Minas, marzo de 2020

Querida/o: Bueno, llegó el coronavirus, con los primeros casos, seis, en Montevideo (4) y Salto (2), todos viajeros provenientes de Europa. Me puse a repasar la anterior que te mandé y apenas hacía una referencia al Coronavirus. Y ahora el país no habla de otra cosa, y yo hoy, tampoco. Llegó y con fuerza, tenemos casi la misma cantidad de casos (79 el miércoles) que Argentina, que tiene más de diez veces nuestra población. El caso positivo del exsenador Pedro Bordaberry fue de los primeros autóctonos, ya que fue contagiado en Uruguay. La villana de turno es Carmela H., una empresaria del sector de la moda que volvió de un viaje a Europa con síntomas de la enfermedad, y se fue a un casamiento en Carrasco con 500 invitados, al día siguiente. Y no respetó las medidas de cuarentena luego de que se las indicaran. Fue denunciada por la administradora del lujoso edificio en el que vive. El caso está en Fiscalía y la señora puede ser condenada a prisión. Estuvo entre los primeros seis casos detectados, y sólo en el casamiento se contagiaron al menos 20 personas más, casi la tercera parte de los casos que había en el país el miércoles. Otro señor que debía guardar cuarentena por haber estado en contacto con un enfermo, no tuvo mejor idea que ir al sauna del Club de Golf en Montevideo. Se enteraron en el club, le dijeron que no fuera por dos semanas… ¡y fue de nuevo! También fue denunciado y puede enfrentar un proceso judicial. Algunos, por suerte no muchos, acopiaron tapabocas, alcohol en gel, papel higiénico y agua embotellada. Ya hay quienes ofrecen por internet o en supermercados el litro de alcohol en gel a mil pesos para la venta. Y los tapabocas, cuando aparecen, a precio de oro en polvo. Por ahora no se limitó el precio de venta de estos artículos, pero deberían hacerlo. Mucha gente no puede comprar, porque no hay o porque no puede pagar esos precios infames. Personal de salud en todo el país denuncia que no tienen material de protección suficiente o disponible. Y son quienes están en primera línea en el combate al virus. Las emergencias médicas trabajan al límite de su capacidad, por los llamados a domicilio. Y más del 90% de los llamados a emergencias son superfluos, inútiles, por síntomas inexistentes o exagerados. Un poco de sensatez, por favor. No acopiar productos básicos, alcohol en gel o tapabocas, lavarse las manos una vez por hora como mínimo, no concurrir a reuniones, no organizarlas, toser en el brazo doblado y no en la mano. Con eso y algunas medidas básicas más recomendadas por el MSP alcanza para contribuir a combatir la pandemia en el país. Los tapabocas son imprescindibles para los enfermos y para el personal de salud. Practiquemos la empatía y la solidaridad, que saldremos todos ganando. Y tengamos en cuenta que en lo que va del año, ningún uruguayo ha muerto o está grave por el coronavirus, pero ya murieron tres mujeres, asesinadas, en casos de violencia de género. Ese es un mal que tenemos desde hace mucho, matando uruguayas, y que seguiremos teniendo cuando se vaya el coronavirus. El gobierno anuncia nuevas medidas todos los días para combatir la pandemia, con el secretario de Presidencia Álvaro Delgado como vocero principal, encabezando las conferencias de prensa que hacen todas las noches. Vuelos desde Europa suspendidos, clases suspendidas, oficinas públicas -a no ser la Salud- con mínimo personal y trabajando a distancia siempre que sea posible. El Plan Ceibal anunció que está preparado para que todas las clases en Primaria sean a distancia si es necesario. Uruguay es uno de los países con mejor conectividad de internet en el mundo entero. Y Antel anunció que regalará 5 GB para utilizar internet a todos sus usuarios, para empezar. La frontera con Brasil demoró en cerrarse, y al menos hasta hace un par de días continuaban entrando viajes con turistas extranjeros por el Chuy y otras localidades. Se anunció una flexibilización del seguro de paro en comercio y servicios, y también del seguro por enfermedad. Se reactivó la planta de ALUR para fabricar alcohol en gel, y el Ejército comenzó a producir tapabocas. Un equipo científico de la Universidad de la República creó un test de diagnóstico del coronavirus, a partir de experiencias internacionales. Lo pusieron a disposición del MSP, gratuitamente. Los tests que ofrece el sistema privado los cobran a $ 3.000 cada uno. Argentina cerró sus fronteras y quedamos aislados de ellos. Había unos 60 uruguayos varados en Perú, sin poder volver, y otros en Asia y Europa. La Cancillería intenta traerlos a todos a casa. Los cuatro partidos políticos más importantes (PN, PC, FA y CA) se reunieron con la Corte Electoral, que les anunció que probablemente no pueda cumplir con los plazos para organizar las elecciones departamentales de mayo. Parece haber acuerdo entre los partidos para posponerlas, pero para ello