Minas, viernes 22 de mayo de 2020

Querida/o: El miércoles el país fue inundado por margaritas, todas con algún pétalo faltante. Es el símbolo de la organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, y ese día se realizó como cada año la Marcha del Silencio, esta vez virtual a raíz de la pandemia de COVID-19. Como cada año, reclaman conocer el destino de los 196 desaparecidos uruguayos, verdad y justicia.

Las redes sociales se vieron inundadas por la reivindicación, se colocaron carteles y margaritas de papel, cartón o de lo que fuere en ventanas, balcones, calles, canteros de avenidas, parques, playas. En todas partes las margaritas y los retratos de los desaparecidos. Fue, y es, un reclamo que atraviesa y supera todas las barreras partidarias. El gobierno negó la utilización de la cadena nacional de radio y TV, pero el video con la proclama se emitió en directo por TV Ciudad, el canal de la Intendencia de Montevideo, por Youtube y redes sociales. Parece haber sido la marcha más multitudinaria de la historia, desde que se hizo la primera, en 1996, aunque nadie desfiló por 18 de Julio. Sí hubo marchas guardando distancia entre los participantes, y caravanas de vehículos, en casi todo el país. El gobierno se propone tener un «puente de un año» en la convocatoria de los Consejos de Salarios, a la vista de la debacle económica por la pandemia de COVID-19. El 30 de junio vencen más de 150 convenios colectivos. Muchos grupos tienen cláusulas de ajustes salariales automáticos si la inflación supera el 12%.

