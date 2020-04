Minas, abril de 2020

Querida/o: Bueno, pasó Turismo. Yo creía que iba a ser un lío de gente haciendo turismo, pero fue relativamente controlado. Igual, el domingo en hora pico pasaban más de mil autos por hora de regreso a Montevideo en el peaje de El Pinar, un espanto. Y policías e inspectores debieron andar correteando a surfistas en La Paloma, y también a turistas playeros en otros lugares de la costa. El lunes se reintegraron al trabajo unos 40 mil trabajadores de la construcción. Se terminó una licencia pactada entre sindicato y patronal, y tuvieron que volver. En Maldonado un obrero con síntomas fue a trabajar, y debieron parar toda la obra hasta nuevo aviso. En UPM cientos de trabajadores recomenzaron su trabajo, con estrictas medidas de control sanitario. El sindicato de la construcción dice que las medidas sanitarias en las obras son de difícil cumplimiento, y es verdad. El gobierno definió que el 22 de abril recomenzaran las clases en muchas escuelas rurales. Hubo protestas de muchos maestros y también de familias, porque puede transformarse en varios focos de dispersión del virus. Anunciaron que se harán tests a las maestras, pero estas deberán viajar todos los días en ómnibus. Los niños tendrán asistencia voluntaria a clases. Una carta de una maestra rural salteña en Facebook, expresando alarma por la posibilidad de contagios con la vuelta a clases, se compartió miles de veces. El presidente Luis Lacalle Pou negó otorgarle la cadena nacional de radio y TV al PIT-CNT el 1º de mayo, cuando seguramente no haya acto a causa del COVID-19. Fuerte rechazo de la decisión desde la propia central y desde la oposición. Le recordaron que en los gobiernos del FA se otorgó la cadena a grupos y partidos que no comulgaban con el gobierno. Jorge Larrañaga la tuvo para impulsar su campaña «Vivir sin miedo». Carlos Iafigliola la tuvo para su campaña para derogar la Ley Trans. Hubo otra para quienes impulsaban bajar la edad de imputabilidad. Por supuesto, muchos expresaron su acuerdo con Lacalle. Guido Manini Ríos defendió en el Senado a quienes son investigados o están detenidos, acusados o condenados por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura. «¿Hasta cuándo se seguirá procesando a militares octogenarios por hechos ocurridos hace 50 años?», se preguntó. La vicepresidenta de la República y presidenta del Senado, Beatriz Argimón, interrumpió a Manini en pleno discurso, y siguió con la sesión. Miles respondieron a Manini por redes sociales: «Hasta que se haga justicia». Y recordaron la relativamente reciente detención y prisión por varios años de un anciano de 94 años en Alemania. Un oficial nazi de un campo de concentración de la II Guerra Mundial. Los jóvenes colorados declararon que el discurso de Manini es «contrario a las tradiciones democráticas y humanistas de Uruguay y erosiona la convivencia democrática». Gobierno iniciará proceso de subasta de avión presidencial adquirido en el gobierno de Vázquez. Costó un millón de dólares cuando se compró. El producto de lo recaudado se destinará a la Fuerza Aérea. El Colegio Médico de Uruguay (CMU) convocó a médicos jubilados para hacer atención telefónica. Atenderán por teléfono o videoconferencia a casos sospechosos de COVID-19. Partió a Miami el segundo vuelo humanitario con pasajeros con COVID-19 de un crucero que iba a la Antártida. Se contagiaron casi todos los pasajeros y ningún puerto, excepto el de Montevideo, aceptó recibirlos. Aquí se dio tratamiento a los casos más graves. La mayoría, australianos, se fueron en un primer vuelo a su país, mediante un corredor sanitario y humanitario. El gobierno de Australia agradeció al uruguayo, y muchos pasajeros australianos también. Y nosotros estamos orgullosos por ello. El Índice de Confianza del Consumidor (ICC), medido por la Universidad Católica (Ucudal) cayó 9 puntos en marzo, respecto a febrero. Fue la mayor caída desde que se mide, en el año 2007. Cayeron la predisposición a la compra de bienes durables (24 puntos) y la compra de electrodomésticos (30,6). ambos récords negativos también. Investigadores de la Universidad y del Instituto Pasteur hallaron que las cepas del virus COVID-19 presentes en el país llegaron a Uruguay desde España, Canadá y Australia. Hallaron además que el virus ingresó el país entre el 20 de febrero y la primera semana de marzo. El gobierno anunció que el sector agropecuario aportará U$S 100 millones al Fondo Coronavirus. Álvaro García, exdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), discrepó con el anuncio. Dijo que en realidad de esos U$S 100 millones, U$S 40 millones los aportará el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), y otros U$S 20 millones los aportará el Instituto Nacional de Carnes (Inac). El resto sería del impuesto de 1% a semovientes, o sea una renuncia fiscal del Estado. El dinero de INIA e Inac se recauda por ley del sector agropecuario, con o sin pandemia. Lacalle se reunió con dirigentes de la Confederación de Cámaras Empresariales, CCE. Uno de ellos expresó satisfacción por el trabajo del gobierno en la crisis y pidió volver al trabajo «con equilibrio». El ministro de Salud, Daniel Salinas, cesó en su cargo a la directora del Departamento Laboratorios de Salud Pública, Verónica Seija. Estos laboratorios son los que confirman los casos COVID-19. Hace unas dos semanas cuatro de los principales jerarcas de epidemiología del MSP presentaron renuncia por discrepar técnicamente con el equipo de Salinas. Seija era uno de esos jerarcas, y su renuncia no fue aceptada entonces, ni tampoco las otras. El gobierno promueve la utilización de barbijos o tapabocas caseros a toda la población, sobre todo en lugares públicos. Se anunció que se distribuirían gratuitamente en los ómnibus en Montevideo, pero según dicen entregaron sólo 50 por coche, lo que no alcanza ni para empezar. La consultora internacional Ipsos hizo ranking de aprobación de gobiernos en el manejo de la crisis sanitaria. Lacalle Pou es el presidente con mayor aprobación, con 59%, seguido por Martín Vizcarra (Perú, 56%) e Iván Duque (Colombia, 51%). Uruguay también lidera en aprobación global del equipo de gobierno, con 62%, empatando con Argentina. 37% cree que la economía uruguaya se recuperará el año próximo. 15 policías están en cuarentena en Maldonado, luego que un efectivo del grupo diera positivo al test de diagnóstico viral.

