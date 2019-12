Querida/o: ¡Feliz Navidad! (Te noto un poco apurado). La próxima te la mando el 27, así que es lo que corresponde. Presidencia anunció que los estudios médicos más recientes de Tabaré Vázquez, mostraron “que la respuesta ha sido satisfactoria, sin evidencia actual de enfermedad». Seguirá con controles periódicos, pero es algo a festejar a lo grande. La Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE) denunció que trabajadores del ente escucharon unos cantos raros.

Estaban en el Regimiento de Caballería Mecanizada Nº4 o cerca de allí, y escucharon a soldados marchando, y cantando una letra que decía “tupamaros y comunistas todos juntos al cajón”. (Esa noticia es añeja, debe ser de 1976). Es del 13 de diciembre de 2019. Se inició una investigación y los soldados negaron haber cantado eso. No hay grabaciones y para el ministro Bayardi es “palabra contra palabra”. Así que todo pinta a quedar en agua de borrajas. El sindicato de ANCAP paró por un día en la planta de La Tablada. Eso porque allí mismo un camionero fue suspendido por un jefe de la planta. Según el sindicato había llegado a las 2 de la mañana desde Argentina, y tenía que salir de nuevo a la mañana siguiente. Por eso sus compañeros lo dejaron dormir cuatro horas dentro del camión. Hubo un incendio en un depósito del Mides en Montevideo. Enseguida comenzaron las versiones conspiranoicas acerca de que se había quemado “documentación comprometedora”. El Mides tuvo que salir a aclarar que allí no había ningún documento, y que todos los del Mides están en papel y además en formato electrónico con respaldo, así que nada se puede perder. Luis Lacalle confirmó a Luis Salinas (Cabildo Abierto, CA) como ministro de Salud. Salinas, según una información periodística, es socio de una empresa de servicios médicos que encabeza un médico psiquiatra acusado reiteradamente de haber sometido a muchos presos políticos a torturas, durante la dictadura. Salinas negó ser socio de esa empresa. Un periodista mostró entonces los documentos oficiales que lo señalan como tal. Además es acusado de haber vendido servicios al Estado cuando trabajaba para el Estado, algo vedado por la ley. El FA ya dio a entender que Salinas será el primer ministro interpelado luego que asuma en marzo. Tabaré Vázquez defendió el Fondo Nacional de Recursos, FNR. Recordó que el Estado le brinda 40 millones de dólares anuales, para financiar tratamientos complejos y medicamentos costosos. El gobierno y privados se pusieron de acuerdo para la venta del águila del Graf Spee, el buque alemán hundido frente a Montevideo en 1939 por su propio capitán, luego de una batalla naval con la Royal Navy británica. El águila -con un símbolo nazi- y el telémetro del barco fueron rescatados hace unos 15 años en una operación privada, financiada por el relacionista público Alfredo Etchegaray. Según la ley, en los rescates, la mitad va para quienes hacen el hallazgo, y la otra mitad para el Estado, en caso de venta. El presidente Vázquez debe ahora firmar un decreto para permitir la subasta a museos y fundaciones culturales. Lacalle anunció la integración de su gabinete el lunes. Aquí va. Economía y Finzanzas: Azucena Arbeleche, Alejandro Irastorza (subsecretario). Relaciones Exteriores: Ernesto Talvi y Carolina Ache. Mides: Pablo Bartol y Armando Castaingdebat. Educación y Cultura: Pablo Da Silveira y Ana Ribeiro. Defensa: Javier García y Rivera Elgue. Interior: Jorge Larrañaga y Guillermo Maciel. Ganadería: Carlos María Uriarte e Ignacio Buffa. Industria y Energía: Omar Paganini. Transporte y Obras Públicas: Luis Alberto Heber y Juan José Olaizola. Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente: Irene Moreira y Tabaré Hackenbruch. Trabajo y Seguridad Social: Pablo Mieres y Mario Arizti. Turismo: Germán Cardoso y Renzo Monzeglio. Salud Pública: Daniel Salinas y José Luis Satdjian. Secretario de Presidencia, Álvaro Delgado. Prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés. Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP): director Isac Alfie, subdirector José Luis Falero. Los colorados se quedan con Relaciones Exteriores, Turismo y OPP. Cabildo Abierto con Vivienda (Moreira es la esposa de Guido Manini Ríos y senadora electa) y Salud. Los independientes con Trabajo. Juan Sartori, que no tendrá ningún ministerio, ratificó su apoyo a Lacalle Pou y pasó una lista de nombres que considera idóneos para ocupar otros cargos. El sartorismo recordó en un balance que aportó 97.000 votos a Lacalle, y que la elección se ganó por sólo 38.000. El nombre de Sartori sonó como posible presidente del BROU, pero no hay nada confirmado. Y todavía quedan por nombrar directorios de entes, empresas públicas y unas cuantas cosas más, así que la danza de nombres seguirá hasta entrado el verano, que ya nos está bombardeando con un generoso calor pero con poca lluvia. En los ministerios comenzó ya la transición. El canciller Rodolfo Nin Novoa se reunió con Ernesto Talvi, quien tendrá una oficina en el ministerio. La titular de Turismo, Liliam Kechichian se reunió con su sucesor Cardoso, y lo invitó a una feria internacional de turismo en Madrid. El de Trabajo, Ernesto Murro, se reunió con Mieres, quien dijo luego que los Consejos de Salarios deben tener “cierta flexibilidad” que no especificó.

Para Murro, los cambios que se han anunciado en los Consejos de Salarios “serán para peor” y perjudicarán a asalariados, jubilados y pensionistas. El titular de Interior, Eduardo Bonomi, se reunió con Jorge Larrañaga. La subsecretaria del Mides, Ana Olivera, se reunió con el futuro ministro Pablo Bartol. Este aclaró que no se afectarán las prestaciones de la población, y desmintió que se vayan a cerrar los refugios, como trascendió. El futuro ministro de Industria, Omar Paganini, se reunió con el actual, Guillermo Moncecchi, y elogió la nueva matriz energética, «enormemente renovable». Lacalle dijo que la ley de urgente consideración que propondrá en marzo podrá incluir aspectos de la reforma consitucional sobre seguridad rechazada en octubre. Cumplimiento efectivo de las penas y creación de una Guardia Nacional serían dos de ellos. Nacional venció a Peñarol el domingo por 1-0 y se quedó con el Campeonato Uruguayo. Al otro día cesaron al técnico de Peñarol, Diego López. Y dos días después renunció el de Nacional, Gutiérrez, que se va una vez más como campeón e invicto en clásicos oficiales. Los festejos de Nacional del domingo se vieron empañados por el asesinato de un hincha de 24 años. Un cobarde aún no identificado disparó contra la multitud que festejaba en la avenida 8 de Octubre en Montevideo, mató a un joven e hirió a otro. En Artigas, una muchacha de 17 años con un embarazo de ocho meses fue asesinada de un tiro en la cabeza. El asesino confeso es su pareja, un policía de 29 años. Dijo que estaba limpiando su arma cuando se disparó, pero la Justicia investiga el caso como posible femicidio. Muchos, y sobre todo muchas, protestan porque el asesinato del hincha de Nacional sacudió -comprensiblemente- al país, pero el de la muchacha embarazada, no tanto, o casi nada. (Y yo creo que tienen razón las y los indignados). Yo también. Ediles del FA de Colonia ampliaron denuncia contra el intendente Moreira. Dicen que hay pasantías que se han renovado siete veces, cuando la reglamentación permite sólo una vez. Los beneficiados al parecer son hijos de funcionarios y directores municipales del riñón de Moreira. Ya se ha intentado tratar el tema de Moreira en la Junta diez veces, pero los ediles blancos se retiran de sala o no concurren, y no se logra quórum. La Cámara de Diputados aprobó la ley que regula y previene el consumo problemático de bebidas alcohólicas. Esta ley establece medidas análogas a las que ya se tomaron con el tabaco, para regular su consumo y solucionar y prevenir serios problemas de salud pública. La oposición votó casi unánimemente en contra, y ya anunció que derogará la ley cuando asuma el nuevo