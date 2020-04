Minas, abril de 2020

Querida/o: ¿Cómo la vas llevando con la cuarentena? Acá se ve cada vez más laxa, con la gente cada vez más saliendo a la calle. El domingo, la rambla montevideana repleta de gente, y muchas ferias también. En las calles, mucha más gente que antes de Turismo. (¿Se les pasó el susto coronavirus?) Parece que sí. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el peor momento de la pandemia está aún por llegar en América Latina. (¿Peor todavía? ¿Con lo que ya se vive en Ecuador y Brasil, decís vos?). Sí, parece que va a ser peor. Acá, con menos de 600 casos totales y más enfermos recuperados que casos activos, la gente se tranquilizó, para bien y para mal. Por un lado, la ansiedad de muchos y el pánico de algunos pocos, bajaron las revoluciones, por suerte. Por otro lado, aflojar la cuarentena y las precauciones ahora, es una pésima idea. Recomenzaron el miércoles las clases en algunas escuelas rurales, sólo tres días a la semana, sólo tres horas, y con asistencia opcional de los niños. Se anunció que las clases comenzarían en 973 escuelas rurales. Pero sólo 543 de ellas pudieron cumplir protocolo sanitario para hacerlo. Irupé Buzetti, directora de Primaria, fue el miércoles con las cámaras de TV a la escuela rural de La Macana, en Florida, para el reinicio de las clases. Pero no fue ninguno de los 28 alumnos, se quedaron todos en sus casas. Se fue a la escuela rural 56 de Paso Candil, a la que fueron 3 de 25 niños el primer día. El sindicato de maestros insiste en que no están dadas las condiciones y en que no es el momento de abrirlas. Finalmente abrieron sólo 344 escuelas rurales de las 543 previstas. Según el gobierno asistió el 32% de los niños, 990 en total en todo el país. 88 centros abrieron sus puertas pero no fue ningún niño. El Codicen anunció que el 29 de abril comenzarán las clases en otras escuelas. Ayer el Poder Ejecutivo presentó su Ley de Urgente Consideración (LUC) en el Parlamento, que tendrá sólo 90 días para discutir más de 500 artículos. A último momento agregaron varios artículos sobre áreas naturales protegidas. Según varios expertos en el tema, estos artículos, si se aprueban, dificultan la creación de nuevas áreas y la ampliación de las actuales. Y podrían poner en peligro incluso las áreas que ya existen, creadas a lo largo de décadas, con grandes esfuerzos. La industria minera y minera, y las grandes empresas forestales pretenden, más o menos abiertamente, al menos limitar algunas de estas áreas. En el área de comunicación, la LUC fortalece el virtual monopolio de los canales privados, renovando licencias automáticamente y alargando a 15 años las concesiones. Permite una mayor concentración de medios en una sóla persona o empresa. Elimina las campañas electorales gratuitas por TV para los partidos. Elimina la obligación de emitir 30% de producción audiovisual nacional en radios y TV. Y unas cuantas cosas más. Al parecer, todos los cambios propuestos coinciden casi milimétricamente con los reclamos que han hecho por años los dueños de los grandes canales privados de Montevideo. Y te advierto que los artículos de la LUC referidos a los medios audiovisuales son sólo unos pocos de los más de 500. Hay sobre desmonopolización de combustibles, facilitar el acceso de empresas privadas a la red de fibra óptica de ANTEL. Unos cuantos cambios sobre el proceso penal y seguridad, derechos individuales y sindicales, y unas cuantas cosas más. Te prometo detalles para la próxima. Es una ley ómnibus, con muchas cosas, con plazo de ley de urgencia, esas que solían tener un par de artículos, para situaciones de emergencia. El acto del 1º de Mayo no se hará, como era de esperar. En primera instancia el PIT-CNT había anunciado varios actos chicos, con poca gente. A los pocos días anunciaron que en lugar de actos habrá una larga caravana, siguiendo criterios de seguridad sanitaria y un pedido del gobierno. Tampoco habrá Marcha del Silencio el 20 de mayo. Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos anunció que habrá actividad(es) de otro tipo. La Justicia condenó a 25 años de prisión al extorturador José «Nino» Gavazzo, por el asesinato del maestro, pedagogo y periodista Julio Castro, quien desapareció el 1º de agosto de 1977. Gavazzo y varios otros militares negaron por años el asesinato, y se negaron después a dar información sobre sus restos, o la falsearon. En el 2011 los restos de Castro fueron encontrados enterrados, en el Batallón 14, en Canelones. La denuncia original fue presentada por el hijo, Julio Castro Ures, en el año 1985. Gavazzo había responsabilizado del secuestro y asesinato a Juan Antonio Rodríguez Buratti, quien se suicidó en el año 2006 cuando iba a ser detenido. La Justicia no aceptó esa versión. Guido Manini Ríos pidió a la presidenta del Senado, Beatriz Argimón, que su pedido de desafuero sea tratado a la brevedad posible. El desafuero fue pedido en noviembre de 2019 por el fiscal Rodrigo Morosoli, quien investiga a Manini por haber omitido información al Poder Ejecutivo y la Justicia siendo comandante en jefe de las FF.AA. La información, derivada de un Tribunal de Honor militar, era sobre el