Tratan de extremar medidas de control e higiene en cárceles, donde hay más de 11 mil reclusos, muchas veces hacinados. El BPS recibió más de 42 mil solicitudes de seguro de paro entre el 1º y el 9 de abril. En meses normales, el BPS recibe entre 11 mil y 14 mil pedidos. Encuesta de Cifra sobre desempeño de Luis Alberto Lacalle. 58% aprueba, 22% no sabe ni contesta, 20% desaprueba. En la coalición, 91% aprueba, 6% no sabe y 3% desaprueba. En la oposición, 21% aprueba, 37% no sabe y 42% desaprueba. La alta aprobación de Lacalle es superada por la del secretario de Presidencia, Alvaro Delgado, con 63% de aprobación y 8% de desaprobación. El canciller Ernesto Talvi tiene la misma aprobación, 63%, pero mayor desaprobación, 13%. El ministro de Salud, Daniel Salinas, 55% aprobación y 16% desaprobación. Pablo Bartos (Mides), 49% y 15% negativo. Pablo Mieres (Trabajo) 42% y 19%. Azucena Arbeleche (Economía) 44% y 28%. En sólo su primera semana de funcionamiento se entregaron más de 30.000 canastas alimenticias a través de la aplicación de celulares «tuapp», gracias a Antel y el BROU. Las personas reciben en su celular un bono de $ 1.200 y pueden gastarlos en 1.600 comercios minoristas del país. Se puede obtener ayuda para gestionar el registro y la activación de beneficiarios llamando a la línea telefónica gratuita 0800 2222. Para el canciller Ernesto Talvi, la cuarentena obligatoria «es inaplicable» porque hay gente que «necesita salir a ganarse el peso». El Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) advirtió que las declaraciones del senador Guido Manini Ríos son «muy peligrosas» para la institucionalidad y la democracia, porque entre otras cosas cuestionó a la Justicia uruguaya. El Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT pronosticó una inflación mayor al 10% en abril, más alta que la registrada en todo el año 2019. Esto se deberá, dicen, a la devaluación de 15% del peso respecto al dólar en lo que va del año, a la sequía y a otros factores. Y temen que la inflación aumente más todavía, por la suba de tarifas públicas decretada recientemente. Se canceló por la pandemia la peregrinación anual a la Virgen del Verdún, el domingo próximo. El santuario y el cerro se cerraron. Habrá una misa del obispo Milton Tróccoli, que será transmitida en directo a los fieles por Facebook y por canales locales de Minas. La peregrinación al Verdún congrega a decenas de miles de personas y es la fiesta religiosa más grande del país. El INE dio a conocer las cifras de desempleo de febrero, agarrate. Llegó a 10,5%, el más alto desde el año 2007. Eso fue 2,1% más que en febrero de 2019, y 2% más que en enero de 2020. Y te dejo por hoy, para que sigas cuarenteando como yo. #QuedateEnCasa, que ahora es más importante que nunca, estas próximas semanas son cruciales.

El abrazo de siempre

Juan Antonio Minuano