gobierno. El gobierno argumenta que el consumo problemático de alcohol es un problema serio de salud pública y que está aumentando su ingesta, sobre todo entre los jóvenes. El consumo problemático de alcohol provoca varias enfermedades muy serias, y dependencia al igual que muchas otras drogas. La ley prohíbe la venta de alcohol a menores de 18 años y en centros educativos, se crea un registro de vendedores de estas bebidas. Además se regula la publicidad y el patrocinio de bebidas, y las etiquetas de los envases deberán advertir sobre los riesgos del consumo de alcohol. Si miramos las cifras, el tabaco y el alcohol, por separado, causan muchas más muertes cada año que todas las demás drogas juntas. Y en el mundo muchos países desarrollados regulan fuertemente la venta de bebidas alcohólicas y la publicidad. La Policía realizó la Operación Cabaña en Lascano, Rocha. Se desarticuló una banda que vendía drogas, con allanamientos simultáneos y detenciones. Se incautó pasta base, marihuana, cocaína, armas y dinero. Trece detenidos, todos declarando ante la Justicia. (¿Todo eso en Lascano, que tiene menos de 8 mil habitantes?). Todo eso. Sigo con Rocha. Guido Manini Ríos recomendó a sus seguidores en Rocha presentar un candidato a la intendencia en el lema Partido Nacional. Es que la coalición, si no se presenta de manera conjunta en las elecciones departamentales de mayo, puede perder con el FA en varios departamentos, además de Montevideo y Canelones. Rocha es uno, pero también puede ocurrir en Salto y Paysandú, y en algún otro donde el FA tiene entre 30% y 40% de los votos. Según encuesta, aumenta aprobación de los montevideanos del sistema de transporte público. 51% lo considera bueno o muy bueno, y 26% malo o muy malo. Desde el 2015 la evaluación positiva aumentó 11%, y la negativa bajó 6%. Se asocia la buena evaluación a la incorporación de la tarjeta STM, que significó una congelación del precio del boleto por más de dos años, y a las unidades nuevas, mucho más cómodas y seguras. Otra de Rocha. El incendio se controló, luego de destruir 2.000 hectáreas de montes y destrucción total de 16 viviendas. La Intendencia de Rocha apoyará a quienes perdieron sus viviendas. El responsible del incendio fue un turista argentino, que dejó encendido el fuego para el asado y fue a darse un baño a la playa. Ahora está en manos de la Justicia, pero no le daría la vida para reparar el daño provocado. ANCAP comenzó a exportar nuevos combustibles y propileno a la Argentina. Los combustibles son refinados, con menos azufre y cumplen con la norma Euro 5, requerida por autos modernos de alta gama. ANCAP logra utilizar mejor sus instalaciones y maximizar beneficios. La ganancia adicional de ANCAP por esta actividad es de 2 millones de dólares anuales. En un foro empresarial, Julio María Sanguinetti recordó que el nuevo gobierno deberá hacer un fuerte ajuste económico. Y ejemplificó el tema de una manera poco feliz. Dijo que es como desplumar a una gallina o un pollo. “Debe hacerse una pluma a la vez, para que chille menos”. El tema es que el país está lleno de pollos, pero en la audiencia de Sanguinetti, seguramente no había ninguno. Sanguinetti es el nuevo secretario general del Partido Colorado luego de hacer una alianza con Talvi. Es la tercera vez que asume el cargo. Sanguinetti parece tener entre los colorados, y en el nuevo gobierno, un peso mucho mayor al que razonablemente le daría la cantidad de votos que obtuvo en octubre. En Montevideo, 79% considera “bueno” o “muy bueno” el estado de espacios públicos y la iluminación. Sólo 7% lo considera “malo” o “muy malo”. La comuna creó, mejoró y recuperó 125 parques, plazas, baldíos y espacios libres en asentamientos precarios, en este gobierno. Diputados aprobó por unanimidad el Convenio Internacional del Trabajo sobre la violencia y el acoso, de la OIT. Fue el primer país del mundo en hacerlo. Eso fue destacado en todo el mundo, y a mí me hace feliz. Como a casi todos aquí, supongo. El abrazo de siempre.

Juan Antonio Minuano