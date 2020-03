Minas, viernes 27 de marzo de 2020

Querida/o: Aquí andamos, con tapabocas y guantes, y lavándonos las manos 67 veces por día. Y guardados, todo lo que podemos, y siempre que podemos. Dicen los que saben que lo peor de la pandemia está por venir en Uruguay, y yo, que no sé nada de esto, no podría estar más de acuerdo. Anoche, el presidente Lacalle anunció que se creará un Fondo Coronavirus para enfrentar la crisis. Se financiará con fondos públicos, y aportes de funcionarios públicos. Los de más alto rango, incluyendo el presidente, ministros, legisladores y directores de entes y empresas públicas, aportatán 20% de sus salarios. Los funcionarios públicos con salarios mayores a 80 mil pesos -y los jubilados públicos, incluyendo a los militares- aportarán entre 5% y 20%. Esto será en principio por dos meses, pero puede extenderse. Se excluye a los trabajadores de la salud. Aumentarán las asignaciones familiares. También crecerá la entrega de canastas alimenticias, unas 300 mil según dijo Lacalle. Se anunció además que hay 21 casos nuevos, total de 238, con cuatro pacientes graves. Departamentos afectados: Canelones, Colonia, Flores, Maldonado, Montevideo, Rocha, Salto y Soriano. La cantidad de tests ayer llegó a 245. Esperan llegar a mil tests diarios la semana que viene. El testeo masivo es uno de los factores críticos, que se ha mostrado eficaz en el mundo para frenar la pandemia. Se instaló la polémica por la cuarentena obligatoria. El Sindicato Médico (SMU) y unas 18 sociedades médicas le pidieron al gobierno instalar la cuarentena general obligatoria hasta mediados de abril, para evitar un colapso del sistema de salud. El gobierno dice que si lo implantan, muchas personas humildes que dependen de su trabajo diario para subsistir, quedarán en la miseria. (¿Y si el Estado garantiza un ingreso universal mínimo, y declara la cuarentena?) Se ha hecho en unos cuantos países, incluyendo la Argentina, que eligió ese camino. Tabaré Vázquez apoyó las medidas del gobierno pero también pidió que se decrete una cuarentena obligatoria, en consonancia con casi todas las organizaciones médicas y los especialistas. Anuncian que lo peor de la pandemia en el país, en cuanto a número de casos, llegará a partir de dos semanas, y quizá por un mes o más. El gran problema será que el sistema de salud no colapse, como ya sucedió en España e Italia, dos potencias económicas. Gerardo Amarilla, diputado blanco por Rivera, está en aislamiento. Viajó en un bus de Turil de Montevideo a Rivera, y una pasajera dio positivo al virus. Todos los pasajeros cuarentenados. Hubo un caso positivo en un funcionario del Hospital Militar. Ahora hay 50 funcionarios de salud del hospital en cuarentena obligatoria, incluyendo a más de diez médicos. El personal de salud es el sector profesional más golpeado por la pandemia en el mundo, y es un riesgo muy grande porque son quienes están en primera línea para combatirla. El MIDES contrató por U$S 15 mil mensuales 35 habitaciones dobles en un hotel céntrico montevideano, para acoger a personas en situación de calle mayores de 65 años. Es un sector muy vulnerable al contagio del virus. Enseguida denunciaron que el hotel es de la familia de la exsenadora blanca Verónica Alonso, y que la contratación se hizo sin licitación alguna. Desde el MIDES dijeron que no sabían que el hotel era de la familia de la exsenadora. El director del programa para personas en situación de calle del MIDES es el exjefe de campaña de Alonso del año 2014, y muy cercano al pastor evangélico Jorge Márquez, viejo aliado de Alonso. Según la exsenadora, para su familia es como realizar una donación ya que cobran sólo siete dólares por persona y por día. Antes el hotel estaba vacío, justamente por la pandemia. El sindicato de ANCAP pidió al Directorio de la empresa intensificar la producción de todos sus alcoholes, incluyendo la versión en gel, la más demandada ahora. Reclaman que se venda al costo en las estaciones de servicio de ANCAP en todo el país. Se consigue alcohol en gel, pero a precios obscenos, 20 o 30 veces mayores que los que había un par de meses atrás. Los principales partidos políticos tienen casi acordado posponer las elecciones departamentales y municipales para el mes de octubre. Estaban previstas para mayo, pero obviamente la situación del país no permite hacerlas. Falta definir si se hacen el primer o segundo fin de semana de octubre, y habrá una ley interpretativa. La Corte Electoral había anunciado que con la pandemia iba a ser imposible organizar elecciones en mayo. El miércoles, caceroleada convocada en todo el país por el PIT-CNT. La central sindical reclama ingreso universal mínimo, cuarentena general obligatoria y aplazamiento del aumento