de alto costo no incluidos en los protocolos de Salud Pública. El segundo dispone construir una planta de tratamiento de lodos residuales de la represa de Aguas Corrientes sobre el Santa Lucía, y la construcción de una nueva represa de respaldo en el arroyo Casupá. Aguas Corrientes abastece de agua potable a la zona metropolitana, con 60% de la población. Esas obras costarían unos 150 millones de dólares. Respecto a los medicamentos, actualmente el FNR paga a veces por medicamentos de altísimos valores -unos cuantos miles de dólares mensuales por paciente- cuya eficacia no ha sido probada, y que no están habilitados aún en el país.

Vázquez recordó al informar sobre estos temas que en el 2005 el Estado gastaba mensualmente unos 300 mil dólares en medicamentos con el FNR, y ahora gasta 3,5 millones por mes. Si sigue aumentando ese gasto, dijo, el sistema colapsará, y ya no habrá medicamentos ni tratamientos de este tipo para nadie. Lacalle se mostró receptivo ante ambos planteos. Hubo tres femicidios en Navidad. En Nochebuena, una mujer fue atacada por su expareja cuando festejaba con su hermana. Esta murió enseguida de un balazo, y la otra a los pocos días. El hombre, ya detenido, tenía denuncias en su contra por violencia doméstica, y restricción de acercamiento. El mismo día, una muchacha de 18 años murió apuñalada por la expareja de su madre, cuando intentó defenderla de un ataque. La muchacha era madre un bebé de pocos meses. Hoy habrá Alerta Feminista por estos y por los demás 32 femicidios del año. Un fin de año dantesco en este sentido. El hombre que asesinó a las dos mujeres casi fue linchado en la calle por gente que estaba allí en el momento del ataque. Gloria Rodríguez, senadora blanca electa, reclamó declarar emergencia nacional en el tema. Lo mismo han pedido otras legisladoras del FA anteriormente, y muchas organizaciones. Fiscalía pidió prisión para Alberto Fernández, dueño de Fripur. Fernández había ofrecido como garantía unas mil toneladas de pescado -más de 10 millones de dólares- para un préstamo del BROU. Cuando el banco quiso cobrar la garantía, por falta de pago, descubrió que el pescado había sido vendido sin permiso. Fue a Punta de Rieles pero a los pocos días fue trasladado al Hospital Británico para evaluación. Tiene una enfermedad oncológica. Fernández fue quien regaló a José Mujica su banda presidencial, cuando asumió el cargo. Diego Forlán es el nuevo técnico de Peñarol, y Gustavo Munúa el de Nacional. Ambos son conocidos por promover el buen juego, así que veremos. (Menos en los clásicos, que nunca se juegan bien). E vero. Las exportaciones cárnicas aumentaron 7,9% entre el 1º de enero y el 14 de diciembre de 2019, respecto al 2018. Se vendió por U$S 2.070 millones. China (59% del total) y la UE (15%) son los principales destinos. Carne bovina y derivados U$S 1.724 millones, menudencias 103 millones, carne ovina 66 millones y carne equina 23 millones. Precio promedio carne bovina de U$S 3.867 la tonelada. Las partidas de matrimonio, nacimiento, reconocimiento, defunción y de divorcios en el extranjero de Montevideo, Las Piedras y Ciudad de la Costa pueden ahora tramitarse gratuitamente por internet. Se busca por número de cédula, nombre completo o fecha de nacimiento, aunque aún no se puede hacer con partidas antiguas. En Minas se hizo la Navidad Serrana, como cada año en la plaza principal. Pero esta vez vino cargadita. Entre los arbolitos expuestos por instituciones, uno llamo la atención. Era del Batallón de Infantería Nº11 de Minas, y estaba hecho con cañones, fusiles, municiones y demás. Luego de un corto e intenso escándalo en redes sociales, el ministro Bayardi ordenó quitarlo, e investigar. Se sancionó a varios oficiales, con diez días de arresto a rigor con prohibición de visitas. Justo en las fiestas. Lacalle se reunió con la Unión de Exportadores. Coincidieron en que hay que mejorar la competitividad con mejor infraestructura, bajar costos y mejorar acceso a los mercados. (¿Qué costos van a bajar? No me asustes). Los Bomberos realizaron unas 400 salidas en todo el país entre el 24 y el 25 de diciembre. “Una jornada bastante tranquila” dijeron, comparada con otros años.