asesinato de Roberto Gomensoro en 1973. La bancada de senadores del FA ya adelantó que votará a favor del desafuero, pero con una excepción. José Mujica dijo que no la votaría, porque no quiere que Manini «se haga la víctima». La inversión en maquinaria y equipos bajó 28% en el primer trimestre de 2020, comparado con el mismo trimestre de 2019. ASSE y el MSP cesaron a unos 40 funcionarios de confianza que mantuvieron sus cargos del pasado gobierno. Varios, o todos los ceses, fueron por lo menos desprolijos, y algunos al borde del manoseo. Para completarla, echaron nafta al fuego. Cesaron a Alejandra Caputi, médica coordinadora del Regional Oeste de ASSE, por teléfono, mientras coordinaba labor sanitaria. Su sucesor en el cargo fue Alfredo Silva (Cabildo Abierto), pediatra del Hospital Militar, e hijo del presidente del Centro Militar. Antes de asumir publicó en Facebook un texto hablando de «mugre, decidia (SIC) y falta de control» en hospitales públicos en los últimos 15 años, y unas cuantas hermosuras más. En cuestión de horas pusieron sus cargos a disposición decenas de jerarcas de las regionales Oeste y Este de ASSE. Eso incluye directores y subdirectores de hospitales, y directores de redes de atención primaria, entre otros. Inmediatamente hubo reunión de urgencia en la dirección de ASSE y revocaron el nombramiento de Silva. Igualmente, las renuncias ya fueron presentadas, y todos pidieron tener sustitutos a inicios de mayo, a más tardar. En realidad, son prácticamente todas personas que ocupan cargos de confianza, que permanecieron en ellos luego del cambio de gobierno, porque las nuevas autoridades no tenían cómo llenar esos cargos, y se lo pidieron. Cuando pasaron cinco meses desde que Lacalle Pou ganó la elección, dijeron que ya es hora de que el nuevo gobierno ponga a personas de su confianza en esos cargos. A partir del miércoles es obligatorio el uso de tapabocas en todos los supermercados del país. La Intendencia de Montevideo anunció que repartirá cien mil entre usuarios de omnibuses. Tapabocas, no supermercados. La comuna capitalina también pagará por dos meses parte o todo el monto de la pensión a quienes corran riesgo de ser desalojados de ellas por no pagar. Critican al gobierno porque compró, poco después de asumir, petróleo para dos trimestres. Marta Jara, presidenta de ANCAP del gobierno anterior, recomendó al dejar su cargo, esperar -había reservas- porque el precio estaba bajando por guerra comercial entre países productores. A eso se sumó el coronavirus y el precio se desplomó. La diferencia entre lo que se pagó por ese petróleo y lo que costaría ahora es de cien millones de dólares. En Montevideo retiraron el vallado en las playas. La Intendencia dice que ahora son innecesarias, porque con el frío a casi nadie se le ocurre ir a ellas. En los primeros días de abril, el BPS recibió casi 58 mil pedidos de subsidio de desempleo. En marzo, con 80 mil, ya se había batido un récord histórico. Primeros casos de coronavirus en San José y Artigas. (El caso de Artigas es de Quaraí; ¿cuenta?). Y, para los artigueneses capaz que sí. Existe una línea telefónica gratuita de apoyo emocional para quienes se vean afectadas por el aislamiento. El número es el 0800 1920. Falleció el ex diputado del FA Felipe Michelini. Fue coordinador del Grupo Verdad y Justicia formado en el gobierno del FA. Además, un incansable luchador por los Derechos Humanos. Tuvo un serio accidente doméstico, y estuvo varios días internado. Los ministerios de Trabajo y Salud retomaron asistencia presencial de usuarios, con precauciones y protocolos sanitarios. La Corte Electoral fijó elecciones departamentales para el domingo 27 de setiembre. Hubo antes un acuerdo de todos los partidos al respecto. Juan Miguel Petit, comisionado de cárceles, presentó informe al Parlamento. Y el informe es sombrío. Elogia el modelo «rehabilitador» adoptado en una reforma del año 2010, pero ahí se acaban los elogios. En noviembre de 2019 había en el país 11.574 reclusos. Esos son 328 cada cien mil habitantes, superando ampliamente a Perú (267), Chile (229), Colombia (226), Paraguay (180), México (169) o Argentina (167). Pero sin llegar al extremo de EE.UU., con 655, o de Brasil. El año pasado, 26% de los reclusos tenía condiciones de trato cruel, inhumano o degradante. Y buenas posibilidades de rehabilitación e integración social para 27%. Para el resto, 47%, las posibilidades eran insuficientes. Aunque la situación mejoró bastante respecto a 2018. En ese año se logró por primera vez en mucho tiempo que la población carcelaria fuera menor a la capacidad, pero en el 2019 llegó al 100%, otra vez. Se espera que vuelva entonces el hacinamiento, si no se toman medidas. La tasa de homicidios en las cárceles es 18 veces mayor que la media nacional. La tasa de suicidios es cuatro veces mayor. 20% de los presos no saben leer o lo hacen con dificultad. El informe propone bajar la reincidencia, que sigue siendo muy alta, universalizar el acceso a atención de salud, fortalecer la educación en las cárceles, instalar escuelas de oficios, y muchas cosas más. (¿Le darán pelota?) Ahora seguro que no, por la pandemia. Después, veremos. Te mando el abrazo de siempre, hasta la semana que viene.

Juan Antonio Minuano