de tarifas, entre otras cosas. Al mismo tiempo hubo gente que aplaudió y/o cantó el himno, para oponerse al cacerolazo. Las cacerolas se sintieron fuerte en varios barrios de Montevideo, pero mucho menos fuera de la capital, aunque también hubo, hasta en el centro de Maldonado. El gobierno decidió que los 7.774 funcionarios públicos mayores de 65 años deberán quedarse en sus casas obligatoriamente. Se incluye a funcionarios de la Administración Central y las intendencias, y cobrarán todo el salario. Se exhortó a los trabajadores privados de la misma edad hacer lo mismo, y se estableció para ellos un subsidio por enfermedad. Los supermercados acordaron un horario especial -de 8:30 a 10 horas- para priorizar atención a mayores de 65 años. Tres personas que producían ilegalmente alcohol en gel fueron enviadas a la justicia, en Canelones. Algunos están intentando hacer su agosto a costa de la necesidad de la gente. El FA definió los nombres de las 34 personas que ocuparán cargos ofrecidos por el gobierno de Lacalle en entes e instituciones públicas. El excolorado Fernando Amado estará en AFE, Walter Sosa en el Directorio de ANCAP y Andrés Berterreche en Colonización, del que fue presidente. Con el coronavirus los envíos a seguro de paro se fueron a las nubes. El 18 de marzo eran 21.103, y el viernes 20 ya habían llegado a 40.601. Y se espera que suba mucho más. La inmensa mayoría de los trabajadores pierde hasta más de la mitad de sus ingresos con el seguro. El MTSS autorizó adelantar las licencias generadas este año, para favorecer el aislamiento social. Pepe Mujica planteó cobrar un impuesto específico a todos los salarios por encima de 50.000 pesos, para ayudar al Estado a paliar la crisis generada por el coronavirus, que casi ha paralizado la economía. Cabildo Abierto (CA) propone tope salarial de 100 mil pesos a todos los salarios públicos, mientras dure la emergencia sanitaria. Los diputados y senadores ganan $276.801. (¿Eso incluye las jubilaciones de los generales como la del líder de CA, Guido Manini, de unos $ 250.000 mensuales?). Nunca hablaron de jubilaciones, sólo de salarios. En el Ejército, 16 efectivos se dedican a tiempo completo a fabricar tapabocas. Harán unos 20.000, que serán entregados al MSP, y serán seguramente muy bien recibidos. Cancillería gestionó exitosamente el retorno de unos 70 uruguayos que estaban varados en Perú. Lo mismo ocurrió con otros 46 que estaban en Chile. Los compatriotas vuelven y pasan directamente a cuarentena, aunque en el hogar y con un control relativamente laxo. El aislamiento y la cuarentena no son obligatorios, pero casi todo el mundo lo acata. Excepciones hay, lamentablemente. El domingo la feria de Tristán Narvaja en Montevideo estaba llena de gente. La costa de Rocha y balnearios de Maldonado se llenaron de uruguayos y turistas extranjeros, que se han tomado el asunto como vacaciones improvisadas. En La Paloma, vecinos indignados cortaron la ruta con un camión de arena, para evitar la entrada de turistas. Cientos de costureras/os solidarios fabricaron decenas de miles de tapabocas para el Hospital Maciel. Este mismo hospital está poniendo en marcha un nuevo equipo que permitirá hacer unos 500 tests de coronavirus diarios. El Hospital de Clínicas hace lo propio con otro equipo, pero de menor rendimiento. Aumentar la cantidad de tests diarios será clave para conocer y aislar casos silenciosos y asintomáticos, que son riesgosos porque ahora pueden circular y contagiar a otras personas inadvertidamente. (De ahí la importancia de quedarse en casa, a ver si entendés). Entendí, entendí. Hubo fuertes críticas al presidente por decir en una conferencia de prensa que los últimos femicidios son un “efecto colateral” que es “lamentable”, de la cuarentena. Llamar así a los femicidios le valió una catarata de críticas. Para el ministro de Interior Jorge Larrañaga, una cuarentena obligatoria “es una ficción” que sólo podría implementarse con Medidas Prontas de Seguridad. El PIT-CNT ofreció al gobierno un gran acuerdo nacional, en el marco de la crisis sanitaria, que rápidamente se ha vuelto una crisis económica, también. Iberia ofreció un vuelo promocional para que uruguayos varados en Europa puedan volver en un vuelo, hoy. El pasaje cuesta unos 350 dólares, un precio mucho menor al habitual. Fiscalía podría archivar denuncia contra Carmela H. por violación de cuarentena. No se comprobó que lo haya hecho. Sí podría haber proceso contra sus hijos, que la visitaron estando enferma y no respetaron la cuarentena. Obligatoria o no, estos son días de guardarse en casa, siempre que no estemos obligados a salir. Nos esperan los días más bravos en cuanto a contagios, así que hay que extremar cuidados. Un abrazo, más virtual que de costumbre y con tapabocas, pero con el cariño de siempre.

Juan Antonio Minuano