Hubo menos fuegos artificiales, eso sí me di cuenta. El precio de los cuetes, y la mayor conciencia de la gente respecto a las mascotas, ayudaron para ello. Del 4 de enero al 2 de febrero tendremos la 8ª edición de Montevideo de las Artes. Habrá 60 funciones de 24 espectáculos teatrales nacionales, en cuatro salas. Será como siempre con entrada libre y gratuita, y habrá transporte gratuito hacia el Centro Cultural Florencio Sánchez del Cerro, el más alejado. Pepe Mujica declaró públicamente su arrepentimiento por sus dichos en una entrevista sobre el Partido Socialista, el feminismo y Constanza Moreira. Había dicho que el PS no había hecho casi campaña electoral, y que el feminismo es “inútil” porque el machismo “es un hecho”. A Constanza Moreira, líder del sector Casa Grande del FA, la llamó “burra”. Y claro, le cayeron desde todo el universo y cercanías. Luego pidió disculpas porque ofendió “a nobles compañeros”, pero lo dicho, dicho está. El más incisivo con la respuesta a Mujica fue quizá el comunista Oscar Andrade. “Constanza no fue la que promovió a Almagro, ni fue a visitar a Dalmao, no recibio a las Damas de Blanco, ni impulsó a Manini”. (Ouch, eso dolió). El Pepe tiene un cuero más grueso que el de un rinoceronte. El kilo de carne bajó 5 pesos desde el 24 de diciembre, y el asado 10. Hubo largas colas en muchas carnicerías para Nochebuena, a pesar de que los precios siguen estando por las nubes porque se exporta toda la carne. Fiscalía aclaró el crimen del hincha de Nacional. Lo cometió un joven por encargo de un barrabrava de Peñarol que está encarcelado. Fue por algo de dinero y droga. Ya está entre rejas, al igual que la mujer que iba con él. Y el barrabrava será procesado una vez más, como autor del crimen. Muchos reclamaron luego del crimen que se prohíba el uso de celulares en las cárceles, porque el asesinato fue ordenado por esa vía por un preso. Según el Fiscal de Corte Jorge Díaz si se prohíben los celulares en las cárceles, habría una “explosión” porque cierto nivel de comunicación debe haber. Un artesano y artista callejero fue asesinado en Mercedes por varias personas cuando entró al predio de un parador a buscar agua para cocinar. Sufrió una golpiza brutal que le provocó la muerte. Hubo siete detenidos, y hay varios de ellos seriamente comprometidos. Uno de los agresores lleva desde hace meses una tobillera electrónica, por otro caso de violencia. El 26 de diciembre, las primeras siete personas trans beneficiadas con prestaciones según la ley aprobada, comenzaron a cobrarlas. Es para personas trans nacidas antes de 1976, que hayan sido privadas de su libertad o víctimas de violencia institucional a causa de su identidad de género. No podrán cobrarla quienes ya cobren jubilación, retiro, pensión o subsidio por incapacidad, a no ser que renuncien a ellos. Hay 139 solicitudes en total. Vecinos de La Blanqueada, en Montevideo, hicieron como cada año la “quema del Judas” en la calle. Este año el judas era un muñeco de Guido Manini Ríos con un cartel que decía “se acabó el recreo”. En años anteriores quemaron muñecos de Fidel Castro, Joseph Blatter, el futbolista chileno Gonzalo Jara, Donald Trump, Luis Suárez, José Mujica o Raúl Sendic. Los colorados buscan alianzas en Montevideo. Negociarán con el resto de los partidos de la coalición para presentarse conjuntamente en la capital, para intentar vencer al FA, que tiene el gobierno allí desde 1989. Fiscalía recuperó dos piezas de arte precolombino pertenecientes a Perú. INAC destacó que en el 2019 se hizo una campaña en China, Estados Unidos, Alemania y Japón para posicionar mejor a nuestras carnes. Ya se alcanzó un precio de U$S 4.000 por tonelada, ahora buscan llegar a U$S 5.000, accediendo a los mercados más selectos y exigentes. También quieren pasar de 400 mil toneladas anuales a 500 mil. El crecimiento del PBI en el tercer trimestre fue de 0,9% interanual. Ya dicen que ya pasó lo peor y que la economía comenzará a crecer de nuevo firmemente. (Nunca dejó de crecer, desde hace como 15 años). Sí, pero algunos años creció bien poquito, no me vas a decir. Astori destacó que hay reservas por 14 mil millones de dólares, 25% del PBI, algo que pocos países pueden decir. Y la deuda externa es de 32% del PBI, muy baja comparada con casi todo el mundo. Bueno, basta por hoy y hasta el año que viene, que será de nuevas cumbres, de las figuradas y de las literales. Por acá pasaremos en familia, como se debe, y con sobrino nieto reciente incluido. Que el 2020 nos traiga un país más próspero, justo y tolerante. (¿No deberíamos traerlo nosotros?). No me pelée, justo hoy que estoy con ánimo navideño y todas esas cosas. El abrazo de siempre, con esperanzas y sueños renovados.

Juan Antonio Minuano