se necesita una ley interpretativa, votada en el Parlamento. En un video en redes sociales, Guido Manini Ríos llamó a la unión de los orientales y al gobierno le pidió que suspenda el aumento de tarifas. (¿Pero él no es parte del gobierno?). Bueno, sí. Le creó al gobierno un lío mayúsculo porque la noche anterior la ministra de Economía había descartado de plano que se suspendiera el aumento de tarifas. Algo que reclamaban ya el FA y los sindicatos. Lacalle inmediatamente convocó al Consejo de Ministros. El FA propuso al gobierno un acuerdo nacional por la crisis sanitaria. La propuesta incluye posponer aumento de tarifas, apoyo a trabajadores y empresas, entre otras. China ofreció ayuda a nuestro país por la pandemia. Y de paso acalló muchas voces críticas de las donaciones que Uruguay hizo hace poco tiempo a China por el mismo motivo. Un grupo desconocido hasta ahora se adjudicó el incendio de dos camionetas de UTE, en protesta por el aumento de tarifas. Lo reivindicaron en una cuenta de Instagram con el nombre “contra.info”. Varios equipos de fútbol licenciaron a sus jugadores, y Defensor Sporting envió a seguro de paro a todos sus funcionarios. Con la crisis sanitaria, aparecen también muestras de solidaridad. Muchos se ofrecen para hacer compras y trámites de ancianos, para que no salgan de sus hogares, ya que son el grupo más vulnerable. Un proveedor de material sanitario y de higiene en el Cerro (Montevideo) comenzó a distribuir masivamente kits gratuitos con un poco de alcohol en gel y un par de mascarillas. La labor de médicos y enfermeros, trabajando a destajo atendiendo llamados y pacientes, muchas veces sin el equipamiento adecuado, merece aplausos. (Merece mayor apoyo logístico, diría yo). También. Brasil cerró todas sus fronteras terrestres, menos con Uruguay. Ese privilegio es un poco inquietante y ominoso. Las calles están casi vacías, y en algunos lugares, como en Florida, patrulleros con altavoces advierten a la población que no salga a la calle. Un avión de la Fuerza Aérea salió hacia Perú con ciudadanos de ese país. Volverá trayendo a uruguayos que están varados allá. Unos 500 efectivos militares comenzaron a patrullar las fronteras terrestres, como ya estaba previsto en una ley del año 2018. En el Chuy paraban en el control fronterizo a turistas extranjeros que entraban al país, y les daban información sobre el coronavirus. (Lo incomprensible es que entregaran información a turistas entrantes, cuando esa frontera debiera estar cerrada hace rato). Y bueno, lo más probable es que se cierre en horas, o días. (Días que valen y duelen mucho). El Sindicato Médico solicitó al gobierno decretar una cuarentena general, entre otras medidas. El gobierno estudia la propuesta. Un importante empresario automotriz dio positivo para el virus. Y poco tiempo antes había estado reunido con varios ministros. Todos están bajo estudio. Por las noches, mucha gente sale a balcones, terrazas y techos a aplaudir al personal de salud. Y se oye algún cacerolazo de protesta, también. Extenderán la zona de emergencia por sequía, que continúa golpeando a pesar de algunas lluvias caídas en los últimos días. El aislamiento social está golpeando duramente a los trabajadores y pequeños comerciantes independientes, cuyo ingreso depende de su venta o trabajo diario. Y también a los pequeños comercios y restaurantes, cuyas ventas cayeron en picada. La semana próxima es clave para el país, con este asunto del coronavirus. Es cuando podremos ver si las medidas tomadas en el país sirvieron o no para evitar el incremento exponencial del número de contagiados. Anoche se anunció que el número de afectados por el virus llegó a 94. Anunciaron además medidas económicas de apoyo a empresas pequeñas y medianas. Créditos blandos del BROU, se posponen vencimientos de BPS y DGI. Fortalecerán apoyo económico y alimentario a familias más pobres, además. Los aumentos de tarifas siguen en pie. (Casi todo el mundo esperaba un anuncio en sentido contrario). Es momento de extremar medidas de precaución y cuidado, evitando el contacto social, y cuidando sobre todo a los mayores de 60 años. Apoyar a los abuelos, pero evitar en lo posible contacto con los nietos, que suelen ser portadores del virus, pero sin presentar síntomas. Muchos residenciales de ancianos han prohibido el ingreso de cualquier persona, a no ser quienes trabajen allí. No pueden entrar ni siquiera los familiares. Psicogerontólogos de la Universidad de la República se organizaron para apoyar a toda persona mayor de 65 años que lo necesite, por ahora en Montevideo y parte de Canelones. A cuidarnos, y a cuidar a los demás. Si logramos enlentecer el avance del virus, podremos retomar una vida más o menos normal, más tempranamente. Esta vez no te mando un abrazo, porque los tenemos suspendidos por un tiempito. Pero va con el cariño de siempre.

Juan Antonio Minuano