En abril fue de 10,9% y el gobierno busca a marchas forzadas que no suba más. En unos días te digo cómo le está yendo en ese tema. La vice Beatriz Argimón y el ministro de Defensa Javier García estuvieron en el reinicio de las excavaciones en el Batallón 14, buscando restos de detenidos desaparecidos. El gobierno buscó así dar una «señal de compromiso» con el tema de los Derechos Humanos y especialmente en el de los desaparecidos, pocos días antes de la Marcha de Silencio. La bancada parlamentaria del FA piensa votar a favor de varios artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC). Apoyarán seguramente la creación de un registro de violadores y varios cambios en al Código del Proceso Penal. Edison Lanza, el uruguayo relator especial de Libertad de Expresión de la OEA, dijo que varios artículos de la LUC «vulneran derechos fundamentales». Cuestiona las limitaciones que pretenden imponerse a la protesta social aunque sea pacífica, bajo la definición de «piquetes». Además sostiene que los cambios en la ley de inteligencia crean en el Estado «un manto de secretismo mucho más grande al que existe» ahora. Hay seis nuevos formalizados por el caso de explotación sexual de menores en Punta del Este. Entre los cinco formalizados previamente había un diputado colorado suplente, un exjuez de Menores, un ex asesor de la URSEA y un empresario de fiestas electrónicas. Ahora, entre los nuevos formalizados hay un notorio militante fernandino del Partido Nacional (PN). El propio partido negó que integre su registro de adherentes, pero aparece como candidato en Maldonado de la Lista 40, que lo desvinculó inmediatamente. Además se anunció que el caso pasaría al Comité de Ética, cosa que no sería posible si no forma parte del partido. En sus redes sociales, el imputado aparece en fotografías con la mayor parte de los dirigentes de la coalición multicolor, incluyendo al presidente, su padre y su familia. (Y con más de un comunicador famoso, decilo). Ninguno de los formalizados, antes o ahora, está con prisión preventiva, lo que despertó críticas y alarmas. Primer caso de COVID-19 en Artigas, vecina de la ciudad brasileña de Quaraí, que ya tiene 26 casos y dos fallecidos por la enfermedad. El director de Salud de Artigas ya dijo que pidió al gobierno más de una vez cerrar el puente internacional al tránsito, pero no ha tenido suerte. Por allí pasan unas ocho mil personas diariamente. La organización «¿Dónde están?», con sede en París, elaboró un video con motivo de la Marcha del Silencio del miércoles. «En todos lados somos ellos», se llama. En él aparecen 350 personas de 27 países diferentes, cada uno sosteniendo, en el lugar en que vive, una foto de uno de los 196 detenidos desaparecidos uruguayos. Luis Lacalle Pou removió de su cargo al presidente de Antel, Guillermo Iglesias, pocos días después de que asumió el cargo. La firma por parte de Iglesias de una resolución para presupuestar a 857 funcionarios contratados que trabajan allí desde hace años fue el motivo fundamental. El Ejecutivo anuló la resolución. La regularización de estos funcionarios ya estaba prevista en el presupuesto y no ocasionaba ningún gasto adicional a Antel. Especialistas legales pronostican que Antel sufrirá una catarata de juicios laborales por esta razón, y que el ente seguramente las pierda todos. Otro director blanco de Antel, Gustavo Delgado, que estaba en el cargo desde el 2015, renunció. Ahora el Directorio de Antel tiene un sólo integrante. El canciller Ernesto Talvi confirmó que recibió un mensaje con insultos y amenazas de Julio Luis Sanguinetti, hijo del Julio María, expresidente, dos veces. Talvi reconoció además que habla muy poco frecuentemente con Sanguinetti padre, líder del segundo sector colorado, luego del liderado por el propio Talvi. Se presentaron 30 omnibuses eléctricos en Montevideo, que ya comenzaron a circular. Se distribuyen entre varias empresas, que recibieron un subsidio del Poder Ejecutivo para promover el uso de estos vehículos. Según la página EndCoronavirus.org, del Instituto de Sistemas Complejos de Nueva Inglaterra en Massachussetts, EE.UU., Uruguay es uno de los 43 países del mundo y el único de Sudamérica que le «está ganando» al virus. Menos de 800 casos detectados, menos de 20 fallecidos en total y casi 600 personas recuperadas son, según el análisis que hacen, pruebas del éxito. Destacan la rapidez de reacción del gobierno, con emergencia sanitaria, suspensión de clases y cierre de fronteras el mismo día en que se detectaron los primeros cuatro casos. El gobierno presentó acuerdo con UPM, y destacó que la empresa invertirá 60 millones de dólares en obras viales en el litoral, la construcción de obras anexas y un ahorro al Estado por menor compra de electricidad a la empresa. Desde el FA le respondieron que prácticamente todo lo que se presentó como nuevos logros ya estaba en un acuerdo firmado en el 2017. El Partido Nacional apoyará a Cabildo Abierto cuando este llame al Parlamento a ministros por la nueva pastera de UPM, a la que Cabildo se ha opuesto más o menos abiertamente. Según se dijo, Lacalle quiere «la máxima transparencia» sobre el tema. Jorge Larrañaga, ministro de Interior, anunció la creación de una línea telefónica gratuita «0800 ABIGEATO» para combatir este delito. También anunciaron la compra de patrulleros todoterreno y de drones para combatir el mismo delito. El 15 de julio se rematará el avión presidencial comprado en el gobierno anterior. La base para el remate será de U$S 350 mil y el producto del remate será para la Fuerza Aérea. Se aprobaron protocolos para la vuelta a clases en Primaria, Secundaria y UTU. El reinicio de clases será gradual, diferencial por departamentos según la situación con el virus, y dinámico. O sea que se puede dar marcha atrás si se registran problemas con el COVID-19. Para Luis Lacalle, «es muy difícil planificar pautas salariales para los próximos dos años». Al parecer el gobierno quiere esperar que pase la pandemia y convocar a los Consejos de Salarios recién en el 2021. Daniel Salinas, ministro de Salud, estuvo en la Asamblea Mundial de la Salud. Allí detalló las medidas del gobierno en la pandemia, y recibió elogios de la comunidad internacional por los resultados obtenidos. Más de 12.000 rieles de acero llegaron al puerto de Montevideo. Es el segundo cargamento de tres, para la construcción del Ferrocarril Central. Ya hay 25.000 toneladas de rieles de 18 metros, que en una planta en Florida se soldarán en tramos de 234 metros, para ser colocados. Ya abrió el 90% de los gimnasios del país, cuyos protocolos sanitarios fueron aprobados por el MSP. Mucho tapaboca, mucho alcohol en gel y distanciamiento. Encuesta de Cifra sobre reinicio de clases y otras actividades. Sólo 53% de los adultos mandaría a sus hijos a la escuela, 47% consideran «probable» o «seguro» que no lo harían. Entre los que los mandarían hay diferencias entre los partidos. En el PN 61%, en el resto de la coalición 74%, y entre los votantes del FA, 37%. Un 76% está a favor de reiniciar algunas actividades. A partir del 2022, los uruguayos necesitaremos un permiso de viaje EITAS para ingresar a Europa. Se trata de una visa que podrá ser tramitada por internet con facilidad, dicen. Hay 60 países que integran la lista, desde ahora también Uruguay. Actualmente los que tenemos pasaporte uruguayo no necesitamos ningún permiso para entrar a Europa, al menos como turistas. Una única visa servirá para todos los países europeos del Espacio Schengen. Según el semanario Búsqueda, el gobierno maneja tres «escenarios» para reabrir las fronteras, tras la pandemia. Una opción es octubre, otra diciembre, y la tercera luego del próximo verano. No hay acuerdo en la coalición para votar la desmonopolización de la importación de petróleo por parte de ANCAP. Al parecer, ni colorados ni cabildantes la votarían. Podrían apoyar artículos alternativos, promoviendo que los precios de los combustibles se adecuen más a los precios internacionales. El número de adolescentes infractores detenidos ha bajado casi constantemente desde el año 2013. Ese año hubo un pico de 900, y bajó a 273 actualmente. Según los especialistas, el descenso se debe a múltiples causas. Políticas sociales para familias de bajos recursos, el nuevo Código de Proceso Penal, medidas del propio INAU para buscar soluciones alternativas a la internación (prisión) son algunas de las razones que presentan. La LUC endurece la política. La pena mínima para menores de 18 años pasaría de uno a dos años, se mantendrían los antecedentes penales luego de cumplir 18 años para delitos graves, y la pena máxima pasaría de cinco a diez años. Para muchos se daría algo absurdo, como que un adolescente podría tener una pena mayor que un adulto, por el mismo delito. Y advierten que el sistema de reclusión adolescente podría colapsar por un aumento drástico en el número de internados. Según informes médicos, Tabaré Vázquez ya no registra actividad tumoral, luego de los tratamientos que tuvo. Se le diagnosticó un cáncer de pulmón el año pasado. No sé por tu casa, pero por aquí el frío ya comenzó a apretar. Abrigate y sentate a mirar tu serie favorita o una película en la pantalla de turno. Con un buen mate, un chocolate caliente o un café. O con algo más espirituoso, que siempre podemos encontrar un motivo para festejar. El abrazo de siempre.

Juan Antonio Minuano